गर्भावस्थेत पॅरासिटामॉलचा वापर सुरक्षित! अभ्यासातून करण्यात आला खुलासा, बाळाच्या आरोग्याला होणार नाही नुकसान

आरोग्यासंबंधित समस्या उद्भवल्यानंतर किंवा शरीराला साथीच्या आजारांची लागण झाल्यानंतर मेडिकलमधील गोळ्या औषधाचे सेवन केले जाते. पण वारंवार मेडिकलमधील गोळ्या खाल्ल्यामुळे किडनीचे आरोग्य धोक्यात येते.

Updated On: Jan 19, 2026 | 12:40 PM
गर्भधारणा प्रत्येक महिलेसाठी जितकी सुंदर असते तितकीच ती नाजूक असते. या काळात हलका ताप किंवा शरीरदुखी देखील पहिली भीती निर्माण करते. हे औषध माझ्या न जन्मलेल्या बाळासाठी सुरक्षित आहे का? काही काळापासून, सर्वात सामान्य तापाचे औषध, पॅरासिटामॉल, मुलाच्या मानसिक विकासात अडथळा आणत असल्याची चिंता वाढत आहे. परंतु आता, विज्ञानाने ही भीती पूर्णपणे निराधार असल्याचे सिद्ध केले आहे. एका नवीन आणि मोठ्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की हे औषध आई आणि बाळ दोघांसाठीही सुरक्षित आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

अलीकडेच, ‘द लॅन्सेट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी अँड वुमेन्स हेल्थ’ या प्रतिष्ठित वैद्यकीय जर्नलमध्ये एक महत्त्वाचे संशोधन प्रकाशित झाले आहे. या अभ्यासातून पॅरासिटामॉलमुळे मुलाच्या मानसिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो या दीर्घकालीन भीतीचे खंडन करण्यात आले आहे. संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे की गर्भधारणेदरम्यान हे औषध घेतल्याने मुलामध्ये ऑटिझम, एडीएचडी किंवा बौद्धिक अपंगत्वाचा धोका वाढत नाही.

आरोग्यासंबंधित समस्या उद्भवल्यानंतर किंवा शरीराला साथीच्या आजारांची लागण झाल्यानंतर मेडिकलमधील गोळ्या औषधाचे सेवन केले जाते. पण वारंवार मेडिकलमधील गोळ्या खाल्ल्यामुळे किडनीचे आरोग्य धोक्यात येते. किडनी निकामी होणे, किडनीचे गंभीर आजार होऊन आरोग्य बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे पॅरासिटामॉल किंवा इतर मेडिकल गोळ्या खाण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार केल्यास आरोग्य सुधारते आणि शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही.

शास्त्रज्ञांनी केली सखोल तपासणी:

या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी, यूकेमधील लिव्हरपूल विद्यापीठ आणि युरोपमधील इतर संस्थांमधील शास्त्रज्ञांनी सखोल तपासणी केली. त्यांनी एकूण ४३ स्वतंत्र अभ्यासांचे पुनरावलोकन केले, विशेषतः भावंडांची तुलना करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अचूक पद्धतींवर लक्ष केंद्रित केले.

जुन्या भीती आणि वास्तवातील अंतर:

सप्टेंबर २०२५ मध्ये, अमेरिकन सरकारने आरोग्य मार्गदर्शन जारी केले ज्यामध्ये पॅरासिटामॉल आणि ऑटिझम यांच्यातील संबंध असल्याचा संशय होता.तथापि, नवीन अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की जुने अभ्यास सदोष होते. संशोधकांच्या मते, पूर्वी नोंदवलेले धोके औषधामुळे (पॅरासिटामॉल) नसून मातेचे आजार, ताप, वेदना किंवा अनुवंशशास्त्र घटकांमुळे असू शकतात. मागील अभ्यास या घटकांमध्ये आणि औषधाच्या परिणामामध्ये अचूक फरक करण्यात अयशस्वी ठरले.

Published On: Jan 19, 2026 | 12:40 PM

