Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Every Corner Of Your Intestines Will Be Thoroughly Cleansed These Remedies Suggested By Dr Saurabh Sethi Will Prove Effective

आतड्यांचा प्रत्येक कोपरा होईल मुळांपासून स्वच्छ! डॉक्टर सौरभ सेठींनी सांगितलेले ‘हे’ उपाय ठरतील प्रभावी, उद्भवणार नाही कॅन्सरचा धो

दैनंदिन जीवनात केलेल्या छोट्या मोठ्या चुकांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. आहारात सतत लाल मांस खाल्ल्यामुळे कॅन्सरच्या अनियंत्रित पेशी वाढून आरोग्य बिघडते. जाणून घ्या सविस्तर.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:44 AM
आतड्यांचा प्रत्येक कोपरा होईल मुळांपासून स्वच्छ! डॉक्टर सौरभ सेठींनी सांगितलेले 'हे' उपाय ठरतील प्रभावी

आतड्यांचा प्रत्येक कोपरा होईल मुळांपासून स्वच्छ! डॉक्टर सौरभ सेठींनी सांगितलेले 'हे' उपाय ठरतील प्रभावी

Follow Us:
Follow Us:

कॅन्सर होण्यास कोणते पदार्थ कारणीभूत ठरतात?
कॅन्सर होऊ नये म्हणून कोणत्या सवयी फॉलो कराव्यात?
गंभीर आजाराची लागण कशामुळे होते?

दरवर्षी जगभरात लाखोंच्या संख्येने लोकांना पोटाच्या कॅन्सरची लागण होते. सर्वाधिक रुग्ण पोट, आतड्यांच्या कॅन्सरचे आढळून येतात. कॅन्सरचे नाव ऐकल्यानंतर सुद्धा अनेकांच्या पायाखालील जमीन सरकते. हा आजार वाढण्यामागे केवळ आनुवंशिक कारणे नसून दैनंदिन जीवनात केलेल्या चुका सुद्धा कारणीभूत ठरतात. खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी, जंक फूडचे अतिसेवन, पोषक घटकांचा अभाव, पाण्याची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. रोजच्या आहारात आणि जीवनशैलीत होणारे बदल गंभीर आजारांचे कारण बनतात. त्यामुळे आरोग्याची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. वारंवार उद्भवणाऱ्या पचनाच्या समस्या गंभीर आजारांचे संकेत असतात. त्यामुळे दुर्लक्ष करू नये. बाहेरील अस्वच्छ अन्नपदार्थ आणि दूषित पाण्याच्या सेवनामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आजारांपासून दूर राहण्यासाठी डॉ सौरभ सेठींनी सांगितलेले हे उपाय नक्की करून पहा. यामुळे कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारापासून तुम्ही कायमच दूर राहाल.

कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजारापासून शरीराचा होईल बचाव! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ आरोग्यदायी सवयी, शरीर राहील फिट

क्रुसीफेरस भाज्यांचा आहारात समावेश:

दैनंदिन आहारात ताज्या आणि शरीरास पोषण देणाऱ्या भाज्यांचे सेवन करावे. यामध्ये ब्रोकली, कोबी, फ्लॉवर आणि केल यांसारख्या क्रुसीफेरस भाज्यांचा आहारात समावेश केल्यास पचनाच्या समस्या कधीच उद्भवणार नाहीत. या भाज्या पचनक्रिया मजबूत ठेवतात. क्रुसीफेरस भाज्यांमध्ये सल्फोराफेन नावाचा शक्तिशाली घटक आढळून येतो. ज्यामुळे पचनसंस्था निरोगी राहण्यासोबतच आतड्यांचे अरींगचे आरोग्य सुद्धा सुधारते. आतड्यांमध्ये जमा झालेला घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी वेगवेगळे सल्फोराफेन भाज्या आणि पालेभाज्यांचे सेवन करावे. या भाज्या हलक्या प्रमाणात शिजवून सेवन करू शकता. यामुळे पोट सुद्धा दीर्घकाळ भरलेले राहील.

लसूण:

लसूण हा पदार्थ अत्यंत शक्तिशाली आणि शरीरासाठी फायदेशीर आहे. उच्च कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर कच्चा लसूण चावून खावा. यामुळे रक्तातील घाण बाहेर पडून जाते आणि आरोग्य सुधारते. लसूणमध्ये असलेले ‘एलिसिन’ नावाचे नैसर्गिक संयुग कॅन्सरविरोधी आणि जीवाणूविरोधी गुणधर्मांनी समृद्ध आहे. शरीरात कॅन्सरच्या अनियंत्रित पेशी वाढू नये म्हणून लसूण खाण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो.या पदार्थांमध्ये असलेल्या दाहक विरोधी गुणधर्मांमुळे शरीराला कोणत्याही गंभीर विषाणूची लागण होत नाही.

वयाच्या ६० व्या वर्षांनंतर हेल्दी आणि आनंदी राहण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सवयी, तणावापासून मिळेल कायमची सुटका

प्रोसेस्ड मांस:

कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरणारा पदार्थ म्हणजे लाल मांस. लाल मांस शरीरासाठी हानिकारक आहे. यामध्ये असलेले घटक शरीरासाठी विष ठरतात. त्यामुळे लाल मांस अजिबात खाऊ नये. बेकन, सॉसेज आणि हॉट डॉग यांसारखे पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर खाल्ले जाते. या पदार्थांच्या सेवनामुळे आतडे आणि पोटाच्या कॅन्सरचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. लाल मांस खाल्ल्यामुळे शरीराच्या आतील अवयवांना सूज येण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे लाल मांस खाणे कायमच टाळावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पोटाच्या कर्करोगाची सामान्य लक्षणे?

    Ans: सतत पोटात जळजळ होणे किंवा अस्वस्थ वाटणे.कोणतेही कारण नसताना वजन घटणे.

  • Que: कर्करोगात वेदना होतात का?

    Ans: सर्वच कर्करोगात वेदना होत नाहीत. वेदना झाल्यास त्या ट्यूमरमुळे (गाठीमुळे) होऊ शकतात आणि आधुनिक उपचार पद्धतींनी वेदना नियंत्रित करता येतात.

  • Que: अनुवांशिक कारणांमुळे कर्करोग होतो का?

    Ans: जनुकांमधील बदल (उदा. BRCA1, BRCA2) स्तनाचा आणि गर्भाशयाचा कर्करोग होण्याचा धोका वाढवू शकतात. मात्र, जीवनशैलीचाही मोठा वाटा असतो.

Web Title: Every corner of your intestines will be thoroughly cleansed these remedies suggested by dr saurabh sethi will prove effective

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स
1

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर
2

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या
3

कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या

सफरचंद कधी खावे? चुकीच्या वेळी सफरचंद खाल्ल्यास फायदे होण्याऐवजी होईल शरीराचे गंभीर नुकसान
4

सफरचंद कधी खावे? चुकीच्या वेळी सफरचंद खाल्ल्यास फायदे होण्याऐवजी होईल शरीराचे गंभीर नुकसान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेलनंतर ग्लेन फिलिप्सचा शतकी तडाखा! भारतीय गोलंदाजांची उडाली दैना

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेलनंतर ग्लेन फिलिप्सचा शतकी तडाखा! भारतीय गोलंदाजांची उडाली दैना

Jan 18, 2026 | 04:55 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Ujjwala Yojana Subsidy: उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा? महागाईवर उपाय म्हणून गॅस सबसिडी वाढवण्याची शक्यता

Ujjwala Yojana Subsidy: उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा? महागाईवर उपाय म्हणून गॅस सबसिडी वाढवण्याची शक्यता

Jan 18, 2026 | 04:45 PM
Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

Jan 18, 2026 | 04:40 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा

रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा

Jan 18, 2026 | 04:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM