Blackheads Removal Tips: चेहऱ्यावरील हट्टी ब्लॅकहेड्सना करा बाय-बाय; ‘हे’ सोपे उपाय ठरतील फायदेशीर

Health Tips: वजन कमी करायचंय? साखरेऐवजी वापरा ”हे हेल्दी पर्याय, क्रेविंग राहील कंट्रोलमध्ये
ब्लॅकहेड्स टाळण्यासाठी दिवसातून दोन वेळा सौम्य फेसवॉशने चेहरा धुणे गरजेचे आहे. विशेषतः तेलकट त्वचा असणाऱ्यांनी चेहऱ्यावर साचलेले अतिरिक्त तेल आणि धूळ स्वच्छ करणे आवश्यक असते. Salicylic Acid असलेले फेसवॉश वापरल्यास पोअर्स स्वच्छ राहण्यास मदत होते.
५ ते १० मिनिटे स्टीम दिल्याने त्वचेचे पोअर्स उघडतात. त्यामुळे जमा झालेली घाण बाहेर पडण्यास मदत होते. वाफ घेतल्यानंतर हलक्या हाताने चेहरा स्वच्छ करा.
आठवड्यातून दोनदा सौम्य स्क्रब वापरल्याने डेड स्कीन दूर होते. साखर आणि मधाचा नैसर्गिक स्क्रबने हल्के मसाज केल्यास ब्लॅकहेड्स कमी करण्यास मदत होते.
चारकोल फेस मास्क त्वचेतील अतिरिक्त तेल आणि घाण शोषून घेतो. त्यामुळे ब्लॅकहेड्स कमी होण्यास मदत मिळते आणि त्वचा स्वच्छ दिसते.
मध, साखर आणि लिंबाचा हलका स्क्रब ब्लॅकहेड्स कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानला जातो. हा स्क्रब त्वचेवरील डेड स्कीन काढून टाकण्यास मदत करतो. आठवड्यातून एक किंवा दोन वेळाच स्क्रब करणे योग्य ठरते. वारंवार स्क्रब केल्यास स्कीन ड्राय होऊ शकते.
अनेकांना वाटते की तेलकट त्वचेला मॉइश्चरायझरची गरज नसते, पण हे चुकीचे आहे. Oil-free मॉइश्चरायझर वापरल्यास त्वचा संतुलित राहते आणि अतिरिक्त तेल तयार होणे कमी होते.
दिवसातून दोनदा चेहरा स्वच्छ धुवा.
जास्त तेलकट पदार्थ खाणे टाळा.
मेकअप काढल्याशिवाय झोपू नका.
त्वचेनुसार योग्य फेसवॉश वापरा.
भरपूर पाणी प्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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