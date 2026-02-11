Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता

Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ
मंगळवारी (१० फेब्रुवारी) दिलेल्या भाषणात युनूस यांनी स्पष्ट केले की, निवडणुकीनंतप नवीन सरकारच्या हातात पदाभार दिला जाईल. अंतरिम सरकार नवनिर्वाचित प्रतिनिधींना जबाबादारी सोपवेल. याशिवाय त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, देशातील इतर सत्तांतरणाच्या अफवा पूर्णरणे निराधार आहेत. १२ फेब्रुवारी रोजी बांगलादेशच्या संसदीय निवडणुका पार पाडतील. या निवडणुका बांगलादेशातील स्थिरतेसाठी अत्यंत निर्यायक मानल्या जाते आहे. मोहम्मद युनूस यांनी लोकांना निवडणुकीत उत्साहाने सहभागी होण्याचे आणि लोकशाही मजबूत करण्याचे आवाहन केले आहे.
याशिवाय युनूस यांनी नागरिकांना प्रचार आणि चुकीच्या माहिती पसरवणाऱ्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले की, लोकशाहीच्या मार्गात अडथळा आणण्यासाठी अराजकता पसरवली जात आहे. निवडणुकीदरम्यान पुन्हा हिंसाचार पसरवण्याचा प्रयत्न झाला ते सहन केले जाणार नाही, असाही इशारा मोहम्मद युनूस यांनी दिला. युनूस यांनी अंतरिम सरकार निवडणुक आयोगाला सर्वोतोपरी मदत करेल असे म्हटले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की, या पारदर्शक निवडणुकीमुळे नवे लोकशाही आणि एक मजबूत सरकार उदयास येईल.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांना सत्तेवरुन उलथून टाकल्याच्या दीड वर्षानंतर बांगलादेशात संसदीय निवडणुका पार पडत आहेत. २०२४ मध्ये शेख हसीनाच्या पतनानंतर ही पहिलीच लोकशाही प्रक्रिया आहे. परंतु देशातील वाढती अस्थिरता निवडणुकांसाठी धोकादायक मानली जात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे. सध्या बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी या दोन पक्षांमध्ये निवडणुकांसाठी लढत सुरु आहे.
हसीना सरकारविरोधात २०२४ ऑगस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शन झाले होते. कोटो प्रणालीविरोधात देशव्यापी विद्यार्थी चवळीने याचे क्रांतीमध्ये रुपांतर झाले होते. याआंदोलनात प्रचंड हिंसाचार घडला होता. यामध्ये शेख हसीना यांच्या घरावर हल्लाही झाला होता. बिघडत्या परिस्थितीमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला.
