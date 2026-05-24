KKR vs DC Live Score: दिल्ली कॅपिटल्सचा डाव संपला; कोलकाता समोर विजयासाठी २०४ धावांचे लक्ष्य

Updated On: May 24, 2026 | 09:41 PM IST
अजिंक्य रहाणेने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, दिल्ली कॅपिटल्सने आपल्या निर्धारित २० षटकांत ५ गडी गमावून एकूण २०३ धावा उभारल्या. हा सामना जिंकण्यासाठी KKR ला आता १२० चेंडूंमध्ये २०४ धावांची आवश्यकता आहे.

KKR vs DC Live Score News: IPL 2026 चा शेवटचा साखळी सामना कोलकाताच्या ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स (KKR vs DC) यांच्यात खेळला जात आहे. या सामन्यात, KKR चा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, दिल्ली कॅपिटल्सने आपल्या निर्धारित २० षटकांत ५ गडी गमावून एकूण २०३ धावा उभारल्या. हा सामना जिंकण्यासाठी KKR ला आता १२० चेंडूंमध्ये २०४ धावांची आवश्यकता आहे.


अभिषेक पोरेल आणि केएल राहुल या सलामीच्या जोडीने दिल्ली कॅपिटल्सला शानदार सुरुवात करून दिली. या जोडीने पहिल्या गड्यासाठी ४० धावांची भागीदारी रचली. या सामन्यात पोरेल १८ चेंडूंमध्ये २२ धावा काढून बाद झाला. त्याच्या बाद झाल्यानंतर, साहिल पारेखने १७ चेंडूंमध्ये २४ धावांचे योगदान दिले. कर्णधार अक्षर पटेलने एक सुरेख खेळी खेळली आणि २५ चेंडूंमध्ये ३९ धावा केल्या. या सामन्यात केएल राहुल दिल्लीकडून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला; त्याने केवळ ३० चेंडूंमध्ये २०० च्या जबरदस्त स्ट्राईक रेटने ६० धावा कुटल्या. त्याच्या या खेळीत ५ चौकार आणि ४ षटकांचा समावेश होता. दरम्यान, डेव्हिड मिलरने १९ चेंडूंमध्ये २८ धावांची एक छोटी पण आक्रमक खेळी (कॅमिओ) खेळली, ज्यामध्ये ३ षटकांचा समावेश होता.

कोलकाता नाईट रायडर्सचा आयपीएल (IPL) प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचा मार्ग आता जवळपास बंद झाला आहे; कारण राजस्थान रॉयल्सने आपल्या अखेरच्या साखळी सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा पराभव करून प्लेऑफमधील आपले स्थान निश्चित केले आहे. राजस्थानने १४ सामन्यांतून १६ गुण मिळवले आहेत, तर कोलकाता संघाने आपला सामना जिंकला तरीही त्यांचे गुण केवळ १५ पर्यंतच पोहोचू शकतील. गुणतालिकेवर कोलकाता संघ सध्या सहाव्या स्थानावर आहे.

दिल्ली कॅपिटल्स: अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साहिल पारेख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, आकिब नबी दार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एन्गिडी.

कोलकाता नाईट रायडर्स: अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), मनीष पांडे, कॅमेरॉन ग्रीन, रोव्हमन पॉवेल, रिंकू सिंग, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, सौरभ दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी.

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गोमातेच्या अवैध वाहतुकीविरोधात राज्य सरकारचा बुलडोझर; कठोर कारवाईचे आदेश

