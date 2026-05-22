घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी

Medu Wada Recipe: जर तुम्हालाही घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने क्रिस्पी मेदू वडा बनवायचा असेल तर ही सोपी रेसिपी नक्की फॉलो करा.

Updated On: May 22, 2026 | 07:49 PM
photo- yandex
अनेकांना सकाळत्या नाश्त्यामध्ये मेदू वडा, चटणी अन सांबार खायला आवडतं. अनेकजण बाहेर हॉटेलमध्ये मिळणारा कुरकुरीत आणि आतून मऊ वडा घरी बनवण्याचा प्रयत्न करतात, पण अनेकदा वडा तेलकट होतो किंवा अपेक्षित टेक्स्चर मिळत नाही. तर काही वेळा तो आतून कच्चाच राहतो. मात्र, स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेली एक साधी गोष्ट तुमच्या मेदू वड्याची चव आणि टेक्स्चर पूर्णपणे बदलू शकते. फक्त एका छोट्या टिपमुळे वडा बाहेरून एकदम क्रिस्पी आणि आतून मऊ तयार होतो. जर तुम्हालाही घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने आतून मऊ आणि बाहेरुन क्रिस्पी मेदू वडा बनवायचा असेल ही सोपी रेसिपी फॉलो करा.

मेदू वडा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य

  • १ कप उडीद डाळ
  • २ चमचे तांदळाचे पीठ
  • हिरवी मिरची
  • आलं
  • कढीपत्ता
  • मीठ चवीनुसार
  • तेल तळण्यासाठी

कृती

सर्वप्रथम उडीद डाळ ४ ते ५ तास पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर पाणी पूर्ण काढून डाळ कमी बारीक वाटून घ्या. डाळ वाटताना पाणी कमी प्रमाणात वापरा. पीठ हलकं आणि फ्लफी होण्यासाठी ते काही मिनिटे चांगलं फेटून घ्या. आता त्यात तांदळाचं पीठ, मिरची, आलं, कढीपत्ता आणि मीठ घालून मिश्रण तयार करा. एका कढईत तेल गरम करा. हाताला थोडं पाणी लावून वड्याचा आकार करुन मधोमध छिद्र करा. यानंतर, वडा तेलात सोडा. वड्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत मंद आचेवर तळा. जास्त आचेवर तळल्यास वडा बाहेरून पटकन लाल होतो पण आतून कच्चा राहू शकतो. गरमागरम मेदू वडा नारळाची चटणी आणि सांबारसोबत सर्व्ह करा.

टीप– मेदू वडा अधिक कुरकुरीत बनवण्यासाठी उडीद डाळीच्या पिठात थोडंसं तांदळाचं पीठ मिसळा. तांदळाच्या पिठामुळे वड्याला बाहेरून छान क्रिस्पी टेक्स्चर मिळते, तर आतून तो मऊ राहतो.

Published On: May 22, 2026 | 07:49 PM

