Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • These Inspirational Thoughts Will Help Bring Calmness To Your Mind And A New Direction To Life

आत्मसमाधान हीच खरी समृद्धी…! मन शांत आणि आयुष्याला नवी दिशा देण्यासाठी ‘हे’ प्रेरणादायी विचार नक्कीच ठरतील प्रभावी

Updated On: May 25, 2026 | 05:30 AM IST
सारांश

मानसिक तणाव वाढल्यानंतर कोणत्याही गोष्टींमध्ये लक्ष लागत नाही. मन पूर्णपणे थकून जाते. त्यामुळे खचलेल्या मनाला पुन्हा एकदा आनंदी आणि उत्साही करण्यासाठी हे प्रेरणादायी विचार नक्कीच ठरतील प्रभावी.

मन शांत आणि आयुष्याला नवी दिशा देण्यासाठी 'हे' प्रेरणादायी विचार नक्कीच ठरतील प्रभावी

मन शांत आणि आयुष्याला नवी दिशा देण्यासाठी 'हे' प्रेरणादायी विचार नक्कीच ठरतील प्रभावी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे आणि कामाच्या वाढत्या तणावामुळे बऱ्याचदा जीवनातील काही अमूल्य क्षण निसटून जातात. तर काहीवेळा चिंता, ताण – तणाव वाढल्यामुळे शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्य सुद्धा पूर्णपणे बिघडून जाते. खचलेल्या मनाला शांत करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जातात. शरीरात वाढलेला तणाव कमी करण्यासाठी चांगल्या लोकांच्या सानिध्यात राहण्यासोबतच चांगले आणि मन आनंदी करणारे विचार वाचणे किंवा ऐकणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. मन प्रसन्न करण्यासाठी आयुष्यात सकारात्मकता आणणे फार आवश्यक आहे. दैनंदिन जीवनातील ताणतणाव, चिंता आणि नकारात्मक भावना दूर करण्यासाठी प्रेरणादायी विचारांसोबतच मन सुद्धा आनंदी ठेवणे फार आवश्यक आहे. सकारात्मक विचार आणि चांगल्या सवयींच्या मदतीने तुम्ही तुमचे आयुष्य अधिकच सुंदर आणि सकारात्मकतेने जगू शकतात. मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी हे सुविचार नक्कीच वाचा.(फोटो सौजन्य – istock)

Motivational Quotes: अपयशाने खचलेल्या लोकांना मिळेल आत्मविश्वासचे …

“आनंद हा बाहेरून शोधायची गोष्ट नाही, तो आपल्या विचारांतून आणि समाधानातून निर्माण होतो.”

“प्रत्येक नवीन दिवस हा आयुष्याची एक नवी सुरुवात आहे, काल काय घडले याने आजचा दिवस खराब करू नका.”

“जी व्यक्ती स्वतःच्या आनंदाची जबाबदारी स्वतः घेते, ती कधीही दुःखी होऊ शकत नाही.”

“कृतज्ञता (Gratitude) हे मनाचे असे एक लेणे आहे, जे आयुष्यातील सर्व दुःख दूर करण्याची ताकद ठेवते.”

“स्वतःची तुलना इतरांशी करणे थांबवा, कारण प्रत्येक फूल स्वतःच्या वेळेत आणि सौंदर्याने उमलते.”

आयुष्य ही एक सुंदर कविता आहे, जिच्या प्रत्येक ओळींमध्ये एक नवीन अर्थ लपलेला आहे.

“आत्मसमाधान हीच खरी समृद्धी आहे; स्वतःला कधीही कमी लेखू नका.”

“जर तुम्ही शांत राहायला आणि परिस्थिती बदलण्याची योग्य वेळ यायची वाट पाहायला शिकलात, तर तुमचे मन बहुतेक प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला सहज देईल.”

“कृतज्ञ (आभारी) असणारे मन हे महान मन असते, जे नेहमी चांगल्या गोष्टी स्वतःकडे आकर्षित करते.”

“दुसऱ्याच्या आनंदात आपला आनंद शोधणं, हाच खरा माणुसकीचा धर्म.”
“प्रामाणिकपणाने जग जिंकता येतं.”

“मोबाईलमध्ये वेळ घालवण्याऐवजी, जीवनात क्षण जगायला शिका.”
“तुमचं मानसिक आरोग्य हे तुमचं खरे वैभव आहे.”

जीवनात यश मिळवायचे असेल तर सुविचारांची साथ सोडू नका.
सुविचार हे आत्मविश्वासाचे मूळ आहेत.
विचार चांगले ठेवा, कारण ते तुमचे भविष्य घडवतात.
एक सुविचार एका विचाराला बदलू शकतो.

ज्याचे विचार शुद्ध असतात, त्याचे कर्मही शुद्ध असतात.
सुविचार हे मनाचे औषध असते.
एक सुविचार अनेकांचे जीवन बदलू शकतो.
सुविचारांनीच माणूस खरा माणूस बनतो.
चांगले विचार म्हणजे चांगले भविष्य.

स्वतःच्या मनावर नियंत्रण ठेवा,
म्हणजे तुम्ही दुसऱ्याच्या मनाच्या नियंत्रणाखाली कधीही येणार नाही.”

आपण काय विचार करतो यावर आपल्यासोबत काय घडते हे ठरते,
म्हणून जर आपल्याला आपले आयुष्य बदलायचे असेल,
तर आपल्याला आपल्या विचारांना चालना देण्याची गरज आहे.

बोलण्यापूर्वी दोनदा विचार करा, कारण तुमचे शब्द,
तुमचा प्रभाव दुसऱ्याच्या मनात यश किंवा अपयशाचे बीज पेरतील.

प्रयत्न करणे म्हणजेच यशाच्या मार्गावर…! स्वप्नांना बळ देण्यासाठी …

छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद शोधायला शिका, आयुष्य अधिक सुंदर होईल.

आयुष्य सुंदर आहे, फक्त ते आनंदाने जगण्याची कला अवगत असावी लागते.

 

Web Title: These inspirational thoughts will help bring calmness to your mind and a new direction to life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत
1

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आत्मसमाधान हीच खरी समृद्धी…! मन शांत आणि आयुष्याला नवी दिशा देण्यासाठी ‘हे’ प्रेरणादायी विचार नक्कीच ठरतील प्रभावी

आत्मसमाधान हीच खरी समृद्धी…! मन शांत आणि आयुष्याला नवी दिशा देण्यासाठी ‘हे’ प्रेरणादायी विचार नक्कीच ठरतील प्रभावी

May 25, 2026 | 05:30 AM
Accident News : रिव्हर्स घेतलेल्या कारच्या धडकेत 10 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू; दोघे जखमी

Accident News : रिव्हर्स घेतलेल्या कारच्या धडकेत 10 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू; दोघे जखमी

May 25, 2026 | 12:30 AM
Delhi Beat Kolkata: दिल्लीचा अखेरच्या सामन्यात विजय; ईडन गार्डन्सवर कोलकाताचा ४० धावांनी धुव्वा

Delhi Beat Kolkata: दिल्लीचा अखेरच्या सामन्यात विजय; ईडन गार्डन्सवर कोलकाताचा ४० धावांनी धुव्वा

May 24, 2026 | 11:38 PM
पावसाळ्यात रस्त्यात अडकायचं नसेल तर आधी तपासा गाडीच्या ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी!

पावसाळ्यात रस्त्यात अडकायचं नसेल तर आधी तपासा गाडीच्या ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी!

May 24, 2026 | 10:08 PM
वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद; भाजप युवा मोर्चा आक्रमक, स्क्रीनवर ‘नमस्कार मुंबई’ लिहिण्याची मागणी

वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद; भाजप युवा मोर्चा आक्रमक, स्क्रीनवर ‘नमस्कार मुंबई’ लिहिण्याची मागणी

May 24, 2026 | 10:04 PM
KKR vs DC Live Score: दिल्ली कॅपिटल्सचा डाव संपला; कोलकाता समोर विजयासाठी २०४ धावांचे लक्ष्य

KKR vs DC Live Score: दिल्ली कॅपिटल्सचा डाव संपला; कोलकाता समोर विजयासाठी २०४ धावांचे लक्ष्य

May 24, 2026 | 09:41 PM
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गोमातेच्या अवैध वाहतुकीविरोधात राज्य सरकारचा बुलडोझर; कठोर कारवाईचे आदेश

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गोमातेच्या अवैध वाहतुकीविरोधात राज्य सरकारचा बुलडोझर; कठोर कारवाईचे आदेश

May 24, 2026 | 09:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM