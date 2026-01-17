Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • These Symptoms Appear In The Body When Blood Sugar Levels Go Out Of Control

रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर शरीरात दिसू लागतात ‘ही’ लक्षणे, वेळीच उपचार करून वाचावा जीव

रक्तात साखरेची पातळी वाढल्यानंतर त्वचेसंबंधित अतिशय भयानक लक्षणे दिसू लागतात. त्वचेवर जखमा होणे, त्वचा कडक पडणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागल्यास वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन उपचार करावेत.

Updated On: Jan 17, 2026 | 05:30 AM
रक्तातील मधुमेहाची पातळी नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर शरीरात दिसू लागतात 'ही' लक्षणे

रक्तातील मधुमेहाची पातळी नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर शरीरात दिसू लागतात 'ही' लक्षणे

Follow Us:
Follow Us:

मधुमेहाची लक्षणे?
मधुमेह होण्याची कारणे?
मधुमेह झाल्यानंतर कोणते पदार्थ खाऊ नये?

शरीरसंबंधित मधुमेह हा अतिशय गंभीर आजार आहे. मधुमेह झाल्यानंतर तो कधीच बरा होत नाही. वर्षाच्या बाराही महिने गोळ्या औषधांचे सेवन करावे लागते. जगभरातील असंख्य लोक मधुमेहसारख्या गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत. रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्यानंतर संपूर्ण आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. चुकीच्या जीवनशैलीचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. आहारात होणारे बदल, पोषक घटकांचा अभाव आणि सतत गोड पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. रक्तात साखरेचे प्रमाण वाढल्यानंतर शरीराला खूप जास्त हानी पोहचते. मधुमेह हा सायलेंट किलर आजार आहे. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही. पण कालांतराने या लक्षणांकडे वाढ होते आणि आरोग्य बिघडते. आज आम्ही तुम्हाला मधुमेहाची पातळी नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

वयाच्या ४० नंतर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा नियमित समावेश, हाडे राहतील लोखंडाइतकी मजबूत आणि कडक

शिन स्पॉट्स:

मधुमेह झाल्यानंतर त्वचेसंबंधित बऱ्याच समस्या उद्भवतात. शिन स्पॉट्स किंवा डायबेटिक डर्मोपॅथी या समस्या प्रामुख्याने मधुमेह झाल्यानंतर उद्भवतात. याला स्पॉटेड लेग सिंड्रोम असे सुद्धा म्हणतात. यामुळे त्वचेवर गोल स्पॉट्स, अंडाकृती स्पॉट्स येऊन त्वचा ब्राऊन किंवा लालसर दिसू लागते. त्वचेवर दिसून येणाऱ्या या बदलांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत.

त्वचा काहीशी कडक होणे:

रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्यानंतर त्वचेमध्ये कोलेजन जमा होऊ लागते. ज्यामुळे त्वचा खूप जास्त कडक झाल्यासारखी वाटते. मधुमेह झाल्यानंतर त्वचेसंबंधित बरीच लक्षणे दिसू लागतात. या स्थितीला मेडिकल भाषेत स्क्लेरेडेमा डायबेटिकोरम, असे सुद्धा म्हणतात. दैनंदिन आहारात होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे मधुमेहाचा धोका वाढतो.

जखम होणे:

रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्यानंतर शरीरावर झालेल्या कोणत्याही लहान मोठ्या जखमा लवकर बऱ्या होत नाही. या जखमा आणखीनच चिघळतात आणि कोणताही अवयव कापावा लागतो. वाढत्या मधुमेहाचा परिणाम रक्तभसिरणावर लगेच दिसून येतो. यामुळे मज्जातंतूचे नुकसान होते. जखमा लवकर बऱ्या न झाल्यामुळे त्या आणखीनच चिघळतात.

रक्तवाहिन्यांमध्ये घाणेरडे कोलेस्ट्रॉल वाढल्यानंतर चेहऱ्यावर दिसून येतात ‘ही’ लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास कोणत्याही क्षणी येईल हार्ट

त्वचेवर पुरळ येणे:

रक्तात वाढलेल्या साखरेमुळे त्वचेवर लहान लहान पुरळ दिसू लागतात. हे पुरळ काही केल्या कमी होत नाहीत. ट्रायग्लिसराइडची पातळी वाढल्यानंतर त्वचेवर बारीक बारीक पुरळ येतात आणि त्वचा निस्तेज झाल्यासारखी वाटते. याशिवाय नियंत्रणाबाहेर साखरेची पातळी वाढल्यानंतर मान, काखेकडील भाग किंवा मांड्यांभोवतीची त्वचा पूर्णपणे काळी दिसू लागते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मधुमेह म्हणजे काय?

    Ans: शरीर पुरेसे इन्सुलिन तयार करत नाही किंवा इन्सुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नाही, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते.

  • Que: मधुमेहाची लक्षणे कोणती?

    Ans: सतत खूप तहान लागणे आणि भूक लागणे.

  • Que: मधुमेहाची कारणे काय आहेत?

    Ans: स्वादुपिंडातून इन्सुलिनची निर्मिती कमी होणे किंवा स्वादुपिंडात बिघाड होणे हे मूळ कारण आहे.

Web Title: These symptoms appear in the body when blood sugar levels go out of control

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी? दैनंदिन आहारात बदल केल्यास शरीर राहील हेल्दी
1

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी? दैनंदिन आहारात बदल केल्यास शरीर राहील हेल्दी

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी
2

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात
3

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आवडीने प्यायले जाणारे Cold Drink शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक, शरीरात लठ्ठपणा वाढण्यासोबतच आतड्यांचे होईल नुकसान
4

आवडीने प्यायले जाणारे Cold Drink शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक, शरीरात लठ्ठपणा वाढण्यासोबतच आतड्यांचे होईल नुकसान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM