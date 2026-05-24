Delhi Beat Kolkata: दिल्लीचा अखेरच्या सामन्यात विजय; ईडन गार्डन्सवर कोलकाताचा ४० धावांनी धुव्वा

रविवारी ईडन गार्डन्सवर प्रथम फलंदाजी करताना, दिल्ली कॅपिटल्सने २० षटकांत ५ गडी गमावून २०३ धावा केल्या. धावांचा पाठलाग करताना कोलकाता नाईट रायडर्सची सुरुवात चांगली झाली. फिन ॲलनने १३ चेंडूंत २० धावांचे योगदान दिले, तर मनीष पांडेने १६ चेंडूंत २५ धावा केल्या. कॅमेरॉन ग्रीनला केवळ दोन धावाच करता आल्या. रहाणेने ३९ चेंडूंत ६३ धावा केल्या. रिंकू सिंगला आपले खातेही उघडता आले नाही, तर तेजस्वीने एक धाव काढली.
Delhi Capitals end their campaign with a comfortable win over KKR! 💙💥#IPL2026 #KKRvDC #Sportskeeda
प्रथम फलंदाजी करताना दिल्ली कॅपिटल्सची सुरुवात दमदार झाली. अभिषेक पोरेल आणि केएल राहुल यांच्यात पहिल्या गड्यासाठी ४० धावांची भागीदारी झाली. अभिषेक १८ चेंडूंत २२ धावा काढून बाद झाला. साहिलने १७ चेंडूंत २४ धावांचे योगदान दिले. केएल राहुल ३० चेंडूंत ६० धावा काढून अनुकूल रॉयचा बळी ठरला. कर्णधार अक्षर पटेल २५ चेंडूंत ३९ धावा काढून तंबूत परतला. डेव्हिड मिलरने १९ चेंडूंत २८ धावांची आक्रमक खेळी केली. केकेआरच्या गोलंदाजांमध्ये, डावखुरा वेगवान गोलंदाज सौरभ दुबे सर्वात यशस्वी ठरला; त्याने २८ धावा देऊन दोन बळी घेतले.
दिल्ली कॅपिटल्स: अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साहिल पारेख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, आकिब नबी दार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एन्गिडी.
कोलकाता नाईट रायडर्स: अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), मनीष पांडे, कॅमेरॉन ग्रीन, रोव्हमन पॉवेल, रिंकू सिंग, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, सौरभ दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी.
लीग स्टेजचे सामने संपल्यानंतर आता अंतिम ४ संघ निश्चित झाले असून प्ले-ऑफचा थरार रंगणार आहे. गुजरात टायटन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांनी अव्वल ४ मध्ये जागा मिळवली आहे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) विरुद्ध गुजरात टायटन्स (GT) – क्वालिफायर-१ (Qualifier 1)
सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (RR) – एलिमिनेटर (Eliminator)
