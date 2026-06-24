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कीटकजन्य आजाराविषयी घ्या दक्षता! जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन; जागतिक हिवताप दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जनजागृती

Updated On: Jun 24, 2026 | 01:41 PM IST
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सारांश

२५ एप्रिल रोजी जागतिक हिवताप दिनानिमित्त 'हिवताप दुरीकरणासाठी कटिबद्ध आता हे शक्य आहे, आता हे केलेच पाहिजे' अशी यंदाची जागतिक हिवताप दिनाची संकल्पना आहे.पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये साथीचे आजार मोठ्या प्रमाणावर वाढतात, त्यामुळे शरीराची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

कीटकजन्य आजाराविषयी घ्या दक्षता! जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन; जागतिक हिवताप दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जनजागृती

कीटकजन्य आजाराविषयी घ्या दक्षता! जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन; जागतिक हिवताप दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जनजागृती

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विस्तार

हिवताप दुरीकरण धोरणानुसार दरवर्षी विविध उपक्रमाचे आयोजन करून जून महिना हा कीटनाशक आजार हिवताप प्रतिरोध महिना म्हणून साजरा करण्यात येतो. या उपक्रमात नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवून आरोग्य विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी केले आहे. हिवतापाविषयी जनतेमध्ये जागृती निर्माण होऊन प्रतिरोध उपाययोजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जनतेचा सक्रिय सहभाग प्राप्त करणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येकवर्षी विविध उपक्रमांद्वारे संपूर्ण जून महिन्यात एक दिवस एक कार्यक्रम याप्रमाणे हिवताप प्रतिरोध महिना पारेषण काळापूर्वी साजरा करण्यात येतो. विविध उपक्रमाद्वारे जनतेपर्यंत माहिती पोहचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

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उपक्रमांतर्गत हिवताप कार्यालयाच्यावतीने हिवताप सदृष्य गावाची विविध पद्धतीने तपासणी करून तेथील डासअळी नष्ट करण्यासाठी विविध साधनांचा वापर केला जात आहे. २५ एप्रिल रोजी जागतिक हिवताप दिनानिमित्त ‘हिवताप दुरीकरणासाठी कटिबद्ध आता हे शक्य आहे, आता हे केलेच पाहिजे’ अशी यंदाची जागतिक हिवताप दिनाची संकल्पना आहे.

हिवतापाच्या डासाची उत्पत्ती साचलेल्या स्वच्छ पाण्यात होते. अॅनाफेलिस डासाच्या मादीच्या दंशातून लाळेद्वारे जंतू संसर्ग होते व हिवतापाचे जंतु मानवाच्या शरिरात सोडले जातात. अनियमित ताप येणे, थंडी वाज न ताप येणे, डोके दुखणे, मळमळ होणे, अशी हिवतापाची लक्षणे आहे. ही लक्षणे आढळल्यास जवळच्या आरोग्य संस्थेत विनामूल्य रक्ताची तपासणी करण्यात येऊन निदानानंतर हिवताप दूषित आढळल्यास, हिवतापाच्या प्रकारानुसार मोफत समूळ उपचार करण्यात येतो.

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आपल्या घरासभोवतालचा परिसर स्वच्छ ठेवा

हिवतापावर प्रतिबंधासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवून घरासभोवतालचा परिसर स्वच्छ ठेवावा, परिसरात पाणी साचू देऊ नये, खड्डे बुजवावे, साचलेली गटारी वाहती करावी, छतावरील पाण्याच्या टाक्यांना घट्ट झाकन लावावे, आठवड्यातील एक दिवस कोरडा दिवस पाळावा, घरात कीटकनाशक मच्छरदाणीचा वापर करावा, जमिनीवरील टाक्या, डासोत्पत्ती स्थाने यामध्ये गप्पी माश्यांचा वापर करावा, संडासच्या व्हेट पाइपला जाळी किवा पातळ कापड बांधावा व ताप आल्यास आरोग्य कर्मचाऱ्यामार्फत रक्त नमुना तपासून घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुमंत वाघ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. स्वप्नील बेले, जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. नलिनी विखे यांनी केले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

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Frequently Asked Questions

  • Que: कीटकजन्य आजार म्हणजे काय?

    Ans: डास, कीटक किंवा इतर वाहकांमुळे पसरणाऱ्या आजारांना कीटकजन्य आजार म्हणतात. यामध्ये मलेरिया, डेंग्यू यांसारख्या आजारांचा समावेश होतो.

  • Que: मलेरियाची सामान्य लक्षणे कोणती?

    Ans: ताप येणे, थंडी वाजणे, घाम येणे, डोकेदुखी, अशक्तपणा आणि अंगदुखी अशी लक्षणे दिसू शकतात.

  • Que: कीटकजन्य आजारांपासून बचाव कसा करावा?

    Ans: घराच्या परिसरात पाणी साचू देऊ नये, डासांपासून बचावासाठी जाळी किंवा रिपेलेंटचा वापर करावा आणि स्वच्छता राखावी.

Web Title: Take precautions against vector borne diseases district collectors appeal public awareness drive ahead of world malaria day

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Published On: Jun 24, 2026 | 01:41 PM

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