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झोपण्याचे ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ नक्की काय आहे? १२० सेकंदातच येईल झोप, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

Updated On: Jul 23, 2026 | 11:35 AM IST
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सारांश

Sleeping Tips : अनेकदा कामाच्या तणावामुळे रात्री शांत झोप लागत नाही. पण तुम्हाला माहिती आहे का? झोपण्याची एक प्रभावी मेथड अवघ्या २ मिनिटांतच तुम्हाला स्वप्नांच्या नगरीत पोहचवू शकते.

झोपण्याचे 'मिलिट्री स्लीप मेथड' नक्की काय आहे? १२० सेकंदातच येईल झोप, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • फक्त २ मिनिटांत झोप लागण्यास मदत करणारी मिलिट्री स्लीप मेथड सध्या चर्चेत आहे.
  • या पद्धतीत शरीर आणि मन पूर्णपणे रिलॅक्स करण्यावर भर दिला जातो.
  • नियमित काही आठवडे सराव केल्यास झोपेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते.
आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात चांगली आणि शांत झोप म्हणजे एक नवीन समस्या आहे. अनेकदा रात्री बिछान्यावर तासनतास पडूनही झोप काही येत नाही. यामुळे दिवसभर मूड खराब राहतो आणि झोप पूर्ण न झाल्याने कामाच्या ठिकाणी झोप येऊ लागते. जर तुमच्यासोबतही असंच काहीसं घडत असेल तर आजची ही बातमी तुमच्या कामाची ठरणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत मिलिट्री स्लीप मेथडविषयी. याच्या मदतीने फक्त १२० सेकंदातच झोप येण्याचा दावा केला जातो. २ मिनिटांत जर झोप येणार असेल तर हा पर्याय कुणाला आवडणार नाही. चला हे नक्की काय आहे आणि कसं काम करते याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय आहे मिलिट्री स्लीप मेथड?

मिलिट्री स्लीप मेथड रिलॅक्सेशनची एक पद्धत आहे ज्याचा वर्णन अमेरिकन ट्रॅक अँड फील्ड प्रशिक्षक लॉईड बड विंटर यांच्या ‘रिलॅक्स अँड विन: चॅम्पियनशिप परफॉर्मन्स’ या पुस्तकात केले आहे. पुस्तकात सांगण्यात आले आहे की, या पद्धतीला सेकंड वर्ल्ड वॉरवेळी अमेरिकन नौदलाच्या वैमानिकांसाठी तयार करण्यात आले होते. सातत्याने सराव केल्यावर ही पद्धत ९६ टक्के लोकांमध्ये यशस्वी सिद्ध होते.

कशाप्रकारे काम करते पद्धत?

या टेक्नीकच्या मदतीने संपूर्ण शरीराला आणि मेंदूला शांत केले जाते. जेव्हा शरीर तणावात कमी असतो आणि मेंदू शांत असतो तेव्हा व्यक्तीला लगेच गाढ झोप लागते. चांगली गोष्ट ही आहे की, या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये साधारण १२० सेकंदाचा अवधी लागतो.

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कसे करावे?

  • मिलिट्री स्लीप मेथडमध्ये बाॅडीला सर्वात आधी रिलॅक्स आणि शांत केले जाते.
  • सर्वात आधी डोळे, गाल आणि सर्व स्नायूंना सैल करा.
  • यानंतर, तुमचे खांदे सैल सोडा आणि हात शरीराच्या दोन्ही बाजूंना मोकळे सोडा.
  • आता हळूहळू मोठा श्वास घ्या आणि छातील रिलॅक्स करा.
  • यानंतर पायांचे, मांड्यांचे आणि पोटऱ्यांचे स्नायूंनाही सैल सोडा.
  • शेवटच्या दहा सेकंदात डोळे बंद करुन आपल्या मनात एका शांत, डोंगराने वेढलेल्या किंवा निथळ समुद्राचा विचार करा. तुम्ही तुमच्या मेंदूला जितके रिलॅक्स कराल तितकी चांगली तुम्हाला झोप लागेल.
  • असे केल्याने तुम्हाला निश्चितच दोन मिनिटांत चांगली झोप लागेल.
  • ही मेथड ६ आठवडे सतत करत राहावी, यानंतर तुम्हाला फरक जाणवू लागेल.
  • जर तुम्हाला तणाव, चिंता किंवा एडीएचडी (ADHD) असेल, तर याचा परिणाम यायला थोडा वेळ लागू शकतो.
  • अशात आपल्या शरीराला आणि मेंदूला रिलॅक्स करण्यावर तुम्ही जास्त भर द्यायला हवा.
 

Web Title: Military sleep method 2 minute sleep technique benefits how to do

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Published On: Jul 23, 2026 | 11:35 AM

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