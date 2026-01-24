Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

चाटप्रेमींसाठी खास! कुरकुरीत आणि चटपटीत चवीचे ‘आलू के बरुले’ कधी खाल्ले आहेत का? पार्टी स्नॅक्ससाठी टेस्टी रेसिपी

Aloo Ke Barule Recipe : पदार्थ कुरकुरीत आणि चटपटीत असेल तर याची चव कुणाला आवडणार नाही. 'आलू के बरुले' हा अलीगडचा एक फेमस स्ट्रीट फूड आहे ज्यात बटाट्याचे कुरकुरीत गोल पकोडे चटपटीत चटणीसोबत सर्व्ह केले जातात.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:30 PM
चाटप्रेमींसाठी खास! कुरकुरीत आणि चटपटीत चवीचे 'आलू के बरुले' कधी खाल्ले आहेत का? पार्टी स्नॅक्ससाठी टेस्टी रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • स्ट्रीट फूड लव्हर्स असाल तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे.
  • आलू के बरुले हा अनेक स्ट्रीट्सवर खाल्ला जाणारा एक चवदार पदार्थ आहे.
  • पार्टी स्नॅक्ससाठी तुम्ही या पदार्थाची निवड करू शकता.
बटाटा हा भारतीय स्वयंपाकातील सर्वात आवडता आणि बहुपयोगी घटक मानला जातो. साध्या भाज्यांपासून ते चटपटीत स्नॅक्सपर्यंत बटाट्यापासून असंख्य चविष्ट पदार्थ तयार करता येतात. ग्रामीण भागात, खासकरून उत्तर भारतात आणि महाराष्ट्रातील काही भागांत आलू के बऱुले हा एक पारंपरिक, घरगुती आणि खूपच लोकप्रिय स्नॅक आहे. कमी साहित्य, कमी वेळ आणि जबरदस्त चव यामुळे हा पदार्थ आजही घराघरांत आवडीने केला जातो.

बिर्याणीच काय हैदराबादी हरियाली चिकन देखील आहे लाजवाब! एकदा खाल तर बोटंच चाटाल; विकेंड स्पेशल आजच नोट करा रेसिपी

आलू के बऱुले म्हणजे उकडलेल्या किंवा किसलेल्या बटाट्यांपासून बनवलेले छोटे-छोटे गोळे, जे मसाल्यांत मळून तेलात कुरकुरीत तळले जातात. बाहेरून खमंग, आतून मऊ आणि मसालेदार असा हा पदार्थ चहासोबत, पावसाळ्यात किंवा अचानक पाहुणे आले असताना खास करून केला जातो. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडणारा हा स्नॅक आहे. चला तर मग पाहूया घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने आलू के बरुले कसे बनवायचे याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

 साहित्य:

  • बटाटे – 3 ते 4 (मध्यम आकाराचे, उकडून मॅश केलेले)
  • बेसन – ½ कप
  • तांदळाचे पीठ – 2 टेबलस्पून
  • हिरवी मिरची – 1 ते 2 (बारीक चिरलेली)
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
  • तेल – तळण्यासाठी
Food Recipe: ओव्हन आणि साखरचा कणभर वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, नोट करून घ्या रेसिपी

 कृती:

  • यासाठी सर्वप्रथम उकडलेले बटाटे सोलून एका मोठ्या भांड्यात नीट मॅश करून घ्या. गाठी राहू देऊ नका.
  • त्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट आणि सर्व मसाले घाला.
  • मीठ आणि कोथिंबीर घालून सगळं मिश्रण नीट एकजीव होईपर्यंत मळा.
  • मिश्रण जास्त सैल वाटल्यास थोडं बेसन वाढवू शकता.
  • तयार मिश्रणाचे लहान-लहान गोळे (बरुले) करून घ्या.
  • कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम आचेवर असताना हे गोळे सावकाश टाका.
  • बरुले हलक्या हाताने उलटवत सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
  • तळलेले बऱुले किचन पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल काढून टाका.
  • गरमागरम आलू के बरुले हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा चहासोबत सर्व्ह करा. वरून थोडं चाट मसाला भुरभुरल्यास चव अजून वाढते.
  • अधिक कुरकुरीतपणासाठी तांदळाचे पीठ घालणे महत्त्वाचे आहे.
  • यांची चव गरमा गरमच छान लागते.

Web Title: Special for chaat lovers aloo ke barule recipe in marathi

Published On: Jan 24, 2026 | 03:30 PM

