Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • These Foods Which Are Consumed For Their Delicious Taste Increase The Risk Of Cancer Cancer Causing Foods

चवदार म्हणून खाल्ल्या जाणाऱ्या ‘या’ पदार्थांमुळे वाढतो कॅन्सरचा धोका, दैनंदिन आहारात चुकूनही करू नका सेवन

कॅन्सर होण्यास दैनंदिन आहारातील चविष्ट आणि आवडीने खाल्लेले पदार्थ कारणीभूत ठरतात. अतितिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते.

Updated On: Jan 03, 2026 | 08:38 AM
चवदार म्हणून खाल्ल्या जाणाऱ्या 'या' पदार्थांमुळे वाढतो कॅन्सरचा धोका

चवदार म्हणून खाल्ल्या जाणाऱ्या 'या' पदार्थांमुळे वाढतो कॅन्सरचा धोका

Follow Us:
Follow Us:

कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरणारे पदार्थ?
कॅन्सर होऊ नये कोणती काळजी घ्यावी?
दैनंदिन आहारात खालेल्या पदार्थांचा शरीरावर होणारा परिणाम?

कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या पायाखालील जमीन सरकते. भारतासह जगभरात कॅन्सरच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहचते. अपुरी झोप, वारंवार उद्भवणाऱ्या पचनाच्या समस्या, पोषक घटकांचा अभाव, जंक फूडचे अतिसेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शरीरास सहज पचन होणाऱ्या हलक्या पदार्थांचे आहारात सेवन करावे. दैनंदिन आहारात झालेल्या पदार्थांचा थेट परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. कॅन्सर झाल्यानंतर संपूर्ण शरीराला हानी पोहचते आणि शरीरात अनेक बदल दिसून येतात. आज आम्ही तुम्हाला दैनंदिन आहारात चवदार म्हणून खाल्लेले जाणारे कोणते पदार्थ कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

सफेद साखर, ब्राऊन शुगर की गुळ… आरोग्यासाठी काय आहे सर्वाधिक फायदेशीर

रिफाईंन शुगर आणि गोड पेय:

चहा बनवण्यासाठी किंवा इतर गोड पदार्थ बनवण्यासाठी साखरेचा वापर केला जातो. जेवणातील अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवण्यासाठी साखर वापरली जाते. पण सतत साखरेचे सेवन करणे शरीरासाठी अतिशय धोक्याचे ठरते. आधुनिक काळात साखर स्लो पॉयझन मानली जाते. रक्तात साखरेचे प्रमाण वाढल्यानंतर ज्यामुळे शरीरात कॅन्सरच्या अनियंत्रित पेशी वाढून आरोग्य बिघडते. साखरेचे सेवन केल्यामुळे वाढणारा लठ्ठपणा कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतो.

रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स:

दैनंदिन आहारात चविष्ट म्हणून खाल्ल्या जाणाऱ्या मैद्याच्या पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. मैदा बनवताना त्यातील सर्व फायबर्स काढून टाकले जातात. याशिवाय मैदा पांढरा करण्यासाठी ऑलॉक्सॉन सारख्या रसायनांचा वापर केला जातो. तसेच मैदा खाल्ल्यामुळे रक्तातील साखर अचानक वाढते. त्यामुळे दैनंदिन आहारात मैद्यापासून बनवलेल्या पदार्थांचे अतिसेवन करू नये.

ट्रास फॅट्स:

काहींना सतत बाहेरचे तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाण्याची खूप जास्त सवय असते. वारंवार उकळल्या तेलात एक्रिलामाईड नावाचे घातक रसायन तयार होते. फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गनायजेशनमध्ये देण्यात आलेल्या रिपोर्टनुसार, उच्च तापमानाला गरम केलेल्या पिष्टमय पदार्थांमध्ये एक्रिलामाईड तयार होते, जे शरीरासाठी अतिशयव घातक मानले जाते.

बेंबी सरकल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, पोटदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी करा घरगुती उपाय

अति गरम पेय:

थंडीच्या दिवसांमध्ये सगळ्यांचं गरमागरम पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. पण अतिगरम पदार्थांचे सेवन करणे शरीरासाठी धोक्याचे ठरते. गरम पदार्थांच्या सेवनामुळे अन्ननलिकेचा कॅन्सर होण्याची जास्त शक्यता असते. गरम पेयांचे सेवन केल्यामुळे अन्ननलिकेतील नाजूक आवरणाला इजा होऊन आरोग्य बिघडून जाते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कर्करोग म्हणजे काय?

    Ans: शरीरातील पेशींची अनियंत्रित आणि असामान्य वाढ म्हणजे कर्करोग.

  • Que: कर्करोगाची लक्षणे काय आहेत?

    Ans: शरीरात नवीन गाठ येणे किंवा जुन्या गाठीचा आकार बदलणे.

  • Que: कर्करोगाची कारणे कोणती?

    Ans: धूम्रपान, मद्यपान, असंतुलित आहार, व्यायामाचा अभाव.

Web Title: These foods which are consumed for their delicious taste increase the risk of cancer cancer causing foods

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 08:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मिठीत सामावलेला निरोप! कॅन्सरग्रस्त वडिलांना मुलांनी मारली शेवटची मिठी, डोळ्यात दाटले अश्रू अन्… हृदयद्रावक Video Viral
1

मिठीत सामावलेला निरोप! कॅन्सरग्रस्त वडिलांना मुलांनी मारली शेवटची मिठी, डोळ्यात दाटले अश्रू अन्… हृदयद्रावक Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM