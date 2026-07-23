झोपण्याचे ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ नक्की काय आहे? १२० सेकंदातच येईल झोप, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

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काय आहे मिलिट्री स्लीप मेथड?
मिलिट्री स्लीप मेथड रिलॅक्सेशनची एक पद्धत आहे ज्याचा वर्णन अमेरिकन ट्रॅक अँड फील्ड प्रशिक्षक लॉईड बड विंटर यांच्या ‘रिलॅक्स अँड विन: चॅम्पियनशिप परफॉर्मन्स’ या पुस्तकात केले आहे. पुस्तकात सांगण्यात आले आहे की, या पद्धतीला सेकंड वर्ल्ड वॉरवेळी अमेरिकन नौदलाच्या वैमानिकांसाठी तयार करण्यात आले होते. सातत्याने सराव केल्यावर ही पद्धत ९६ टक्के लोकांमध्ये यशस्वी सिद्ध होते.
कशाप्रकारे काम करते पद्धत?
या टेक्नीकच्या मदतीने संपूर्ण शरीराला आणि मेंदूला शांत केले जाते. जेव्हा शरीर तणावात कमी असतो आणि मेंदू शांत असतो तेव्हा व्यक्तीला लगेच गाढ झोप लागते. चांगली गोष्ट ही आहे की, या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये साधारण १२० सेकंदाचा अवधी लागतो.
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कसे करावे?