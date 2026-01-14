Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Lunch Box Recipe: १० मिनिटांत लहान मुलांच्या डब्यासाठी बनवा चमचमीत पालक पॅनकेक, आवडीने खातील पालक

सकाळच्या नाश्त्यात किंवा लहान मुलांच्या डब्यासाठी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये पालक पॅनकेक बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात तुम्ही बनवू शकता. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Jan 14, 2026 | 08:00 AM
लहान मुलं हिरव्या पालेभाज्या अजिबात खात नाहीत. पालेभाज्यांचे नाव ऐकल्यानंतर नाक मुरडतात आणि ताटात वाढलेल्या भाज्या फेकून देतात. पण दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी आणि हाडांची लवचिकता सुधारण्यासाठी पालेभाज्यांचे सेवन करावे. मेथी, पालक, मुळा, शेपू इत्यादी भाज्या शरीरासाठी अत्यंत लाभदायक आहेत. लहान मुलांच्या वाढीसाठी आहारात पालेभाज्या खाणे अतिशय महत्वाचे आहे. पालेभाज्यांमध्ये असलेले विटामिन, फायबर आणि निरोगी फॅट्स शरीराला भरपूर पोषण देतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला लहान मुलांच्या डब्यासाठी पालक पॅनकेक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पालक पॅनकेक लहान मुलांच्या डब्यात, बाहेर फिरायला जाताना नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर तुम्ही पालक पॅनकेक बनवू शकता. लहान मुलांमध्ये थकवा, चिडचिड किंवा भूक न लागणे यांसारख्या समस्या लोहाच्या कमतरतेमुळे उद्भवतात. त्यामुळे मुलांना आहारात कायमच लोह आणि विटामिन असलेल्या पदार्थांचे सेवन करण्यास द्यावे. पॅनकेक हा पदार्थ सर्वच लहान मुलं खूप जास्त आवडीने खातात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

लाडवांची झंझट सोडा यंदाच्या मकर संक्रांतीला घरी बनवा कुरकुरीत आणि खमंग ‘तिळाची पापडी’

साहित्य:

  • पालक
  • हिरवी मिरची
  • दही
  • आलं
  • रवा
  • जिरं
  • मीठ
  • इनो
  • तूप
मकरसंक्रती सण होईल आणखीनच स्पेशल! घरच्या घरी झटपट बनवा परफेक्ट गूळपोळी, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • पालक पॅनकेक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पालक स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्या. मिक्सरच्या भांड्यात रवा आणि पालक घाला.
  • त्यात आलं, हिरव्या मिरचीचे तुकडे आणि आवश्यकतेनुसार दही घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून त्यात चवीनुसार मीठ आणि इनो घालून मिक्स करा.
    तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर काहीवेळ बाजूला ठेवा. यामुळे सर्व साहित्य एकजीव होईल.
  • तवा गरम करून त्यावर तूप लावून लहान लहान आकाराचे पॅनकेक टाकून दोन्ही बाजूने व्यवस्थित भाजून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पालक पॅनकेक. हा पदार्थ कोणत्याही चटणीसोबत सुंदर लागेल
 

Published On: Jan 14, 2026 | 08:00 AM

