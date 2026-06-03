Health Tips: वजन कमी करायचंय? साखरेऐवजी वापरा ”हे हेल्दी पर्याय, क्रेविंग राहील कंट्रोलमध्ये

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पांढऱ्या साखरेऐवजी मधाचा वापर फायदेशीर मानला जातो. मधामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि नैसर्गिक पोषक घटक असतात. चहा, दूध किंवा ओट्समध्ये कमी प्रमाणात मध वापरल्यास गोड चवही मिळते आणि अतिरिक्त कॅलरीही कमी होतात. मात्र, मधाचे प्रमाणही नियंत्रित ठेवणे गरजेचे आहे.
गोड खाण्याची इच्छा झाल्यास खजूर, मनुका किंवा अंजीर यांसारखे ड्रायफ्रूट्स चांगला पर्याय ठरू शकतात. यामध्ये नैसर्गिक साखर, फायबर आणि मिनरल्स असतात. त्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि अनहेल्दी स्नॅक्स खाण्याची इच्छा कमी होते.
भारतीय घरांमध्ये पारंपरिकरित्या गुळाचा वापर केला जातो. गुळामध्ये आयरन, कॅल्शियम आणि इतर खनिजे असतात. साखरेपेक्षा गूळ कमी प्रोसेस्ड असल्यामुळे तो तुलनेने हेल्दी मानला जातो. मात्र, त्याचेही अतिसेवन टाळावे.
केळी, सफरचंद, आंबा, द्राक्षे आणि बेरीज यांसारखी फळे गोड खाण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहेत. फळांमध्ये फायबर आणि व्हिटॅमिन्स मोठ्या प्रमाणात असतात, ज्यामुळे शरीराला पोषणही मिळते.
काहीजण वजन कमी करण्यासाठी आर्टिफिशय स्वीटनर(Artificial Sweeteners) वापरतात. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते त्यांचा अतिवापर आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो. त्यामुळे शक्यतो नैसर्गिक पर्यायांचा वापर करणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि संतुलित प्रमाणात हेल्दी गोड पदार्थांचा वापर केल्यास वजन कमी करतानाही गोड खाण्याची इच्छा सहज नियंत्रित ठेवता येऊ शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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