WorldWar3: आखाती देशांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘धक्का’! सौदी-कुवेतमध्ये इराणचा महाविनाश; रशियाच्या एन्ट्रीने युद्धाला भयंकर वळण

Gulf countries angry with Donald Trump 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्ध (Middle East War) आता अशा वळणावर पोहोचले आहे जिथे केवळ शत्रूच नाही, तर अमेरिकेचे सर्वात जवळचे मित्रही आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) यांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. इराणवर केलेल्या सुरुवातीच्या हल्ल्याची पूर्वकल्पना न दिल्याने सौदी अरेबिया आणि कुवेत यांसारख्या आखाती देशांनी अमेरिकेवर ‘विश्वासघाताचा’ गंभीर आरोप केला आहे. या धोरणात्मक चुकीमुळे आता सौदी आणि कुवेतच्या भूमीवर इराणच्या क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पडत असून, या प्रदेशात अभूतपूर्व विनाश पाहायला मिळत आहे.
सौदी अरेबिया आणि कुवेतच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ले केले, तेव्हा या शेजारील देशांना कोणतीही कल्पना देण्यात आली नव्हती. आखाती देशांचे म्हणणे आहे की, जर त्यांना ही माहिती आधी मिळाली असती, तर त्यांनी आपली हवाई सुरक्षा यंत्रणा सज्ज ठेवून निष्पाप नागरिकांचे प्राण वाचवले असते. अमेरिकेने आमच्या सुरक्षेचा विचार न करता केवळ स्वतःच्या आणि इस्रायलच्या स्वार्थासाठी या युद्धाचा वणवा पेटवला, असा सूर आता रियाध आणि कुवेत सिटीमधून उमटत आहे.
इराणने आपल्यावरील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि कुवेतला रणांगण बनवले आहे. रियाधमधील अमेरिकन दूतावासावर इराणने क्षेपणास्त्र डागून खळबळ उडवून दिली. त्याहून भयंकर घटना कुवेतमध्ये घडली, जिथे एका नागरी बंदरावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात अमेरिकेचे ६ लष्करी जवान शहीद झाले. इराणने आतापर्यंत या प्रदेशावर तब्बल १,४८० हून अधिक ड्रोन आणि ३८० क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. या हल्ल्यांमध्ये आत्तापर्यंत १३ जणांचा बळी गेला असून, कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे.
UAE billionaire Khalaf al-Habtoor accused US President Donald Trump of dragging the US’s energy-rich Gulf partners into “danger” by unleashing a war on Iran that they did not want and betraying the American people by putting war at the “top of your priorities”… — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 6, 2026
credit – social media and Twitter
सौदीचे माजी गुप्तचर प्रमुख प्रिन्स तुर्की अल-फैसल यांनी थेट इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यावर निशाणा साधला आहे. “हे युद्ध नेतन्याहू यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचे फळ आहे आणि त्यांनी ट्रम्प यांना या अनावश्यक दलदलीत ओढले आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. आखाती देशांची सर्वात मोठी चिंता ही आहे की, अमेरिका त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या ‘इंटरसेप्टर’ क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्याऐवजी केवळ इस्रायलच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे. यामुळे आखाती देशांचे संरक्षण कवच वेगाने कमकुवत होत चालले आहे.
या महायुद्धात आता रशियाची एन्ट्री झाल्याने परिस्थिती अधिक जटिल झाली आहे. रशियन गुप्तचर यंत्रणा अमेरिकन युद्धनौका आणि लढाऊ विमानांच्या हालचालींची ‘रिअल-टाइम’ माहिती इराणला पुरवत असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे इराणचे हल्ले अधिक अचूक झाले आहेत. या संघर्षाचा परिणाम थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर झाला असून, शेजारील पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत एकाच वेळी ५५ रुपयांची वाढ झाली आहे. १४ देशांमध्ये पसरलेले हे युद्ध आता जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पाया हादरवून टाकत आहे.
Ans: अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी या मित्रराष्ट्रांना कोणतीही माहिती दिली नाही, ज्यामुळे इराणच्या प्रत्युत्तराला तोंड देण्यासाठी हे देश तयार नव्हते.
Ans: इराणने आतापर्यंत अंदाजे ३८० क्षेपणास्त्रे आणि १,४८० हून अधिक ड्रोन डागले आहेत, ज्यात कुवेतमध्ये ६ अमेरिकन सैनिकांसह १३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
Ans: गुप्तचर अहवालानुसार, रशिया अमेरिकन युद्धनौका आणि लढाऊ विमानांच्या अचूक स्थानाबद्दलची माहिती इराणशी शेअर करत आहे, ज्यामुळे इराणचे हल्ले अधिक तीव्र झाले आहेत.