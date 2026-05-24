Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Mango Stuffed Kulfi At Home Simple Food Recipe Summer Special Recipe

आमरस खाऊन वैताग आला आहे? मग झटपट हापूस आंब्यांपासून बनवा Mango Stuffed Kulfi, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: May 24, 2026 | 08:00 AM IST
सारांश

१ लिटर दुधाचा वापर करून सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही स्टफ्ड आंबा कुल्फी बनवू शकता. घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी किंवा कायमच आंब्याचे तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर तुम्ही आंब्याची कुल्फी बनवू शकता.

आमरस खाऊन वैताग आला आहे? मग झटपट हापूस आंब्यांपासून बनवा केशर आंबा कुल्फी, नोट करून घ्या रेसिपी

आमरस खाऊन वैताग आला आहे? मग झटपट हापूस आंब्यांपासून बनवा केशर आंबा कुल्फी, नोट करून घ्या रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मे महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच बाजारात मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबे उपलब्ध होतात. हापूस आंबे पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. रसाळ गोड चवीच्या आंब्यांपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे आमरस पुरी. आंब्याच्या सीजनमध्ये आमरस पुरी नाही खाल्ली तर उन्हाळा ऋतू पूर्णपणे झाल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. पण नेहमीच आंब्याचा आमरस खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी आंब्यांपासून तुम्ही स्टफ्ड आंबा कुल्फी बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार केलेला पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. रसाळ आंब्यांपासून बनवलेल्या कुल्फीची चव चाखल्यानंतर मन सुद्धा तृप्त होईल आणि शरीरात सुद्धा थंडावा टिकवून राहील. बाजारातून विकतचे आईस्क्रीम किंवा कुल्फी आणून खाल्ली जाते. पण विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेली स्टफ्ड आंबा कुल्फी खावी. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Recipe : आईस्क्रिम नाही, उन्हाळ्यात कलिंगडापासून बनवा गोड बर्फी; चव अशी की मोठमोठ्या मिठाईंनाही मागे टाकेल

साहित्य:

  • आंबे
  • दूध
  • बदामाची पावडर
  • काजू
  • पिस्ता
  • वेलची पावडर
वयस्कर लोकांपासून नातवंडांपर्यंत सगळेच करतील कौतुक! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Royal Paan Gulkand Milkshake

कृती:

  • आंबा कुल्फी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पिकलेला आंबा काहीवेळ पाण्यात तसाच ठेवून द्या. मोठ्या टोपात दूध गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • आंबा स्वच्छ धुवून त्याचा वरचा भाग कापून आतील कोय अलगद काढून घ्या. आंब्याला मध्येच कुठेही चीर पडू नये.
  • उकळण्यासाठी ठेवलेल्या दुधात साखर, वेलची पावडर, केशर काड्या, काजू बदामाचा चुरा, पिस्त्याचे काप घालून व्यवस्थित मिक्स करून घट्टसर मिश्रण तयार करा.
  • तयार केलेले मिश्रण घट्ट झाल्यानंतर गॅस बंद करून घ्या. तयार केलेली रबडी पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर आंब्याच्या आतमध्ये अलगद भरून कापून घेतलेले आंब्याचे वरच टोक लावून आंबा उभा ठेवा.
  • आंबा फ्रिजमध्ये ८ ते ९ तास सेट होण्यासाठी ठेवून द्यावा. यामुळे आंब्याच्या आतील रबडी व्यवस्थित सेट होईल आणि चव सुद्धा चांगली लागेल.
  • तयार केलेल्या कुल्फीचे काप करून कुल्फी खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली केशर आंबा कुल्फी. हा पदार्थ खाल्ल्यानंतर घरातील सगळेच तुमचे कौतुक करतील.
 

Web Title: How to make mango stuffed kulfi at home simple food recipe summer special recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Recipe: उरलेल्या भातापासून बनवा क्रिस्पी मंचुरियन, नोट करा झटपट आणि चविष्ट रेसिपी
1

Recipe: उरलेल्या भातापासून बनवा क्रिस्पी मंचुरियन, नोट करा झटपट आणि चविष्ट रेसिपी

वयस्कर लोकांपासून नातवंडांपर्यंत सगळेच करतील कौतुक! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Royal Paan Gulkand Milkshake
2

वयस्कर लोकांपासून नातवंडांपर्यंत सगळेच करतील कौतुक! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Royal Paan Gulkand Milkshake

घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी
3

घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी

Fish Recipe: मासेप्रेमींसाठी खमंग मेजवानी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी फ्राय, पाहतच क्षणी तोंडाला पाणी
4

Fish Recipe: मासेप्रेमींसाठी खमंग मेजवानी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी फ्राय, पाहतच क्षणी तोंडाला पाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आमरस खाऊन वैताग आला आहे? मग झटपट हापूस आंब्यांपासून बनवा Mango Stuffed Kulfi, नोट करून घ्या रेसिपी

आमरस खाऊन वैताग आला आहे? मग झटपट हापूस आंब्यांपासून बनवा Mango Stuffed Kulfi, नोट करून घ्या रेसिपी

May 24, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा झाली घसरण! 24 कॅरेट खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा झाली घसरण! 24 कॅरेट खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

May 24, 2026 | 07:50 AM
National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व

National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व

May 24, 2026 | 07:30 AM
White House Firing : अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’बाहेर गोळीबार; ट्रम्प यांच्याबाबत मोठी अपडेट…

White House Firing : अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’बाहेर गोळीबार; ट्रम्प यांच्याबाबत मोठी अपडेट…

May 24, 2026 | 07:24 AM
Nautapa 2026: नौतपामध्ये या चुका पडू शकतात महागात, जाणून घ्या काय टाळावे

Nautapa 2026: नौतपामध्ये या चुका पडू शकतात महागात, जाणून घ्या काय टाळावे

May 24, 2026 | 07:05 AM
उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर डोकं खूप जास्त दुखतं? मग ‘हे’ उपाय करून मिळवा कायमचा आराम, जुनाट त्रासांपासून मिळेल सुटका

उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर डोकं खूप जास्त दुखतं? मग ‘हे’ उपाय करून मिळवा कायमचा आराम, जुनाट त्रासांपासून मिळेल सुटका

May 24, 2026 | 05:30 AM
“येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 24, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM