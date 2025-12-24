Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

उच्च रक्तदाबाने हैराण झाला आहात? मग नियमित करा ‘या’ पदार्थाचे सेवन, हृदयाचे आरोग्य राहील कायमच निरोगी

सुक्या खोबऱ्याच्या सेवनामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रणात राहतो. याशिवाय हृदयाचे आरोग्य निरोगी राहते. सकाळी उठल्यानंतर नियमित एक सुक्या खोबऱ्याचा तुकडा चावून खावा.

Dec 24, 2025 | 11:36 AM
जेवण बनवताना अनेक वेगवेगळ्या पदार्थांचा वापर केला जातो. त्यात आवर्जून वापरला जाणारा पदार्थ म्हणजे खोबरं. कोणतीही पालेभाजी किंवा फळ भाजी बनवल्यानंतर त्यात सुकं किंवा ओल खोबर किसून टाकले. यामुळे भाजीला गोडसर आणि सुंदर चव लागते. ओल्या खोबऱ्यासोबतच सुक्या खोबऱ्याचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. सुक्या खोबऱ्यापासून वाटप बनवले जाते. यामध्ये प्रथिने, फायबर, सेलेनियम, तांबे, लोह, कॅल्शियम आणि मॅंगनीज यांसारखे अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक आढळून येतात. फायबरमुळे पचनक्रिया चांगली राहते आणि आतड्यांचे कार्य सुरळीत राहते. (फोटो सौजन्य – istock)

‘या’ चुकांमुळे चहा होतो विषारी, जाणून घ्या चहा बनवण्याची योग्य पद्धत, पित्त व ॲसिडिटीच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका

सुक्या खोबऱ्यामध्ये अनेक प्रकारचे पोषक घटक असतात. सुके खोबरे हे हदय, मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. नारळात हेल्दी फॅट असते, ज्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल नसते आणि सेलेनियम, फायबर, कॉपर आणि मँगनीजचे प्रमाण देखील अधिक असते. या सर्वांचा शरीराला अनेक प्रकारे फायदा होतो. याबाबत माहिती जाणून घेऊया.

हिमोग्लोबिनची पातळी वाढते:

सुक्या नारळामुळे रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी वाढते जर तुम्हाला अ‍ॅनिमियाचा त्रास होत असेल तर तुम्ही तुमच्या आहारात सुक्या नारळाचा समावेश करू शकता.सकाळी उठल्यानंतर सुक्या खोबऱ्याचा एक तुकडा चावून खाल्ल्यास महिनाभरात रक्ताची पातळी भरून निघेल आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.

रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते:

सुक्या खोबऱ्यामध्ये लोह खूप जास्त प्रमाणात आढळते, त्यामुळे याच्या सेवनाने लोहाची कमतरता भरून काढण्यास मदत होते. रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करून हे पोषक घटक विषाणूजन्य रोगांपासून शरीराचे रक्षण होते. अनेक पोषक घटक शरीराला मिळतात.

संधिवाताचा धोका कमी:

आहारात नारळाचा समावेश केल्याने संधिवात आणि ऑस्टियोपोरोसिससारख्या समस्यांचा धोकाही कमी होतो. स्मरणशक्ती वाढते. मानसिक आरोग्यासाठी खोबरे महत्वाचे आहे. यामध्ये असलेले सेलेनियम हे एक प्रकारचे खनिज आहे जे शरीराला एंजाइम तयार करण्यास मदत करते.

आतड्यांचा प्रत्येक कोपरा होईल मुळांपासून स्वच्छ! डॉक्टर सौरभ सेठींनी सांगितलेले ‘हे’ उपाय ठरतील प्रभावी, उद्भवणार नाही कॅन्सरचा धो

सुक्या खोबऱ्यामध्ये असलेले तांबे ऊर्जा पातळीला समर्थन देते चयापचय वाढवते तसेच लाल रक्तपेशी आणि कोलेजन तयार होण्यास मदत होते. रक्तदाब आणि हृदयाचे कार्य निरोगी ठेवण्यासाठी शरीराला फायबरची गरज असते. वाळलेल्या खोबऱ्यामध्ये फायबर जास्तप्रमाणात असते त्यामुळे स्ट्रोक मधुमेह उच्च रक्तदाबाचा धोका बऱ्याच प्रमाणात कमी होतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Frequently Asked Questions

  • Que: रक्तदाब म्हणजे काय?

    Ans: रक्तदाब म्हणजे तुमच्या रक्तवाहिन्यांमधील रक्ताचा दाब.

  • Que: सामान्य रक्तदाब किती असतो?

    Ans: 120/80 mmHg पेक्षा कमी.

  • Que: उच्च रक्तदाबाची लक्षणे काय आहेत?

    Ans: अनेकदा उच्च रक्तदाबाची कोणतीही ठळक लक्षणे नसतात, म्हणून त्याला 'सायलेंट किलर' म्हणतात.

Dec 24, 2025 | 11:36 AM

