  • Jio Vs Airtel Vs Vi Recharge Plan Comparison Worth Rupees 199 Users Will Get Different Benefits In Each Recharge Plan

Jio vs Airtel vs Vi: 199 रुपयांच्या किंमतीत कोणाचा प्लॅन लयभारी? डेटा, व्हॅलिडिटी आणि कॉलिंगमधील फरक जाणून घ्या

Updated On: May 25, 2026 | 06:30 AM IST
सारांश

Recharge Plan Comparison: जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन आयडीया यूजर्सना विविध रिचार्ज प्लॅन ऑफर करते. या प्लॅनमध्ये मिळणारे फायदे देखील वेगवेगळे असतात. आता आम्ही तुम्हाला तिन्ही कंपन्याच्या अशा एका प्लॅनबद्दल सांगणार आहोत, ज्याची किंमत एक आहे पण फायदे वेगळे आहेत.

विस्तार
  • जिओच्या 199 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये रोज 1.5GB डेटा आणि 18 दिवसांची व्हॅलिडीटी मिळते.
  • एअरटेल आणि Vi या दोन्ही कंपन्या 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी देतात, मात्र डेटा बेनिफिट्स वेगळे आहेत.
  • अतिरिक्त OTT आणि प्रीमियम सबस्क्रिप्शन फायद्यांमुळे प्रत्येक कंपनीचा प्लॅन वेगवेगळ्या यूजर्ससाठी फायदेशीर ठरतो.
जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन आयडीया या भारतातील तिन्ही टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या यूजर्सना 199 रुपयांचा प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन ऑफर करतात. हा रिचार्ज प्लॅन सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये येतो. त्यामुळे कोणताही यूजर 199 रुपयांचा प्लॅन अगदी सहज खरेदी करू शकतो. तिन्ही कंपन्यांच्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत एकच असली तरी देखील यामध्ये मिळणारे फायदे वेगळे आहेत. जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन आयडीया या तिन्ही कंपन्या 199 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये वेगवेगळे फायदे ऑफर करतात. या तिन्ही रिचार्ज प्लॅनमध्ये मिळणाऱ्या फायद्यांबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

रिलायंस जियोचा 199 रुपयांचा प्रीपेड प्लॅन

भारतातील आघाडीची खाजगी टेलिकॉम कंपनी जिओच्या 199 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 18 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना रोज 1.5GB डेटा ऑफर केला जाणार आहे. 199 रुपयांच्या या जिओ प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा मिळणार आहे. तसेच या प्लॅनमध्ये यूजर्स रोज 100 एसएमएसची सुविधा मिळणार आहे. हा प्लॅन खरेदी करण्यासाठी यूजर्सना रोज 11.06 रुपये खर्च करावे लागणार आहे. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या जिओ यूजर्सना जिओटिव्ही आणि जिओ एआय क्लाऊड अ‍ॅप्सचा अ‍ॅक्सेस देखील मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

वोडाफोन आइडियाचा 199 रुपयांचा प्रीपेड प्लॅन

वोडाफोन आइडिया देखील त्यांच्या यूजर्सना 199 रुपयांचा एक प्रीपेड प्लॅन ऑफर करते. या रिचार्ज प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना एकूण 2GB डेटा ऑफर केला जाणार आहे. यूजर्सना या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा मिळणार आहे. तसेच या प्लॅनमध्ये एकूण 300 एसएमएस मिळणार आहेत. 199 रुपयांच्या वोडाफोन आइडियाच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना व्हिआय मुव्हिज आणि टिव्हीचे फायदे मिळणार आहेत.

भारती एयरटेलचा 199 रुपयांचा प्रीपेड प्लॅन

भारतातील दुसरी आघाडीची टेलिकॉम कंपनी एअरटेल देखील त्यांच्या यूजर्सना 199 रुपयांचा प्रीपेड प्लॅन ऑफर करते. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना एकूण 2GB डेटा मिळणार आहे. प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएस मिळणार आहेत. प्लॅनमध्ये अ‍ॅड ऑन बेनिफिट्स देखील मिळणार आहेत. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 4,000 रुपयांच्या किंमतीचा 12 महिन्यांचा अडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सबस्क्रिप्शन मिळणार आहे. याशिवाय, यूजर्ससाठी एअरटेलचा ‘द सेफ नेटवर्क’ अनुभव, मोफत हॅलोट्यून्स आणि एक्सस्ट्रीम प्लेचे सबस्क्रिप्शन समाविष्ट आहे.

