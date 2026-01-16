Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Best Houseboat Location In India Where You Will Get Unforgettable Experience Travel News In Marathi

पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव

हाऊसबोटवर राहण्याचा अनुभव म्हणजे निसर्गाच्या अगदी जवळ जाऊन शांत, आल्हाददायक आणि थोडासा राजेशाही वेळ घालवण्याची संधी. भारतात हाऊसबोट पर्यटन वेगाने लोकप्रिय होत असून पर्यटकांना हा अनुभव खास भावतो.

Updated On: Jan 16, 2026 | 11:42 AM
पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात 'या' ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • शांत पाणी, हिरवीगार परिसर आणि नयनरम्य दृश्यांमुळे हाऊसबोटवर राहणं मनाला शांतता देणारं ठरतं.
  • आधुनिक खोल्या, स्वच्छ स्नानगृहे, स्थानिक खाद्यपदार्थ आणि उत्तम सेवा यामुळे पाण्यावर असूनही कोणतीही असुविधा जाणवत नाही.
  • फॅमिली ट्रिप, हनीमून किंवा मित्रांसोबत सुट्टी घालवण्यासाठी हाऊसबोट हा एक वेगळा आणि संस्मरणीय पर्याय ठरतो.
हाऊसबोट्स हा भारतातील पर्यटनाचा एक वेगळा आणि अविस्मरणीय अनुभव आहे. पाण्यावर तरंगणाऱ्या या बोटीमध्ये राहून निसर्गाच्या सान्निध्यात शांत आणि आल्हाददायक वेळ घालवता येतो. आज आपण भारतातील अशा काही प्रसिद्ध ठिकाणांबद्दल जाणून घेणार आहोत, हाऊसबोटमध्ये राण्याचा अनुभव पर्यटकांना खूप भावतो. चला तर मग भारतात कोणकोणत्या ठिकाणी हाऊसबोट्सचा अनुभव घेता येईल ते जाणून घेऊया.

बॉलिवूड स्टार्सची पसंती; थंड हवा, धबधबे आणि स्ट्रॉबेरी… हिवाळ्यात खास ठरते महाबळेश्वरची सफर

केरळ :

केरळमधील बॉकवॉटर हे हाऊसबोट्ससाठी जगप्रसिद्ध आहे. शांत निळे पाणी, दोन्ही बाजुंनी पसरलेली हिरवीगार भातशेती आणि नारळाची झाडे हे दृश्य मन मोहून टाकणारे असते. केरळमधील हाऊसबोटमध्ये राहून तुम्ही निसर्गाच्या अगदी जवळचा अनुभव घेऊ शकता.

गोवा :

गोव्यातील चापोरा नदीवर असलेल्या हाऊसबोट्समधून सूर्यास्ताची सुंदर दृश्ये पाहता येतात. तसेच रात्री गोव्याची प्रसिद्ध नाईटलाईफ अनुभवण्याची संधीही
येते मिळते. आराम, रोमांच आणि मजा यांचा परिपूर्ण संगम म्हणजे गोव्याचे हाऊस बोट्स.

श्रीनगर :

श्रीनगरमधील दाल सरोवरावरील तरंगणाऱ्या हाऊसबोट्स हा पर्यटकांसाठी खास आकर्षणाचा विषय आहे. शांत सरोवर, भोवतालचा हिमालयाचा नयनरम्य नजारा आणि आल्हाददायक वातावरण यामुळे येथे राहण्याचा अनुभव अविस्मरणीय ठरतो.

हाऊसबोट्समधील सुविधा

हाऊसबोट्समध्ये आधुनिक खोल्या, स्वच्छ स्नानगृहे आणि आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध असतात. त्यामुळे पाण्यावर राहूनही कोणतीही असुविधा जाणवत नाही. एक अद्भुत सांस्कृतिक अनुभव हाऊसबोटवर स्थानिक खाद्यपदार्थ, पारंपरिक कला आणि संगीताचा आनंद घेता येतो. यामुळे पर्यटकांना भारतीय संस्कृतीचा वेगळ्या पद्धतीने अनुभव घेण्याची संधी मिळते.

कोणासोबत जायचे?

फॅमिली, मित्र किंवा तुमच्या पार्टनरसह हाऊसबोटवर सुट्टी घालवणे हा एक उत्तम पर्याय आहे. शांत वातावरणात वेळ घालवत आठवणींना उजाळा देण्यासाठी हा अनुभव नक्कीच खास ठरेल.

भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी; ना हॉर्न, ना ट्रेन… जाणून घ्या नाव नसलेल्या या स्टेशनची कहाणी

पर्यटन आणि बुकिंग:

आजकाल हाऊसबोट्ससाठी ऑनलाईन बुकिंगची सुविधा उपलब्ध आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Best houseboat location in india where you will get unforgettable experience travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 11:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं
1

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव
2

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस
3

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…
4

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Jan 20, 2026 | 03:33 PM
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM
Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Jan 20, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM