Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chandrapur News: मूल तलावावर मालधक्का प्रकल्पाचे सावट; पर्यावरण आणि ढिवर समाजाच्या उपजीविकेवर संकट

चंद्रपूरच्या मूल शहरातील ऐतिहासिक तलावावर प्रस्तावित मालधक्का प्रकल्पामुळे स्थानिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणासोबतच ढिवर समाजाच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 10:56 AM
Chandrapur News: मूल तलावावर मालधक्का प्रकल्पाचे सावट; पर्यावरण आणि ढिवर समाजाच्या उपजीविकेवर संकट

Chandrapur News: मूल तलावावर मालधक्का प्रकल्पाचे सावट; पर्यावरण आणि ढिवर समाजाच्या उपजीविकेवर संकट

Follow Us:
Follow Us:
  • मालधक्का प्रकल्पामुळे तलावाचे प्रदूषण होऊन मत्स्य व्यवसाय धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
  • ढिवर समाजातील शेकडो कुटुंबांची उपजीविका या तलावावर अवलंबून असल्याने रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
  • नागरिकांनी पर्यावरण, रोजगार आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
चंद्रपूर: मूल शहराच्या मध्यवर्ती भागातील ऐतिहासिक व विशाल तलावावर प्रस्तावित मालधक्का प्रकल्पाचे संकट घोंगावत आहे. त्यामुळे ढिवर समाजाच्या उपजीविकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. खनिज वाहतुकीसाठी मालधक्का उभारण्याच्या हालचालींमुळे तलावाचे पर्यावरण, मासेमारी व्यवसाय आणि शहराची सांस्कृतिक ओळख धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

Raigad News: गॅस सिलेंडर टंचाईने कर्जतकर हैराण! ग्रामीण नियमामुळे २५-४५ दिवसांची गॅसची प्रतीक्षा, उपोषणाचा इशारा

बसस्थानकाच्या शेजारी आणि गडचिरोली महामार्गालगत वसलेला हा तलाव शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारा प्रमुख केंद्रबिंदू मानला जातो. या तलावावर अनेक मासेमार कुटुंबांचा पारंपरिक व्यवसाय अवलंबून आहे. मत्स्यपालन सोसायटीमार्फत मासेमारीचे हक्क देण्यात आले असून पिढ्यानपिढ्या ढिवर समाजातील कुटुंबांचा उदरनिर्वाह याच व्यवसायावर चालतो.

माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शहरात आयरन खनिज वाहतुकीसाठी मालधक्का सुरू करण्याबाबत निवेदन दिल्याची माहिती समोर आल्यानंतर स्थानिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. नागरिकांच्या मते, मालधक्का सुरू झाल्यास तलावाच्या काठाने मोठ्या प्रमाणावर ट्रकची वाहतूक होईल. या ट्रकमधून उडणारी धूळ व खनिजकण तलावात मिसळल्यास पाणी प्रदूषित होऊन मत्स्यसंपत्तीला मोठा फटका बसू शकतो.

मत्स्य उत्पादन घटल्यास किंवा मासेमारी ठप्प झाल्यास ढिवर समाजातील शेकडो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. रोजगाराचा दुसरा पर्याय नसल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. त्यामुळे स्थानिक मासेमारांनी प्रशासनाकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली.

पर्यावरण, रोजगार जपण्याची मागणी

हा तलाव केवळ उपजीविकेचे साधन नसून शहराच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांचा केंद्रबिंदूही आहे. येथे दरवर्षी गणेश विसर्जन, दुगां विसर्जन, शारदा विसर्जन आणि गौरी विसर्जन मोठ्या श्रद्धेने पार पडते. तलाव प्रदूषित झाल्यास या परंपरांनाही धक्का बसण्याची शक्यता आहे. स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मासेमार समाजाने प्रशासनाने प्रस्तावाचा पुनर्विचार करून पर्यावरण, रोजगार आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्याची मागणी केली आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या अस्तित्वावर गदा येऊ नये, अशी भावना शहरात व्यक्त होत आहे.

मुंबईतील ९० टक्के रिक्षा थांबे गायब! संपूर्ण शहरात २.६० लाख रिक्षा, १८ हजार टॅक्सी; पण थांब्यांची संख्या फक्त ७२४

चंद्रपूरच्या मूल शहरातील ऐतिहासिक तलावावर मालधक्का प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावामुळे स्थानिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. या प्रकल्पामुळे तलावाचे प्रदूषण होऊन मासेमारी व्यवसाय आणि ढिवर समाजाच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच, या तलावाशी जोडलेल्या सांस्कृतिक परंपरांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे नागरिकांनी प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Proposed cargo depot threatens chandrapur lake livelihood and environment at risk chandrapur news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 10:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM