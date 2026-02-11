Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Indapur Zp Election 2026indapur Zp Election 2026 Ajit Pawars Ncp Wins Single Handedly In Indapur Crushing Bjp

Indapur ZP Election 2026: भाजपचे सर्व दावे ठरले फोल; इंदापूरमध्ये अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकहाती विजय

याआधी इंदापूर नगरपरिषद पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात देत जनतेने अजितदादांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला होता. त्याच मालिकेत आता पंचायत समितीही पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आली आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 12:27 PM
Indapur ZP Election 2026, NCP Politics, Ajit Pawar NCP, Maharashtra ZP Election Result 2026,

Indapur ZP Election 2026: भाजपचे सर्व दावे ठरले फोल; इंदापूरमध्ये अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकहाती विजय

Follow Us:
Follow Us:
  • इंदापूर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोठा विजय
  • इंदापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ८ पैकी ८ आणि पंचायत समितीच्या १६ पैकी १६ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी विजय
  • इंदापूर नगरपरिषद पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात
 

Indapur ZP Election 2026: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी इंदापूर तालुक्याच्या राजकारणात दिलेली एकजूट आणि विश्वासाची दिशा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालातून ठळकपणे समोर आली आहे.

तालुक्यातील कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील या दोन बलाढ्य, परंपरागत प्रतिस्पर्धी नेत्यांना एकत्र आणून अजितदादांनी उभी केलेली राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद जनतेने निर्विवादपणे मान्य केली आहे. निकालाने विरोधकांच्या सर्व दाव्यांना छेद देत राष्ट्रवादी काँग्रेसने इंदापूर तालुक्यावर पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. इंदापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ८ पैकी ८ आणि पंचायत समितीच्या १६ पैकी १६ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही.

Railway सुरक्षेसाठी ‘कवच’ ठरले महत्वाचे; पुणे विभागाने उचलले ‘हे’ महत्वाचे पाऊल, अपघात अन्…

भाजपासाठी पराभवाचा मोठा धक्का

भाजपचा कोणताही उमेदवार विजयाच्या जवळपासही पोहोचू न शकल्याने हा पराभव भाजपसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान निमगाव केतकी व पळसदेव येथे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सभा झाल्या. यावेळी इंदापूर तालुक्यासाठी विशेष लक्ष देऊन विकासनिधी उपलब्ध करून देण्याची आश्वासने देण्यात आली होती. तसेच भाजपच्या सांगता सभांमध्ये आमदार सुरेश धस, आमदार राहुल कुल यांनी भरणे-पाटील यांच्या एकत्र येण्यावर टीका करत भाजप उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन केले होते. नुकतेच भाजपमध्ये प्रवेश केलेले प्रदीप गारटकर आणि प्रवीण माने यांनीही या एकत्रिकरणावर भाष्य करत कार्यकत्यांमध्ये नाराजी असल्याचा दावा केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष निकालात जनतेने या सर्व प्रचाराला नाकारत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून दिले.

नाणेकरवाडी–म्हाळुंगे गटात राष्ट्रवादीचा प्रभाव कायम; जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीत संमिश्र निकाल

बोरी गणातून श्रीराज भरणे यांचा विजय

या निवडणुकीत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे चिरंजीव श्रीराज भरणे यांनी बोरी गणातून मोठ्या फरकाने विजय मिळवला.
तसेच पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आप्पासाहेब जगदाळे यांचे सुपुत्र यशराज जगदाळे यांनी वडापुरी-माळवाडी गटातून जिल्हा परिषदेसाठी दणदणीत विजय मिळवला. माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या कन्या अंकिता पाटील ठाकरे/यांनी बावडा-लुमेवाडी गटातून विक्रमी मताधिक्याने बाजी मारली.

पंचायत समितीही पहिल्यांदाच राष्ट्रवादीच्या ताब्यात

याआधी इंदापूर नगरपरिषद पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात देत जनतेने अजितदादांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला होता. त्याच मालिकेत आता पंचायत समितीही पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आली आहे.
त्यामुळे हा निकाल केवळ निवडणूक विजय नसून, भरणे-पाटील यांच्या नेतृत्वावर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जनतेने व्यक्त केलेल्या ठाम विश्वासाचा कौल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

Web Title: Indapur zp election 2026indapur zp election 2026 ajit pawars ncp wins single handedly in indapur crushing bjp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 12:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar ZP Elecction: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेवर महिला ‘राज’; ६३ पैकी ३१ जागांवर महिला उमेदवारांचा डंका
1

Chhatrapati Sambhajinagar ZP Elecction: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेवर महिला ‘राज’; ६३ पैकी ३१ जागांवर महिला उमेदवारांचा डंका

Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026: संगमेश्वरवर महायुतीचा झेंडा! १४ पैकी १० जागा जिंकत पंचायत समितीवर मिळवली सत्ता
2

Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026: संगमेश्वरवर महायुतीचा झेंडा! १४ पैकी १० जागा जिंकत पंचायत समितीवर मिळवली सत्ता

कर्जतमध्ये ‘परिवर्तन आघाडी’चा मोठा विजय! “खरी शिवसेना कोणती हे जनतेनेच दाखवले”; विजयानंतर नितीन सावंत यांचा विरोधकांना टोला!
3

कर्जतमध्ये ‘परिवर्तन आघाडी’चा मोठा विजय! “खरी शिवसेना कोणती हे जनतेनेच दाखवले”; विजयानंतर नितीन सावंत यांचा विरोधकांना टोला!

Dharashiv ZP Election Result 2026: धाराशिव जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा जलवा! भाजप प्रथम तर शिंदे गट दुसऱ्या क्रमांकावर
4

Dharashiv ZP Election Result 2026: धाराशिव जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा जलवा! भाजप प्रथम तर शिंदे गट दुसऱ्या क्रमांकावर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Latur Zilla Parishad: झेडपीमध्ये काँग्रेसची ऐतिहासिक मुसंडी; विलासराव देशमुखांच्या विचारांवर नव्या पर्वाची सुरुवात

Latur Zilla Parishad: झेडपीमध्ये काँग्रेसची ऐतिहासिक मुसंडी; विलासराव देशमुखांच्या विचारांवर नव्या पर्वाची सुरुवात

Feb 11, 2026 | 01:50 PM
ट्रम्प यांचा दुटप्पी चेहरा! अमेरिकेने Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणारा नकाशा गुपचूप हटवला; ड्रॅगनला घाबरली महासत्ता?

ट्रम्प यांचा दुटप्पी चेहरा! अमेरिकेने Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणारा नकाशा गुपचूप हटवला; ड्रॅगनला घाबरली महासत्ता?

Feb 11, 2026 | 01:41 PM
वाढत्या स्क्रीन टाईमचा लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम! मोबाइलपासून दूर ठेवण्यासाठी या टिप्स करा फॉलो

वाढत्या स्क्रीन टाईमचा लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम! मोबाइलपासून दूर ठेवण्यासाठी या टिप्स करा फॉलो

Feb 11, 2026 | 01:39 PM
ST प्रवासाचा नवा डिजिटल युगारंभ; सवलतधारकांसाठी ‘NCMC’ स्मार्ट कार्डची योजना

ST प्रवासाचा नवा डिजिटल युगारंभ; सवलतधारकांसाठी ‘NCMC’ स्मार्ट कार्डची योजना

Feb 11, 2026 | 01:38 PM
Palmistry: पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील या 3 रेषा दर्शवतात संपत्ती आणि आनंद

Palmistry: पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील या 3 रेषा दर्शवतात संपत्ती आणि आनंद

Feb 11, 2026 | 01:35 PM
Mumbai News: भायखळा रेल्वे स्थानकाच्या शौचालयात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडली विद्यार्थिनी; काय घडलं नेमकं?

Mumbai News: भायखळा रेल्वे स्थानकाच्या शौचालयात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडली विद्यार्थिनी; काय घडलं नेमकं?

Feb 11, 2026 | 01:33 PM
Latur Municipal Corporation: लातूर महापालिकेत काँग्रेसचा झेंडा; महापौर जयश्री सोनकांबळेंचा पदभार स्वीकार

Latur Municipal Corporation: लातूर महापालिकेत काँग्रेसचा झेंडा; महापौर जयश्री सोनकांबळेंचा पदभार स्वीकार

Feb 11, 2026 | 01:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM