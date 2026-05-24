Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

वाटीभर रव्याचा वापर करून लहान मुलांसाठी बनवा रसाळ आंब्याचा मऊसूत केक, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

Updated On: May 24, 2026 | 10:20 AM IST
सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये आंब्याचा केक बनवण्याची कृती सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला आंब्याचा केक चवीला अतिशय भारी लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

वाटीभर रव्याचा वापर करून लहान मुलांसाठी बनवा रसाळ आंब्याचा मऊसूत केक, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

वाटीभर रव्याचा वापर करून लहान मुलांसाठी बनवा रसाळ आंब्याचा मऊसूत केक, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वाढदिवस असो वा कोणतीही पार्टी प्रत्येक वेळी केक विकत आणला जातो तर काहीवेळा केक घरीच तयार केला जातो. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं केक खायला खूप जास्त आवडतो. केकचे नाव ऐकल्यानंतर मुलांच्या तोंडाला पाणी सुटते. मैदा आणि इतर पदार्थांचा वापर करून बनवलेला केक सतत खाणे, लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी धोका निर्माण करू शकतो. मुलांसह मोठ्यांनी सुद्धा सतत मैदा असलेले पदार्थ सतत खाऊ नये. यामुळे कोलेस्ट्रॉल किंवा अपचनाच्या समस्या वाढू लागतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वाटीभर रव्याचा वापर करून आंब्याचा मऊसूत केक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला केक लहान मुलांसह मोठ्यांना सुद्धा खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा भारी लागते. कोकणातील रसाळ हापूस आंब्याचा वापर करून बनवलेला केक चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर ठरेल. चला तर जाणून घेऊया केक बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

आमरस खाऊन वैताग आला आहे? मग झटपट हापूस आंब्यांपासून बनवा Mango Stuffed Kulfi, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • रवा
  • आंब्याचा गर
  • बेकिंग सोडा
  • बेकिंग पावडर
  • दूध
  • बदामाचे तुकडे
Recipe: उरलेल्या भातापासून बनवा क्रिस्पी मंचुरियन, नोट करा झटपट आणि चविष्ट रेसिपी

कृती:

  • रसाळ हापूस आंब्याचा केक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, हापूस आंबे काहीवेळ पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर आंब्याच्या वरील साल काढून आतील गर काढा आणि मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक वाटून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात रवा टाकून त्याची बारीक पावडर करून घ्या. त्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्सरच्या भांड्यात आंब्याचा गर, साखर, वेलची पावडर आणि थोडस थंड दूध घालून बारीक वाटून घ्या.
  • रव्याच्या बारीक मिश्रणात तयार केलेला आंब्याचा गर, वेलची पावडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • केकच्या भांड्याला तूप लावून त्यात तयार केलेले आंब्याचे मिश्रण ओतून सेट करा आणि त्यावरून बदामाचे तुकडे आणि तुमच्या आवडीनुसार सुका मेवा घाला.
  • ओव्हनमध्ये 170°C ठेवून पदार्थ ३० ते ४० मिनिटांपर्यंत केक बेक करून घ्या.
  • तयार आहे झटपट बनवलेला मऊसूत आंब्याचा केक.

Web Title: How to make mango cake at home simple food recipe summer special recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 10:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आमरस खाऊन वैताग आला आहे? मग झटपट हापूस आंब्यांपासून बनवा Mango Stuffed Kulfi, नोट करून घ्या रेसिपी
1

आमरस खाऊन वैताग आला आहे? मग झटपट हापूस आंब्यांपासून बनवा Mango Stuffed Kulfi, नोट करून घ्या रेसिपी

Recipe: उरलेल्या भातापासून बनवा क्रिस्पी मंचुरियन, नोट करा झटपट आणि चविष्ट रेसिपी
2

Recipe: उरलेल्या भातापासून बनवा क्रिस्पी मंचुरियन, नोट करा झटपट आणि चविष्ट रेसिपी

वयस्कर लोकांपासून नातवंडांपर्यंत सगळेच करतील कौतुक! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Royal Paan Gulkand Milkshake
3

वयस्कर लोकांपासून नातवंडांपर्यंत सगळेच करतील कौतुक! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Royal Paan Gulkand Milkshake

घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी
4

घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वाटीभर रव्याचा वापर करून लहान मुलांसाठी बनवा रसाळ आंब्याचा मऊसूत केक, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

वाटीभर रव्याचा वापर करून लहान मुलांसाठी बनवा रसाळ आंब्याचा मऊसूत केक, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

May 24, 2026 | 10:20 AM
White House Firing : व्हाईट हाऊसबाहेर गोळीबारातील हल्लेखोराचा फोटो समोर; कोण आहे यामागील सूत्रधार?

White House Firing : व्हाईट हाऊसबाहेर गोळीबारातील हल्लेखोराचा फोटो समोर; कोण आहे यामागील सूत्रधार?

May 24, 2026 | 10:14 AM
Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

May 24, 2026 | 10:06 AM
पोट साफ करण्यासाठी फायदेशीर आहे हे ड्रिंक, घरीच केरळातील फेमस कुलुक्की सरबत कसे बनवायचे ते जाणून घ्या

पोट साफ करण्यासाठी फायदेशीर आहे हे ड्रिंक, घरीच केरळातील फेमस कुलुक्की सरबत कसे बनवायचे ते जाणून घ्या

May 24, 2026 | 10:00 AM
Jyotiba and Yamai Devi: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीमागील काय आहे नेमकी परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba and Yamai Devi: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीमागील काय आहे नेमकी परंपरा, जाणून घ्या

May 24, 2026 | 09:40 AM
मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

May 24, 2026 | 09:35 AM
“लग्नानंतर सासरी नाही पटलं तर परत घरी येऊ शकते का?”, मुलीच्या प्रश्नावर आईवडिलांनी काय दिली रिॲक्शन; पाहा Viral Video

“लग्नानंतर सासरी नाही पटलं तर परत घरी येऊ शकते का?”, मुलीच्या प्रश्नावर आईवडिलांनी काय दिली रिॲक्शन; पाहा Viral Video

May 24, 2026 | 09:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM