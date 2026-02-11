Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Bangladesh Elections Muhammad Yunus Promise Democratic Government

Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता

Bangladesh Elections 2026 : बांगलादेशात गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) सार्वत्रिक निवडणुका स्थापन होणार आहे. याचा पार्श्वभूमीवर बांगलादेशच्या अंतरिम सरकाचे मुख्य सल्लागारा मोहम्मद युनूस यांनी मोठे विधान केले आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 12:16 PM
Muhammad Yunus

Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन
  • मतदानानंतर लोकशाही सरकारला तातडीने सत्ता हस्तांतरण करणार
  • १२ फेब्रुवारीला होणार संसदीय निवडणुका
Bangladesh Interim Government Election Update : ढाका : बांगलादेशात गुरुवारी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदीय निवडणुका पार पडणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर बांगलादेश(Bangladesh) अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांनी राष्ट्राला मोठे आश्वासन दिले आहे. बांगलादेशात लोकशाहीची स्थापना पुनर्स्थापना करता युनूस तातडीने सत्ता हस्तांतरण करणार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे ही १२ फेब्रुवारीच्या मतदानानंतर सत्ता हस्तांतरण तातडीने केले जाईल. देशातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ

काय म्हणाले युनूस?

मंगळवारी (१० फेब्रुवारी) दिलेल्या भाषणात युनूस यांनी स्पष्ट केले की, निवडणुकीनंतप नवीन सरकारच्या हातात पदाभार दिला जाईल. अंतरिम सरकार नवनिर्वाचित प्रतिनिधींना जबाबादारी सोपवेल. याशिवाय त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, देशातील इतर सत्तांतरणाच्या अफवा पूर्णरणे निराधार आहेत. १२ फेब्रुवारी रोजी बांगलादेशच्या संसदीय निवडणुका पार पाडतील. या निवडणुका बांगलादेशातील स्थिरतेसाठी अत्यंत निर्यायक मानल्या जाते आहे. मोहम्मद युनूस यांनी लोकांना निवडणुकीत उत्साहाने सहभागी होण्याचे आणि लोकशाही मजबूत करण्याचे आवाहन केले आहे.

याशिवाय युनूस यांनी नागरिकांना प्रचार आणि चुकीच्या माहिती पसरवणाऱ्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले की, लोकशाहीच्या मार्गात अडथळा आणण्यासाठी अराजकता पसरवली जात आहे. निवडणुकीदरम्यान पुन्हा हिंसाचार पसरवण्याचा प्रयत्न झाला ते सहन केले जाणार नाही, असाही इशारा मोहम्मद युनूस यांनी दिला. युनूस यांनी अंतरिम सरकार निवडणुक आयोगाला सर्वोतोपरी मदत करेल असे म्हटले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की, या पारदर्शक निवडणुकीमुळे नवे लोकशाही आणि एक मजबूत सरकार उदयास येईल.

ऑगस्ट २०२४ नंतर दीड वर्षांनी होतायत निवडणुका

ऑगस्ट २०२४ मध्ये माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांना सत्तेवरुन उलथून टाकल्याच्या दीड वर्षानंतर बांगलादेशात संसदीय निवडणुका पार पडत आहेत. २०२४ मध्ये शेख हसीनाच्या पतनानंतर ही पहिलीच लोकशाही प्रक्रिया आहे. परंतु देशातील वाढती अस्थिरता निवडणुकांसाठी धोकादायक मानली जात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे. सध्या बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी या दोन पक्षांमध्ये निवडणुकांसाठी लढत सुरु आहे.

हसीना सरकारचे पतन

हसीना सरकारविरोधात २०२४ ऑगस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शन झाले होते. कोटो प्रणालीविरोधात देशव्यापी विद्यार्थी चवळीने याचे क्रांतीमध्ये रुपांतर झाले होते. याआंदोलनात प्रचंड हिंसाचार घडला होता. यामध्ये शेख हसीना यांच्या घरावर हल्लाही झाला होता. बिघडत्या परिस्थितीमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला.

US-Bangladesh Trade : अमेरिकेची बांगलादेशवर मेहरबानी; व्यापार करार करत भारताला डिवचण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न?

Web Title: Bangladesh elections muhammad yunus promise democratic government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 12:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ
1

Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ

Canada School Shooting : कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमधील भीषण गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
2

Canada School Shooting : कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमधील भीषण गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

UN मध्ये भारताची खुर्ची निश्चित? चीन करणार बॅटिंग ; दिल्लीतील हाय-लेव्हल बैठकीत गेमचेंजर निर्णय
3

UN मध्ये भारताची खुर्ची निश्चित? चीन करणार बॅटिंग ; दिल्लीतील हाय-लेव्हल बैठकीत गेमचेंजर निर्णय

‘या’ महिलेच्या प्रेमात वेडा झाला होता Jeffrey Epstein? मृत्यूपूर्वी ५०० कोटींची संपत्ती केली नावावार…
4

‘या’ महिलेच्या प्रेमात वेडा झाला होता Jeffrey Epstein? मृत्यूपूर्वी ५०० कोटींची संपत्ती केली नावावार…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता

Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता

Feb 11, 2026 | 12:16 PM
Valentine’s Day 2026: बॉयफ्रेंडला काय गिफ्ट करावं ते सुचत नाहये? मग ‘हे’ भन्नाट गिफ्ट आयडियाज येतील कामी

Valentine’s Day 2026: बॉयफ्रेंडला काय गिफ्ट करावं ते सुचत नाहये? मग ‘हे’ भन्नाट गिफ्ट आयडियाज येतील कामी

Feb 11, 2026 | 12:15 PM
Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं आणि…; ३ जणांनी केला सामूहिक बलात्कार, नागपूर हादरलं!

Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं आणि…; ३ जणांनी केला सामूहिक बलात्कार, नागपूर हादरलं!

Feb 11, 2026 | 12:12 PM
Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

Feb 11, 2026 | 12:06 PM
स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित नांदेडसाठी प्रयत्न करणार; नवनियुक्त महापौरांचे नांदेडकरांना आश्वासन

स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित नांदेडसाठी प्रयत्न करणार; नवनियुक्त महापौरांचे नांदेडकरांना आश्वासन

Feb 11, 2026 | 12:05 PM
Samsung Galaxy Event 2026: काउंटडाउन सुरू! कंपनीने आगामी ईव्हेंटची तारीख केली जाहीर, पॉवरफुल Galaxy S26 ची प्री-ऑर्डर सुरू

Samsung Galaxy Event 2026: काउंटडाउन सुरू! कंपनीने आगामी ईव्हेंटची तारीख केली जाहीर, पॉवरफुल Galaxy S26 ची प्री-ऑर्डर सुरू

Feb 11, 2026 | 12:04 PM
Nashik News : रुग्णांच्या जीवाशी खेळ! शासकीय आयुर्वेदिक दवाखान्यात कालबाह्य औषधे 

Nashik News : रुग्णांच्या जीवाशी खेळ! शासकीय आयुर्वेदिक दवाखान्यात कालबाह्य औषधे 

Feb 11, 2026 | 11:58 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM