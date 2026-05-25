Tech Tips: ‘Restart’ ची सवय अन् स्मार्टफोनचा परफॉर्मंस होईल दमदार! जाणून घ्या गेमचेंजर फायदे

Updated On: May 25, 2026 | 07:15 AM IST
सारांश

Smartphone Restart Habit: आजच्या काळात स्मार्टफोन आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग बनला आहे. मात्र सतत वापरामुळे फोन स्लो होणे, हँग होणे किंवा बॅटरी पटकन संपणे यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. अशावेळी नियमित स्मार्टफोन रिस्टार्ट करण्याची सवय खूप फायदेशीर ठरू शकते.

विस्तार
  • स्मार्टफोन नियमित रिस्टार्ट केल्याने रॅम मोकळी होते आणि फोनची स्पीड सुधारण्यास मदत होते.
  • रिस्टार्टमुळे बॅटरी ड्रेनिंग, हिटींग आणि हँग होण्याच्या समस्या कमी होऊ शकतात.
  • छोटे बग्स किंवा सॉफ्टवेअर ग्लिच दूर करण्यासाठीही स्मार्टफोन रिस्टार्ट फायदेशीर ठरतो.
Smartphone Restart Benefits: स्मार्टफोन आपल्या जावनातील सर्वात महत्त्वाचा भाग बनला आहे. अलार्मपासून कॉलिंगपर्यंत आणि चॅटिंगपासून फोटोग्राफीपर्यंत सर्व कामांसाठी स्मार्टफोन गरजेचा असतो. मात्र सतत स्मार्टफोनचा वापर केल्यास त्याची स्पीड कमी होते आणि स्मार्टफोन हँग होऊ लागतो. अशावेळी काय करावे याबाबत अनेकांना माहिती नसतं. आपल्या स्मार्टफोनमध्ये रिस्टार्टचा एक पर्याय असतो. स्मार्टफोन सतत हँग होणं, स्पीड कमी होणं किंवा बॅटरी लवकर संपणं यासांरख्या समस्या सोडवण्यासाठी स्मार्टफोन रिस्टार्टची एक सवय फायदेशीर ठरू शकते. याबाबत आता जाणून घेऊया.

स्मार्टफोन रिस्टार्ट करणं का गरजेचं?

जर आपण स्मार्टफोनमध्ये अनेक अ‍ॅप्सचा वापर करत असू तर फोनच्या रॅम आणि बॅकग्राऊंड प्रोसेसरवर भर येऊ शकतो. अ‍ॅप्स बंद झाल्यानंतर देखील बॅकग्राऊंडमध्ये सुरु राहतात. ज्यामुळे स्मार्टफोनची स्पीड होऊ लागते. रीस्टार्ट केल्याने या अनावश्यक प्रक्रिया बंद होतात आणि सिस्टिम नव्याने सुरू होते. स्मार्टफोन रिस्टार्ट केल्याने कोणते फायदे होतात, जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

परफॉर्मंस सुधारतो

जर तुमचा स्मार्टफोन वारंवार हँग होत असेल किंवा अ‍ॅप सुरु होण्यासाठी जास्त वेळ लागत असेल तर स्मार्टफोन रोज रिस्टार्ट करू शकतो. यामुळे स्मार्टफोनच्या परफॉर्मंसवर बराच फरक पडतो. स्मार्टफोन रिस्टार्ट केल्यानंतर रॅम रिकामी होतो आणि प्रोसेसरवरील दबाव कमी होतो. यामुळे स्मार्टफोन पूर्वीपेक्षा अधिक स्मूद चालतो. विशेषत: जर तुम्ही गेमिंग आणि मोठ्या अ‍ॅप्सचा वापर करत असाल तर स्मार्टफोन रिस्टार्ट करण्याची सवय तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

बॅटरी लाईफ अधिक चांगली होते

काही अ‍ॅप्स गरज नसताना बॅटरीचा वापर करतात. यूजर्सना समजत देखील नाही आणि अ‍ॅप्समुळे फोनची बॅटरी वेगाने कमी होऊ लागते. स्मार्टफोन रिस्टार्ट केल्याने असे अ‍ॅप्स आणि बॅकग्राऊंड अ‍ॅक्टिव्हिटीज बंद होतात. ज्यामुळे बॅटरी बॅकअप अधिक चांगला होऊ शकतो. तसेच जर तुम्ही स्मार्टफोनचा जास्त वापर करत नसाल मात्र तरी देखील बॅटरी वारंवार संपत असेल तर अशावेळी तुम्ही स्मार्टफोन रिस्टार्ट करू शकता.

ओव्हरहिटींगची समस्या कमी होते

उन्हाळ्यात दिर्घकाळ स्मार्टफोनवर व्हिडीओ पाहिल्याने किंवा गेम खेळल्याने ओव्हरहिटींगची समस्या निर्माण होते. स्मार्टफोन जर सतत गरम होत असेल तर हार्डवेअरला नुकसान पोहोचू शकतं. अशावेळी स्मार्टफोन रिस्टार्ट केला तर प्रोसेसरवरील भार कमी होतो आणि स्मार्टफोन ओव्हरहिटींगची समस्या देखील दूर होण्यासाठी मदत होते.

सिक्योरिटी आणि अपडेट्समध्ये मदत होते

अनेकदा छोटे बग्स किंवा सॉफ्टवेअर ग्लिच येतात. अशावेळी काय करावं, यूजर्सना सूचत नाही. पण तुम्ही स्मार्टफोन रिस्टार्ट केल्यास छोटे बग्स किंवा सॉफ्टवेअर ग्लिच दूर होण्यासाठी मदत होऊ शकते. याशिवाय, सिक्योरिटी अपडेट्स आणि सिस्टिममधील बदल योग्य पद्धतीने लागू होण्यासाठी स्मार्टफोन रिस्टार्ट करणं गरजेचं आहे.

स्मार्टफोन कितीवेळा रिस्टार्ट करणं गरजेचं?

रोज वांरवार स्मार्टफोन रिस्टार्ट करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र दिवसातून एकदा किंव आठवड्यातून किमान 2 ते 3 वेळा स्मार्टफोन रिस्टार्ट केल्यास फायदा होऊ शकतो. रात्री झोपण्यापूर्वी स्मार्टफोन करणं अतिशय चांगली सवय मानली जाते.

Published On: May 25, 2026 | 07:15 AM

May 25, 2026 | 07:15 AM
