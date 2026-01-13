Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

तोच तोच पास्ता खाऊन कंटाळलात? मग आता 10 मिनिटांत बनवा ‘क्रिस्पी पास्ता’; संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट पर्याय

Crispy Pasta : पास्ता तर आपण बऱ्याचदा खाल्ला असेल पण तुम्ही कधी कुरकुरीत चवीचा क्रिस्पी पास्ता खाल्ला आहे का? स्टार्टर्ससाठीचा हा पदार्थ अवघ्या काही मिनिटांतच तयार होतो आणि चवीलाही लाजवाब लागतो.

Updated On: Jan 13, 2026 | 03:35 PM
(फोटो सौजन्य: Youtube)

  • नेहमीचा पास्ता नाही तर यावेळी बनवा तळलेला कुरकुरीत पास्ता.
  • पास्ता लव्हर्सना ही रेसिपी नक्कीच आवडेलं.
  • संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा स्टार्टर्ससाठी हा पदार्थ एकदम परफेक्ट आहे.
आजकाल पास्ता म्हटलं की फक्त उकडलेला, सॉसी किंवा चीजी पास्ता एवढाच विचार डोळ्यासमोर येतो. पण त्याच पास्त्याचा कुरकुरीत (क्रिस्पी) अवतार तुम्ही घरी अगदी सोप्या पद्धतीने बनवू शकता, हे माहिती आहे का? बाहेरून खमंग, आतून मऊ आणि चवीला अप्रतिम असा क्रिस्पी पास्ता लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. हा पास्ता खास करून संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी, पार्टी स्टार्टर म्हणून किंवा मुलांच्या टिफिनमध्ये देण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. बाजारात मिळणाऱ्या जंक फूडपेक्षा हा पास्ता स्वच्छ, सुरक्षित आणि आपल्या आवडीप्रमाणे मसालेदार बनवता येतो. थोडेसे भाज्या, भारतीय मसाल्यांचा तडका आणि योग्य पद्धतीने तळलेला पास्ता पदार्थाला हटके टच देऊन जातो. खास गोष्ट म्हणजे, या रेसिपीसाठी फार महाग साहित्य लागत नाही आणि कमी वेळात झटपट तयार होते. तुम्ही हा पास्ता डीप फ्राय, शॅलो फ्राय किंवा अगदी एअर फ्रायरमध्येही बनवू शकता. चला तर मग, घरच्या घरी कुरकुरीत आणि खमंग क्रिस्पी पास्ता कसा बनवायचा याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

लाडवांची झंझट सोडा यंदाच्या मकर संक्रांतीला घरी बनवा कुरकुरीत आणि खमंग ‘तिळाची पापडी’

  साहित्य

  • 1 कप पास्ता (पेने/फ्युसीली/मॅकरोनी)
  • पाणी (पास्ता उकडण्यासाठी)
  • 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर
  • 2 टेबलस्पून मैदा
  • 1 टीस्पून लाल तिखट
  • ½ टीस्पून काळी मिरी पावडर
  • ½ टीस्पून चाट मसाला
  • मीठ चवीनुसार
  • 1 टीस्पून ऑरिगेनो / मिक्स हर्ब्स
  • तेल (तळण्यासाठी किंवा शॅलो फ्रायसाठी)
भाजी खायचा कंटाळा आला आहे? ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार कांद्याची कोशिंबीर, नोट करून घ्या रेसिपी

 कृती

  • सर्वप्रथम एका भांड्यात पाणी उकळवा, त्यात थोडे मीठ आणि पास्ता घालून 80% शिजेपर्यंत उकडून घ्या. नंतर गाळून थंड पाण्याने धुवा.
  • एका बाऊलमध्ये कॉर्नफ्लोअर, मैदा, लाल तिखट, मिरी पावडर, चाट मसाला, ऑरिगेनो आणि मीठ एकत्र करा.
  • उकडलेला पास्ता या मिश्रणात घालून हलक्या हाताने नीट कोट करा.
  • कढईत तेल गरम करून पास्ता सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. (हवे असल्यास एअर फ्रायरमध्ये 180°C वर 12–15 मिनिटे भाजू शकता.)
  • तळलेला पास्ता टिश्यू पेपरवर काढा, जेणेकरून जास्त तेल निघून जाईल.
  • वरून थोडा चाट मसाला किंवा चीज पावडर भुरभुरवा.
  • गरमागरम क्रिस्पी पास्ता टोमॅटो केचप किंवा मायोनेझसोबत सर्व्ह करा.
  • पास्ता जास्त शिजवू नका, नाहीतर तळताना तुटू शकतो.
  • अधिक हेल्दी पर्यायासाठी एअर फ्रायर किंवा ओव्हन वापरा.

Jan 13, 2026 | 03:35 PM

