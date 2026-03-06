Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'या विजयाचा खरा नायक बुमराह आहे…' IND vs ENG च्या उपांत्य फेरीतील विजयानंतर संजू सॅमसनचे हृदयस्पर्शी विधान

सामन्यानंतर संजूला त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर सॅमसनने विजयाचे श्रेय जसप्रीत बुमराहला दिले आणि त्याला खरा हिरो म्हटले.

Updated On: Mar 06, 2026 | 08:24 AM
फोटो सौजन्य - JioHotstar

India vs England Semi Final, T20 World Cup 2026 : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या फायनलमध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या स्पर्धेच्या दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियाने २५३ धावांचा मोठा आकडा उभारला. प्रत्युत्तरात, इंग्लंडला ७ विकेट्सच्या मोबदल्यात फक्त २४६ धावा करता आल्या आणि भारताने हा सामना ७ धावांनी जिंकला.

उपांत्य फेरीत संजू सॅमसनने भारताकडून ४२ चेंडूत ८९ धावांची शानदार खेळी केली आणि संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सामन्यानंतर संजूला त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर सॅमसनने विजयाचे श्रेय जसप्रीत बुमराहला दिले आणि त्याला खरा हिरो म्हटले.

Wankhede वर अक्षर पटेलचा ‘सुपरमॅन’ कॅच, बुमराहच्या जादुई चेंडूवर हॅरी क्रूकचा अविश्वसनीय झेल, चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का

POTM पुरस्कार जिंकल्यानंतर संजू सॅमसन काय म्हणाला?

इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य फेरीत भारताच्या विजयानंतर संजू सॅमसनला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले. पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर सॅमसन म्हणाला, “खरं सांगायचं तर, गेल्या सामन्यापासून माझा फॉर्म परत येत आहे असे मला वाटले, म्हणून मी तीच गती कायम ठेवू इच्छित होतो. मोठ्या सामन्यांमध्ये तुमच्या देशासाठी फॉर्म मिळवणे सोपे नसते, म्हणून मला वाटले की ही एक उत्तम संधी आहे आणि मी त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे.”

तो पुढे म्हणाला, “वानखेडेवर खेळताना, आम्हाला माहित आहे की येथे कोणताही धावसंख्या सुरक्षित नाही. म्हणून माझे ध्येय शक्य तितक्या धावा करणे होते. येथे २५० धावांचा पाठलाग करणे देखील शक्य आहे आणि इंग्लंडने उत्कृष्ट फलंदाजी केली. दोन्ही संघांमधील हा एक उत्तम उपांत्य सामना होता.”

संजूने या विजयाचे श्रेय अनुभवी वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला दिले आणि तो म्हणाला, “आज संघाने केलेल्या कामगिरीबद्दल आम्हाला खूप आनंद झाला आहे. या विजयाचे श्रेय आमच्या गोलंदाजांना जाते, ज्यांनी कठीण परिस्थितीत स्वतःवर विश्वास ठेवला. विशेषतः जसप्रीत बुमराह पूर्ण श्रेयास पात्र आहे. तो एक जागतिक दर्जाचा गोलंदाज आहे, त्याच्यासारखा गोलंदाज जो पिढीतून एकदाच येतो. आज त्याने डेथ ओव्हर्समध्ये ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली तेच खरे फरक सिद्ध झाले. जर त्याने अशी गोलंदाजी केली नसती तर मी कदाचित येथे उभा राहून बोलत नसतो.”

इंग्लंडविरुद्धच्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये बुमराहने फक्त ३३ धावा दिल्या आणि एक बळी घेतला. इंग्लंडच्या डावाच्या १८ व्या षटकात त्याने फक्त सहा धावा दिल्या आणि टीम इंडियासाठी सामन्याचा कल बदलला.

