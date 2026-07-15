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आता लग्नही ट्रायल मोडमध्ये… जमलं तर ठिक नाहीतर व्हा विभक्त, काय आहे मॅरेजचा नवा ट्रेंड ‘स्टार्टर मॅरेज’

Updated On: Jul 15, 2026 | 11:55 AM IST
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सारांश

What Is Starter Marriage : बदलत्या काळानुसार, नातेसंबंधातही अनेक बदल घडून येत आहेत. रिलेशनशिपचे नवनवीन ट्रेंड्स उदयाला येत असतानाच अलिकडे स्टार्टर मॅरेजची जोरदार चर्चा होत आहे. हे नक्की काय आहे ते जाणून घ्या.

आता लग्नही ट्रायल मोडमध्ये... जमलं तर ठिक नाहीतर व्हा विभक्त, काय आहे मॅरेजचा नवा ट्रेंड 'स्टार्टर मॅरेज'

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • ‘स्टार्टर मॅरेज’ हा ट्रेंड प्रामुख्याने पाश्चिमात्य देशांमध्ये लोकप्रिय होत आहे.
  • या संकल्पनेत लग्नाकडे दीर्घकालीन बांधिलकीऐवजी एक अनुभव म्हणून पाहिले जाते.
  • भारतात हा ट्रेंड अद्याप फारसा प्रचलित नसला तरी त्याबाबत चर्चा वाढत आहे.
तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण रिलेशनशिपमध्येच नवनवीन ट्रेंड्स येत नाहीयेत तर लग्नातही अनेक ट्रेंड्स फाॅलो केले जातात. आम्ही प्री-वेडिंग किंवा पोस्ट वेडिंगच्या ट्रेंडविषयी बोलत नाही आहोत तर स्टार्टर मॅरेज या नव्य ट्रेंडविषयी बोलत आहोत. स्टार्टर हा शब्द आपण आजवर खाण्या-पिण्याच्या गोष्टींमध्ये ऐकला असेल पण लग्नाचा याच्याशी काय संबंध आहे ते तुम्हाला माहिती आहे का? आजकाल लग्नानंतर अनेक जोडपे नातं टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करतात किंवा त्यांना आपल्या नात्यात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. यामुळेच लग्नात आता स्टार्टर मॅरेज नावाचा नवा ट्रेंड फाॅलो केला जात आहे. चला हा ट्रेंड नक्की काय आहे ते जाणून घेऊया.

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काय आहे स्टार्टर मॅरेज?

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, स्टार्टर मॅरेज हा नवा ट्रेंड भारतात फार नाही पण पश्चिमी देशांमध्ये अधिकतर फाॅलो केला जात आहे. हे एक असं लग्न आहे जे सामान्यपणे पाच वर्षे किंवा त्याहून कमी काळ टिकून राहतं. अशा लग्नाचा शेवट कोणत्याही अपत्यहीन घटस्फोटात होतो आणि लोक या अनुभवातून शिकून एका चांगल्या नात्याकडे वळतात. तथापि, भारतात हा ट्रेंड फार कमी चालतो. मुख्यत: भारतात हा ट्रेंड जवळपास अस्तित्वात नाहीये पण भविष्यात येण्याची शक्यता टाळता येत नाही.

कोणी दिला हा शब्द?

मिळालेल्या माहितीनुसार, या शब्दाचा वापर सर्वात पहिले न्यूयाॅर्क टाइम्समध्ये करण्यात आला. पत्रकार डेबोरा शुपॅक यांनी १९९४ च्या एका लेखात हा शब्दप्रयोग तयार केला. तथापि, अलीकडे हा नवीन शब्दप्रयोग अधिक प्रचलित होत आहे.

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अनोख्या ट्रेंडचा उद्देश काय?

माहितीनुसार, आजकालचे तरुण स्टार्टर मॅरेजला एका नवीन अनुभवासारखे पाहतात. याचा अर्थ असा आहे की, काही वेळासाठी लग्न करा आणि पाहा की तुम्ही तुमच्या पार्टनरसोबत किती काळ एकत्र राहू शकता किंवा नात्याला चालवू शकता. या नव्या ट्रेंडविषयी बोलणं केलं तर स्टार्टर मॅरेज साधारण ५ वर्षांपर्यंत चालतं. यादरम्यान जर तुमच्यात वाद-भांडणं झाली तर तुम्ही नात्यातून वेगळे होत घटस्फोट घेऊ शकता आणि यानंतर आपले नवीन आयुष्य सुरु करु शकता. याचबरोबर जर तुम्ही या बंधनात आनंदी असाल आणि तुम्हाला यातून आनंद मिळत असेल तर तुम्ही नात्याला पुढे सुरु ठेवू शकता.

 

Web Title: What is starter marriage new relationship trend explained and why it is gaining attention

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Published On: Jul 15, 2026 | 11:55 AM

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