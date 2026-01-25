Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रविवारच्या नाश्त्यासाठी १५ मिनिटांमध्ये तांदूळ रव्याचा वापर न करता पौष्टिक पालक इडली, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये पालक इडली बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांसह मोठ्यांना खूप जास्त आवडेल. चला तर जाणून घेऊया पालक इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 25, 2026 | 08:00 AM
रविवार म्हणजे सुट्टीचा दिवस. या दिवशी घरातील सर्वच सदस्यांना सुट्टी असते. आरामात उठणे, त्यानंतर नाश्ता, जेवण इत्यादी सर्वच कामे लेट असतात. अशावेळी बाहेरून विकतचा नाश्ता आणून खाल्ला जातो. वडापाव, सामोसा, मेदुवडा किंवा इतर वेगवेगळे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच बाहेरचे पदार्थ खाणे शरीरासाठी हानिकारक ठरते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यात सोप्या पद्धतीमध्ये पालक इडली बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. पालक इडली हा पदार्थ १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो. यासाठी डाळ किंवा तांदूळ भिजत ठेवण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारे पदार्थ खायला आणि बनवायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. दक्षिण भारतीय पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. दक्षिण भारतीय पदार्थांची चव चाखण्यासाठी कायमच केरळ किंवा दक्षिण भारतात जाण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही घरच्या घरी सुद्धा हे पदार्थ सहज बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया पौष्टिक पालक इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • पालक
  • बाजरीचे पीठ
  • मीठ
  • सोडा
  • मोहरी
  • कढीपत्ता
  • उडीद डाळ
  • आलं मिरची पेस्ट
  • जिरं
  • हिंग
कृती:

  • पालक इडली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये बाजरीचे पीठ घेऊन त्यात दही मिक्स करा. काहीवेळ पीठ झाकून ठेवल्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिश्रण तयार करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात पालक पेस्ट, आलं मिरची पेस्ट, जिरं घालून व्यवस्थित मिक्स करा. काहीवेळ पीठ बाजूला ठेवून नंतर त्यात खाण्याचा सोडा घाला.
  • खाण्याचा सोडा घातल्यामुळे इडली व्यवस्थित फुलते.
  • फोडणीच्या भांड्यात तेल गरम करून त्यात मोहरी, हिंग आणि कढीपत्ता घालून भाजा आणि इडलीच्या मिश्रणात मिक्स करून घ्या.
  • इडलीच्या भांड्याला तेल लावून त्यात तयार केलेले मिश्रण ठेवून इडली वाफवण्यासाठी ठेवा.
  • १५ ते २० मिनिटं इडली व्यवस्थित व्यवस्थित वाफल्यानंतर त्यावर थंड पाणी मारून इडली काढून घ्या. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली पालक इडली.

Published On: Jan 25, 2026 | 08:00 AM

