आता लग्नही ट्रायल मोडमध्ये... जमलं तर ठिक नाहीतर व्हा विभक्त, काय आहे मॅरेजचा नवा ट्रेंड 'स्टार्टर मॅरेज'

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काय आहे स्टार्टर मॅरेज?
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, स्टार्टर मॅरेज हा नवा ट्रेंड भारतात फार नाही पण पश्चिमी देशांमध्ये अधिकतर फाॅलो केला जात आहे. हे एक असं लग्न आहे जे सामान्यपणे पाच वर्षे किंवा त्याहून कमी काळ टिकून राहतं. अशा लग्नाचा शेवट कोणत्याही अपत्यहीन घटस्फोटात होतो आणि लोक या अनुभवातून शिकून एका चांगल्या नात्याकडे वळतात. तथापि, भारतात हा ट्रेंड फार कमी चालतो. मुख्यत: भारतात हा ट्रेंड जवळपास अस्तित्वात नाहीये पण भविष्यात येण्याची शक्यता टाळता येत नाही.
कोणी दिला हा शब्द?
मिळालेल्या माहितीनुसार, या शब्दाचा वापर सर्वात पहिले न्यूयाॅर्क टाइम्समध्ये करण्यात आला. पत्रकार डेबोरा शुपॅक यांनी १९९४ च्या एका लेखात हा शब्दप्रयोग तयार केला. तथापि, अलीकडे हा नवीन शब्दप्रयोग अधिक प्रचलित होत आहे.
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अनोख्या ट्रेंडचा उद्देश काय?
माहितीनुसार, आजकालचे तरुण स्टार्टर मॅरेजला एका नवीन अनुभवासारखे पाहतात. याचा अर्थ असा आहे की, काही वेळासाठी लग्न करा आणि पाहा की तुम्ही तुमच्या पार्टनरसोबत किती काळ एकत्र राहू शकता किंवा नात्याला चालवू शकता. या नव्या ट्रेंडविषयी बोलणं केलं तर स्टार्टर मॅरेज साधारण ५ वर्षांपर्यंत चालतं. यादरम्यान जर तुमच्यात वाद-भांडणं झाली तर तुम्ही नात्यातून वेगळे होत घटस्फोट घेऊ शकता आणि यानंतर आपले नवीन आयुष्य सुरु करु शकता. याचबरोबर जर तुम्ही या बंधनात आनंदी असाल आणि तुम्हाला यातून आनंद मिळत असेल तर तुम्ही नात्याला पुढे सुरु ठेवू शकता.