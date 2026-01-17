Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारतातील एक असे मंदिर जे सूर्यदेवताला करते नमस्कार, वैज्ञानिकांनाही सुटल नाही हे कोड

उत्तराखंडच्या पिथौरागढमध्ये सूर्यदेवांना समर्पित एक रहस्यमय मंदिर आहे. हे प्राचीन मंदिर पूर्व दिशेकडे झुकलेले असल्यासारखे दिसते. गावकऱ्यांच्या मते, दररोज उगवत्या सूर्याला हे मंदिर नमस्कार करते.

Updated On: Jan 17, 2026 | 08:35 AM
सूर्यदेवताला नमस्कार करते मंदिर

  • भारतात अनेक अशी मंदिरे आहेत ज्यांचे रहस्य आजवर कुणालाच उलगडलेलं नाही.
  • असंच एक मंदिर देवभूमी उत्तराखंडमध्ये वसलं आहे.
  • मंदिराविषयी मान्यता आहे की हे मंदिर सूर्याच्या किरणांनी खाली झुकलं जात.
हिंदू धर्मात मंदिरांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. श्रद्धा, परंपरा आणि अध्यात्म यांचे केंद्र असलेली ही स्थळे केवळ पूजेसाठीच नाहीत, तर अनेक रहस्येही स्वतःमध्ये दडवून ठेवतात. भारतात सूर्यदेवांना समर्पित अनेक प्राचीन आणि गूढ मंदिरे आहेत. मान्यतेनुसार, नियमितपणे सूर्यदेवांची उपासना केल्यास घरात सुख-शांती नांदते. कलियुगात सूर्यदेव हे प्रत्यक्ष दिसणारे देव मानले जातात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्याला दररोज जल अर्पण केल्याने कुंडलीतील ग्रहदोष शांत होतात.

पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव

आज आपण सूर्यदेवांना अर्पित अशाच एका विलक्षण मंदिराबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्याबाबत असे सांगितले जाते की सूर्यकिरणांच्या प्रभावामुळे हे मंदिर आपोआप झुकत असल्यासारखे भासते. देवभूमी उत्तराखंडमधील पिथौरागढ जिल्ह्यात सूर्यदेवांना समर्पित एक भव्य आणि प्राचीन मंदिर आहे. या मंदिराच्या बांधकामासाठी मजबूत ग्रॅनाइट दगडांचा वापर करण्यात आला आहे. मंदिराच्या गर्भगृहात सूर्यदेवांची मूर्ती विराजमान असून, मंदिर परिसरात भगवान शिव, माता पार्वती, देवी दुर्गा, लक्ष्मी आणि सरस्वती यांचीही पूजा केली जाते.

या मंदिराबद्दलची सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्याची रचना. स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार, मंदिराकडे बाहेरून पाहिले असता ते पूर्व दिशेकडे झुकलेले असल्यासारखे दिसते. पुराणकथांनुसार, या मंदिराची निर्मिती दहाव्या शतकात झाली होती. सुरुवातीच्या काळात हे मंदिर पूर्णपणे सरळ होते, मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून ते हळूहळू पूर्व दिशेकडे झुकत असल्याचा अनुभव गावकऱ्यांना येत आहे. या घटनेमुळे शास्त्रज्ञही संभ्रमात पडले आहेत. मंदिराच्या या रहस्याचा उलगडा करण्यासाठी पुरातत्व विभागानेही संशोधन केले होते, मात्र ठोस वैज्ञानिक कारण शोधण्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे आजही हे रहस्य कायम आहे.

बॉलिवूड स्टार्सची पसंती; थंड हवा, धबधबे आणि स्ट्रॉबेरी… हिवाळ्यात खास ठरते महाबळेश्वरची सफर

गावकऱ्यांचा दृढ विश्वास आहे की हा सूर्यदेवांचा चमत्कार आहे. त्यांच्या मते, दररोज सकाळी उगवत्या सूर्याला हे मंदिर नम्रपणे वाकून अभिवादन करत असल्यासारखे भासते. म्हणूनच हे मंदिर केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर आपल्या अद्भुत रहस्यामुळेही भाविक आणि पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेते.

 

Web Title: Uttarakhand pithoragarh district mysterious temple that bends due to sun rays travel news in marathi

Published On: Jan 17, 2026 | 08:35 AM

