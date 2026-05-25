World Football Day 2026 : गोल, जोश आणि जगभरातील चाहत्यांचा जल्लोष! जाणून घ्या ‘जागतिक फुटबॉल दिन’ का आहे इतका खास?

World Football Day 25 May : खेळपट्टीवर धावणारे अकरा खेळाडू, त्यांच्या पायातील जादू, चाहत्यांची वाढलेली धडधड आणि जेव्हा तो चेंडू जाळ्यात शिरतो, तेव्हा स्टेडियममध्ये होणारा एकच जल्लोष… हा रोमांच फक्त आणि फक्त फुटबॉलमध्येच पाहायला मिळतो. जगातील सर्वात लोकप्रिय आणि कोट्यवधी दिलांची धडकन असलेल्या या खेळाचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी २५ मे हा दिवस ‘जागतिक फुटबॉल दिन’ (World Football Day) म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्र महासभेने (United Nations General Assembly) या दिवसाचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक महत्त्व ओळखून याला अधिकृत मान्यता दिली आहे. हा दिवस जगभरातील फुटबॉल प्रेमींसाठी एखाद्या मोठ्या सणापेक्षा कमी नाही.
फुटबॉल हा केवळ ९० मिनिटांचा खेळ नाही, तर ते लोकांना एकत्र आणणारे एक जागतिक माध्यम आहे. जेव्हा खेळाडू मैदानावर उतरतात, तेव्हा जात, धर्म, भाषा, देश या सर्व सीमा गळून पडतात. संयुक्त राष्ट्राने हा दिवस सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश हाच होता की, फुटबॉलच्या माध्यमातून जगात शांतता, बंधुभाव आणि विकास वाढीस लागावा. हा खेळ गरिबातील गरीब मुलालाही मोठी स्वप्ने पाहण्याची ताकद देतो. एका साध्या चेंडूच्या साहाय्याने संघभावना (Team Spirit) आणि शिस्त कशी शिकता येते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे फुटबॉल आहे. या दिवशी जगभरात स्थानिक पातळीवर स्पर्धा, फुटबॉल कार्यशाळा आणि समुदाय-आधारित कल्याणकारी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
एक काळ असा होता जेव्हा भारतात केवळ क्रिकेटचीच चर्चा असायची, पण आता चित्र वेगाने बदलत आहे. भारतीय तरुणांमध्ये फुटबॉलची क्रेझ प्रचंड वाढली आहे. जागतिक फुटबॉल दिनानिमित्त भारतातील कानाकोपऱ्यात, विशेषतः फुटबॉलची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या कोलकाता, गोवा, केरळ आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विशेष प्रदर्शनीय सामन्यांचे आयोजन केले जाते. केवळ मुलेच नव्हे तर मुली देखील आता या खेळात मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत. भारतीय फुटबॉल संघाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरी आणि ‘इंडियन सुपर लीग’ (ISL) मुळे देशात या खेळाला एक नवी संजीवनी मिळाली आहे.
आजचे तरुण तासनतास मोबाईल आणि कॉम्प्युटर स्क्रीनसमोर घालवत असताना, फुटबॉलसारखे मैदानी खेळ त्यांना शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, खेळाच्या मैदानातून आपण केवळ तंदुरुस्त राहत नाही, तर एक चांगला समाज निर्माण करू शकतो. जागतिक फुटबॉल दिनाच्या निमित्ताने अनेक स्वयंसेवी संस्था झोपडपट्टीतील आणि ग्रामीण भागातील गरजू मुलांना मोफत फुटबॉल किट्स आणि प्रशिक्षण देण्याचे कौतुकास्पद काम करतात. जोपर्यंत मैदानावर खेळाडू धावत राहतील आणि गोल होत राहतील, तोपर्यंत हा खेळ जगाला एकत्र जोडण्याचे आपले काम अविरतपणे करत राहील, यात शंका नाही.
Ans: संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या घोषणेनुसार दरवर्षी २५ मे रोजी जगभरात 'जागतिक फुटबॉल दिन' (World Football Day) साजरा केला जातो.
Ans: फुटबॉल खेळाचे सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक महत्त्व अधोरेखित करणे आणि या खेळाच्या माध्यमातून जागतिक शांतता व समुदायांचा विकास करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
Ans: भारतात मुख्यत्वे पश्चिम बंगाल (कोलकाता), गोवा, केरळ आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये (उदा. मणिपूर, मिझोरम) फुटबॉल हा खेळ अत्यंत लोकप्रिय आहे.