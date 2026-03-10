पाकिस्तान क्रिकेटला अलविदा… भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचा आरोप करत 24 वर्षीय क्रिकेटपटूने सोडला खेळ

ज्या वेळी एखाद्या क्रिकेटपटूची कारकीर्द खऱ्या अर्थाने सुरू होते, त्याच वेळी एका पाकिस्तानी क्रिकेटपटूने खेळातून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सियालकोटचा क्रिकेटपटू शाहजेब भट्टीने पाकिस्तानी क्रिकेटला निरोप दिला आहे. तो सध्या फक्त २४ वर्षांचा आहे. भट्टीच्या निर्णयाने क्रिकेट जगत थक्क झाले आहे, कारण त्याने पाकिस्तानी क्रिकेटमधील भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शाहजेब भट्टीचा पुढचा निर्णय काय असेल आणि तो दुसऱ्या देशाकडून खेळेल का? याबद्दलची माहिती सध्या अज्ञात आहे.
राजकारण, भ्रष्टाचार आणि देशांतर्गत व्यवस्थेतील रचनेचा अभाव यामुळे शाहझेब भट्टीने पाकिस्तान क्रिकेटमधून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सियालकोटमध्ये जन्मलेल्या शाहझेब भट्टीने २०२४-२५ च्या कायद-ए-आझम ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत सियालकोट प्रदेशाच्या पेशावर प्रदेशावर एका विकेटने रोमांचक विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, एका रोमांचक सामन्यात त्याने नाबाद ३२ धावा केल्या होत्या. तथापि, नंतर त्याला संघाबाहेर ठेवण्यात आले आणि त्याने ४० सामने बेंचवर घालवले. या तरुण खेळाडूने सांगितले की त्याचे स्वप्न पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करणे होते, परंतु देशांतर्गत रचनेतील वास्तवामुळे त्याला खेळातून दूर जावे लागले.
आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा
शाहजेब भट्टी यांनी X वर लिहिले, “पाकिस्तान क्रिकेटला अलविदा. वयाच्या २४ व्या वर्षी मी पाकिस्तान क्रिकेट सोडत आहे. गेल्या वर्षी मी लाईव्ह टेलिव्हिजनवर कायद-ए-आझम ट्रॉफीचा अंतिम सामना जिंकला. तेव्हापासून, मला सलग जवळजवळ ४० सामने बेंचवर ठेवण्यात आले आहेत. माझे एकमेव स्वप्न पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करणे आहे, परंतु राजकारण, भ्रष्टाचार, संरचनेचा अभाव यामुळे माझे करिअर उद्ध्वस्त झाले आहे. अजून बरेच काही आहे, पण आता मला कळले आहे की प्रत्येकजण पाकिस्तान क्रिकेट का सोडत आहे. अलविदा.”
I AM LEAVING PAKISTAN CRICKET FOREVER 💔 pic.twitter.com/RoPcd3Gd1H — Shahzaib Bhatti (@shahzaibcric) March 8, 2026
शाहझेब भट्टीने आतापर्यंत पाकिस्तानच्या स्थानिक क्रिकेटमध्ये फक्त दोन प्रथम श्रेणी सामने, एक लिस्ट ए सामना आणि एक टी-२० सामना खेळला आहे. त्याला पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मध्ये एकही संधी मिळालेली नाही. त्याने रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये पाच, लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये दोन आणि त्याच्या एकमेव टी-२० सामन्यात एक बळी घेतला आहे.