KKR vs DC Live Score: दिल्ली कॅपिटल्सचा डाव संपला; कोलकाता समोर विजयासाठी २०४ धावांचे लक्ष्य

Delhi Capitals have posted a solid total of 203/5, powered by a fifty from KL Rahul and crucial cameos from Axar Patel and David Miller! 🌟 Can KKR chase this target down and end their campaign on a high note? 💜💪#IPL2026 #KKRvDC #Sportskeeda pic.twitter.com/fl7T2PUtPt — Sportskeeda (@Sportskeeda) May 24, 2026
अभिषेक पोरेल आणि केएल राहुल या सलामीच्या जोडीने दिल्ली कॅपिटल्सला शानदार सुरुवात करून दिली. या जोडीने पहिल्या गड्यासाठी ४० धावांची भागीदारी रचली. या सामन्यात पोरेल १८ चेंडूंमध्ये २२ धावा काढून बाद झाला. त्याच्या बाद झाल्यानंतर, साहिल पारेखने १७ चेंडूंमध्ये २४ धावांचे योगदान दिले. कर्णधार अक्षर पटेलने एक सुरेख खेळी खेळली आणि २५ चेंडूंमध्ये ३९ धावा केल्या. या सामन्यात केएल राहुल दिल्लीकडून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला; त्याने केवळ ३० चेंडूंमध्ये २०० च्या जबरदस्त स्ट्राईक रेटने ६० धावा कुटल्या. त्याच्या या खेळीत ५ चौकार आणि ४ षटकांचा समावेश होता. दरम्यान, डेव्हिड मिलरने १९ चेंडूंमध्ये २८ धावांची एक छोटी पण आक्रमक खेळी (कॅमिओ) खेळली, ज्यामध्ये ३ षटकांचा समावेश होता.
कोलकाता नाईट रायडर्सचा आयपीएल (IPL) प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचा मार्ग आता जवळपास बंद झाला आहे; कारण राजस्थान रॉयल्सने आपल्या अखेरच्या साखळी सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा पराभव करून प्लेऑफमधील आपले स्थान निश्चित केले आहे. राजस्थानने १४ सामन्यांतून १६ गुण मिळवले आहेत, तर कोलकाता संघाने आपला सामना जिंकला तरीही त्यांचे गुण केवळ १५ पर्यंतच पोहोचू शकतील. गुणतालिकेवर कोलकाता संघ सध्या सहाव्या स्थानावर आहे.
दिल्ली कॅपिटल्स: अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साहिल पारेख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, आकिब नबी दार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एन्गिडी.
कोलकाता नाईट रायडर्स: अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), मनीष पांडे, कॅमेरॉन ग्रीन, रोव्हमन पॉवेल, रिंकू सिंग, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, सौरभ दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी.
