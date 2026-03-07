Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Gulf Countries Angry Trump Iran Missile Attack Saudi Kuwait Destruction

WorldWar3: आखाती देशांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘धक्का’! सौदी-कुवेतमध्ये इराणचा महाविनाश; रशियाच्या एन्ट्रीने युद्धाला भयंकर वळण

Middle East War: आखाती देश स्पष्टपणे सांगतात की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी त्यांना अंधारात ठेवले आणि कोणतीही माहिती दिली नाही. ज्यामुळे प्रचंड विनाश झाला आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 10:37 AM
gulf countries angry trump iran missile attack saudi kuwait destruction

Middle East War: आखाती देशांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना 'धक्का'! सौदी-कुवेतमध्ये इराणचा महाविनाश; रशियाच्या एन्ट्रीने युद्धाला मिळालं भयंकर वळण ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • आखाती देशांचा ट्रम्प यांच्यावर संताप
  • इराणचा भीषण विध्वंस
  • जागतिक महागाईचा भडका

Gulf countries angry with Donald Trump 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्ध (Middle East War) आता अशा वळणावर पोहोचले आहे जिथे केवळ शत्रूच नाही, तर अमेरिकेचे सर्वात जवळचे मित्रही आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) यांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. इराणवर केलेल्या सुरुवातीच्या हल्ल्याची पूर्वकल्पना न दिल्याने सौदी अरेबिया आणि कुवेत यांसारख्या आखाती देशांनी अमेरिकेवर ‘विश्वासघाताचा’ गंभीर आरोप केला आहे. या धोरणात्मक चुकीमुळे आता सौदी आणि कुवेतच्या भूमीवर इराणच्या क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पडत असून, या प्रदेशात अभूतपूर्व विनाश पाहायला मिळत आहे.

आखाती देशांची नाराजी: “आम्हाला अंधारात का ठेवलं?”

सौदी अरेबिया आणि कुवेतच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ले केले, तेव्हा या शेजारील देशांना कोणतीही कल्पना देण्यात आली नव्हती. आखाती देशांचे म्हणणे आहे की, जर त्यांना ही माहिती आधी मिळाली असती, तर त्यांनी आपली हवाई सुरक्षा यंत्रणा सज्ज ठेवून निष्पाप नागरिकांचे प्राण वाचवले असते. अमेरिकेने आमच्या सुरक्षेचा विचार न करता केवळ स्वतःच्या आणि इस्रायलच्या स्वार्थासाठी या युद्धाचा वणवा पेटवला, असा सूर आता रियाध आणि कुवेत सिटीमधून उमटत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : WorldWar3: ‘यहूदी राजवटीने मोठी चूक केली’ अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्याच ‘X’ अकाउंटवरून इस्रायलसाठी स्फोटक धमकी

इराणचा भीषण प्रतिशोध: अमेरिकन दूतावास आणि सैनिकांवर हल्ला

इराणने आपल्यावरील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि कुवेतला रणांगण बनवले आहे. रियाधमधील अमेरिकन दूतावासावर इराणने क्षेपणास्त्र डागून खळबळ उडवून दिली. त्याहून भयंकर घटना कुवेतमध्ये घडली, जिथे एका नागरी बंदरावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात अमेरिकेचे ६ लष्करी जवान शहीद झाले. इराणने आतापर्यंत या प्रदेशावर तब्बल १,४८० हून अधिक ड्रोन आणि ३८० क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. या हल्ल्यांमध्ये आत्तापर्यंत १३ जणांचा बळी गेला असून, कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे.

credit – social media and Twitter

नेतन्याहू-ट्रम्प युती आणि सुरक्षेचा अभाव

सौदीचे माजी गुप्तचर प्रमुख प्रिन्स तुर्की अल-फैसल यांनी थेट इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यावर निशाणा साधला आहे. “हे युद्ध नेतन्याहू यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचे फळ आहे आणि त्यांनी ट्रम्प यांना या अनावश्यक दलदलीत ओढले आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. आखाती देशांची सर्वात मोठी चिंता ही आहे की, अमेरिका त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या ‘इंटरसेप्टर’ क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्याऐवजी केवळ इस्रायलच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे. यामुळे आखाती देशांचे संरक्षण कवच वेगाने कमकुवत होत चालले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-US War: चहूबाजूंनी घेरलं! युद्धासाठी ट्रम्प यांची तिसरी सामर्थ्यशाली युद्धनौका सज्ज; USS George Bush इराणच्या दिशेने रवाना

रशियाचा हस्तक्षेप आणि इंधनाचा भडका

या महायुद्धात आता रशियाची एन्ट्री झाल्याने परिस्थिती अधिक जटिल झाली आहे. रशियन गुप्तचर यंत्रणा अमेरिकन युद्धनौका आणि लढाऊ विमानांच्या हालचालींची ‘रिअल-टाइम’ माहिती इराणला पुरवत असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे इराणचे हल्ले अधिक अचूक झाले आहेत. या संघर्षाचा परिणाम थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर झाला असून, शेजारील पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत एकाच वेळी ५५ रुपयांची वाढ झाली आहे. १४ देशांमध्ये पसरलेले हे युद्ध आता जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पाया हादरवून टाकत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आखाती देश (सौदी आणि कुवेत) अमेरिकेवर का संतापले आहेत?

    Ans: अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी या मित्रराष्ट्रांना कोणतीही माहिती दिली नाही, ज्यामुळे इराणच्या प्रत्युत्तराला तोंड देण्यासाठी हे देश तयार नव्हते.

  • Que: इराणने आखाती देशांवर किती हल्ले केले आहेत?

    Ans: इराणने आतापर्यंत अंदाजे ३८० क्षेपणास्त्रे आणि १,४८० हून अधिक ड्रोन डागले आहेत, ज्यात कुवेतमध्ये ६ अमेरिकन सैनिकांसह १३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

  • Que: रशिया या युद्धात इराणला कशी मदत करत आहे?

    Ans: गुप्तचर अहवालानुसार, रशिया अमेरिकन युद्धनौका आणि लढाऊ विमानांच्या अचूक स्थानाबद्दलची माहिती इराणशी शेअर करत आहे, ज्यामुळे इराणचे हल्ले अधिक तीव्र झाले आहेत.

Web Title: Gulf countries angry trump iran missile attack saudi kuwait destruction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 10:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran-US War: चहूबाजूंनी घेरलं! युद्धासाठी ट्रम्प यांची तिसरी सामर्थ्यशाली युद्धनौका सज्ज; USS George Bush इराणच्या दिशेने रवाना
1

Iran-US War: चहूबाजूंनी घेरलं! युद्धासाठी ट्रम्प यांची तिसरी सामर्थ्यशाली युद्धनौका सज्ज; USS George Bush इराणच्या दिशेने रवाना

एपस्टीन फाईल्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचंही नाव; अनेक अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप
2

एपस्टीन फाईल्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचंही नाव; अनेक अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप

Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता
3

Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता

ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’? ओव्हल ऑफिसमधील ‘त्या’ प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं?
4

ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’? ओव्हल ऑफिसमधील ‘त्या’ प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WorldWar3: आखाती देशांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘धक्का’! सौदी-कुवेतमध्ये इराणचा महाविनाश; रशियाच्या एन्ट्रीने युद्धाला भयंकर वळण

WorldWar3: आखाती देशांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘धक्का’! सौदी-कुवेतमध्ये इराणचा महाविनाश; रशियाच्या एन्ट्रीने युद्धाला भयंकर वळण

Mar 07, 2026 | 10:37 AM
जेवणात तोंडी लावण्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा आंबट तिखट कैरी कांद्याची चटणी, पदार्थ पाहतच सुटेल तोंडाला पाणी

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा आंबट तिखट कैरी कांद्याची चटणी, पदार्थ पाहतच सुटेल तोंडाला पाणी

Mar 07, 2026 | 10:29 AM
Sindhudurg News: वाढदिवशी मोबाईलची मागणी पूर्ण झाली नाही; संतापातून युवकाने घेतला टोकाचा निर्णय

Sindhudurg News: वाढदिवशी मोबाईलची मागणी पूर्ण झाली नाही; संतापातून युवकाने घेतला टोकाचा निर्णय

Mar 07, 2026 | 10:27 AM
मी नरकात गेलो होतो, राक्षसांना पाहिलं अन्… 5 दिवस कोमात असलेल्या माणसाने सांगितला विचित्र अनुभव!

मी नरकात गेलो होतो, राक्षसांना पाहिलं अन्… 5 दिवस कोमात असलेल्या माणसाने सांगितला विचित्र अनुभव!

Mar 07, 2026 | 10:23 AM
खरंच Petrol – Diesel संपणार? HPCL आणि BPCL ने दिली मोठी अपडेट, पेट्रोप पंपावर जाण्यापूर्वी ‘हे’ वाचाच!

खरंच Petrol – Diesel संपणार? HPCL आणि BPCL ने दिली मोठी अपडेट, पेट्रोप पंपावर जाण्यापूर्वी ‘हे’ वाचाच!

Mar 07, 2026 | 10:22 AM
Dale Steyn ची भविष्यवाणी…IND vs NZ अंतिम सामन्यात कोण होणार विश्वविजेता? म्हणाला – जर असे झाले तर मी ‘चोकर्स’

Dale Steyn ची भविष्यवाणी…IND vs NZ अंतिम सामन्यात कोण होणार विश्वविजेता? म्हणाला – जर असे झाले तर मी ‘चोकर्स’

Mar 07, 2026 | 10:13 AM
Shukraditya Yog: सूर्य आणि शुक्राच्या युतीमळे तयार होणार दुर्मिळ योग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

Shukraditya Yog: सूर्य आणि शुक्राच्या युतीमळे तयार होणार दुर्मिळ योग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

Mar 07, 2026 | 10:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM