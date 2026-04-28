Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • These Serious Symptoms Appear After Magnesium Deficiency In The Body If Ignored The Muscles In The Body Will Become Weak

शरीरात मॅग्नेशियमची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास शरीरातील स्नायू होतील कमकुवतव

शरीरात मॅग्नेशियमची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर संपूर्ण शरीरावर त्याचे परिणाम दिसू लागतात. त्यामुळे आरोग्याची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: Apr 28, 2026 | 05:30 AM
शरीरात मॅग्नेशियमची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास शरीरातील स्नायू होतील कमकुवतव

शरीरात मॅग्नेशियमची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास शरीरातील स्नायू होतील कमकुवतव

Follow Us:
Follow Us:

मॅग्नेशियम कमी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
शरीराला विटामिनची आवश्यकता का असते?
निरोगी राहण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत?

दीर्घकाळ निरोगी आणि कायमच उत्साही राहण्यासाठी शरीराला विटामिनची खूप जास्त आवश्यकता असते. विटामिन सी, ए, बी, डी, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम इत्यादी जीवनसत्वे शरीराचे कार्य सुरळीत चालू ठेवण्यास मदत करतात. पण काहीवेळा शरीरातील कोणत्याही एका विटामिनची कमतरता निर्माण झाल्यास संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहचते. शरीराला इतर विटामिनसोबतच मॅग्नेशियमसुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. पण या विटामिनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर यूंचे कार्य, नर्व्हस सिस्टीम, हाडांचे आरोग्य आणि हृदयाच्या ठोक्यांवर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. आहारात होणारे बदल, मानसिक तणाव, पोषक घटकांची कमतरता आणि शरीरात होणारे बदल जीवनशैलीत अनेक अडथळे निर्माण करतात. त्यामुळे वाढत्या वयात शरीराची योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

वाढत्या उन्हाळ्यात पोट कशामुळे बिघडते? फूड पॉयजनिंगशिवाय असू शकतात ‘ही’ गंभीर कारणे, दुर्लक्ष करणे ठरेल धोक्याचे

मॅग्नेशियमची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढू लागतो. पण कालांतराने या लक्षणांमध्ये खूप जास्त वाढ होते. शरीरातील ऊर्जा कमी होणे, काम करण्याची इच्छा न होणे, स्नायूंमध्ये गोळे येणे, आकडी येणे, थरथरा भरणे, रात्री पायात क्रॅम्प्स इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. याशिवाय डोकेदुखी, चिडचिड, व्यवस्थित झोप न लागल्यामुळे झोपेची गुणवत्ता पूर्णपणे खराब होऊन जाते. शरीराला आवश्यक विश्रांती न मिळाल्यामुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. चला तर जाणून घेऊया मॅग्नेशियम कमी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे.

मॅग्नेशियम कमी झाल्यानंतर शरीरात दिसून येणारी लक्षणे:

मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे हृदयाचे ठोके अनियमित होतात. याशिवाय कधी रक्तदाब वाढतो तर कधी रक्तदाब कमी होऊन हृदयावर जास्तीचा तणाव निर्माण होण्याची जास्त शक्यता असते. मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाल्यामुळे काम करण्याचा खूप जास्त वैताग येतो आणि काहीच करण्याची इच्छा होत नाही. त्यामुळे शरीरात निर्माण झालेल्या मॅग्नेशियमच्या कमतरतेकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करून आरोग्याची काळजी घ्यावी. मॅग्नेशियमची पातळी कमी झाल्यानंतर झोपेवर परिणाम दिसून येतो.

High Blood Pressure वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात ‘या’ गंभीर चुका! तरुण वयातच घ्याव्या लागतील उच्च रक्तदाबाच्या गोळ्या

शरीरात निर्माण झालेली मॅग्नेशियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात बदल करणे सुद्धा आवश्यक आहे. दैनंदिन आहारात हिरव्या पालेभाज्या, बदाम, काजू, शेंगदाणे, बिया, डाळी, केळी आणि संपूर्ण धान्य इत्यादी पदार्थांचे आवश्यक सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारते. याशिवाय नियमित भरपूर पाण्याचे सेवन करावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते. मानसिक तणाव कमी करण्यासाठी नियमित योग, ध्यान किंवा हलका व्यायाम करणे आवश्यक आहे. शारीरिक हालचाली केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. मॅग्नेशियम वाढवण्यासाठी कोणत्याही गोळ्या, सप्लिमेंट्स घेण्याऐवजी घरातील पौष्टिक पदार्थ खावेत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: These serious symptoms appear after magnesium deficiency in the body if ignored the muscles in the body will become weak

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या
1

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक
2

Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक

Health Tips: वयानुसार शरीराला किती Vitamin D हवे? ‘हे’ ५ सुपरफूड्स कमतरता करतील दूर
3

Health Tips: वयानुसार शरीराला किती Vitamin D हवे? ‘हे’ ५ सुपरफूड्स कमतरता करतील दूर

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम
4

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM