बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

रेल्वे मार्गालगतच्या हद्दीत बांधकामासाठी NOC बंधनकारक; नियम मोडल्यास थेट कारवाईचा इशारा

Updated On: Jul 15, 2026 | 11:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, नियोजन प्राधिकरणे आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रेल्वेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र पडताळल्याशिवाय 30 मीटरच्या परिसरातील कोणत्याही बांधकामास परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मध्य रेल्वेने दिले आहेत.

रेल्वे मार्गालगतच्या हद्दीत बांधकामासाठी NOC बंधनकारक; नियम मोडल्यास थेट कारवाईचा इशारा

रेल्वे मार्गालगतच्या हद्दीत बांधकामासाठी NOC बंधनकारक; नियम मोडल्यास थेट कारवाईचा इशारा (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : रेल्वेच्या जमिनीच्या सीमेपासून 30 मीटरच्या परिसरात कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे अनिवार्य असल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. एनओसीशिवाय उभारण्यात आलेली बांधकामे अनधिकृत मानली जातील. तसेच अशा बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असून, त्यांना कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाईही दिली जाणार नसल्याचा इशारा रेल्वे प्रशासनाने दिला आहे.

रेल्वे बोर्डाच्या निर्देशांनुसार तसेच ‘युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स’ (यूडीसीपीआर) मधील तरतुदींप्रमाणे रेल्वेच्या जमिनीपासून 30 मीटरच्या परिसरातील कोणत्याही बांधकामासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. मात्र, अलीकडील पाहणीत प्रस्तावित रेल्वे मार्गांच्या परिसरात आवश्यक एनओसी न घेता अनेक इमारती आणि इतर बांधकामे उभारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

India UK FTA : भारत आणि ब्रिटन मुक्त व्यापार करार आजपासून लागू; व्हिस्कीपासून ते लक्झरी कारपर्यंत अनेक ब्रिटिश वस्तू होणार स्वस्त

जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेदरम्यान अशा अनधिकृत बांधकामांमुळे रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत आहेत. परिणामी, जमीन अधिग्रहणास विलंब, नुकसानभरपाईसंदर्भातील वाद आणि प्रकल्पांचा खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचे रेल्वेने नमूद केले आहे.

रेल्वे प्रशासनाने NOC केली बंधनकारक

या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने प्रस्तावित प्रकल्प मार्गांचे ड्रोन व व्हिडिओ सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या माध्यमातून बांधकामे होण्यापूर्वीची जमिनीची स्थिती नोंदवून ठेवली जाणार असून, भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने नागरिकांना ३० मीटरच्या हद्दीत कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी सक्षम रेल्वे प्राधिकरणाकडून एनओसी घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच एनओसीशिवाय उभारलेल्या बांधकामांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान, पाडकाम किंवा इतर परिणामांसाठी रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही सूचना

ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, नियोजन प्राधिकरणे आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रेल्वेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र पडताळल्याशिवाय ३० मीटरच्या परिसरातील कोणत्याही बांधकामास परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मध्य रेल्वेने दिले आहेत. रेल्वेच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी होण्यासाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.

US Iran War : युद्ध चिघळले ! अमेरिकेच्या नव्या कारवाईनंतर इराण आक्रमक; खाडी देशांमध्ये तणाव शिगेला

Web Title: Noc mandatory for construction within the area adjacent to the railway line

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 11:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! IRCTC ची नवीन वेबसाईट उद्या होणार लॉन्च; तिकीट बुकिंगची पद्धत पूर्णपणे बदलणार
1

रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! IRCTC ची नवीन वेबसाईट उद्या होणार लॉन्च; तिकीट बुकिंगची पद्धत पूर्णपणे बदलणार

Indian Railways Big Decision : तुमचं घर रेल्वे ट्रॅकजवळ आहे का? मग ‘हे’ नियम नक्की वाचा!
2

Indian Railways Big Decision : तुमचं घर रेल्वे ट्रॅकजवळ आहे का? मग ‘हे’ नियम नक्की वाचा!

Train Ticket Alert : रेल्वेच्या ‘या’ नव्या नियमामुळे लोकं नाराज; तुम्हालाही भरावा लागू शकतो दंड, ‘ही’ चूक करणं टाळा
3

Train Ticket Alert : रेल्वेच्या ‘या’ नव्या नियमामुळे लोकं नाराज; तुम्हालाही भरावा लागू शकतो दंड, ‘ही’ चूक करणं टाळा

ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुक करणं होणार सुपरफास्ट! IRCTC घेऊन येतेय नवीन वेबसाईट… यूजर्सना मिळणार नवा अनुभव
4

ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुक करणं होणार सुपरफास्ट! IRCTC घेऊन येतेय नवीन वेबसाईट… यूजर्सना मिळणार नवा अनुभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sheikh Hasina मायदेशी परतणार, पण पुढे काय? बांगलादेशकडून मृत्यूदंडाबाबत मोठे संकेत

Sheikh Hasina मायदेशी परतणार, पण पुढे काय? बांगलादेशकडून मृत्यूदंडाबाबत मोठे संकेत

Jul 15, 2026 | 12:42 PM
Mumbai Metro 5: ठाणे-भिवंडी-कल्याण मार्गिकेला मिळणार चालना! मेट्रो मार्ग 5 ला वेग, 27 हेक्टरमध्ये उभा राहतोय अत्याधुनिक कशेळी डेपो

Mumbai Metro 5: ठाणे-भिवंडी-कल्याण मार्गिकेला मिळणार चालना! मेट्रो मार्ग 5 ला वेग, 27 हेक्टरमध्ये उभा राहतोय अत्याधुनिक कशेळी डेपो

Jul 15, 2026 | 12:31 PM
Shahrukh Khan Mannat House: शाहरुख खानच्या ‘मन्नत’ला कोर्टाकडून मोठा दिलासा; ३०० कोटींच्या बंगल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय

Shahrukh Khan Mannat House: शाहरुख खानच्या ‘मन्नत’ला कोर्टाकडून मोठा दिलासा; ३०० कोटींच्या बंगल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय

Jul 15, 2026 | 12:26 PM
Ashadhi Wari : आषाढी यात्रेसाठी मोठा निर्णय! पंढरपुरात आजपासून यात्रा संपेपर्यंत VIP दर्शन पूर्णपणे बंद

Ashadhi Wari : आषाढी यात्रेसाठी मोठा निर्णय! पंढरपुरात आजपासून यात्रा संपेपर्यंत VIP दर्शन पूर्णपणे बंद

Jul 15, 2026 | 12:22 PM
Nitin Gadkari Interview: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होते? नितीन गडकरींचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

Nitin Gadkari Interview: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होते? नितीन गडकरींचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

Jul 15, 2026 | 12:22 PM
Smart Ration Card : कागदी रेशन कार्ड इतिहास जमा! महाराष्ट्रात स्मार्ट रेशन कार्डची होणार एन्ट्री, कधी मिळणार?

Smart Ration Card : कागदी रेशन कार्ड इतिहास जमा! महाराष्ट्रात स्मार्ट रेशन कार्डची होणार एन्ट्री, कधी मिळणार?

Jul 15, 2026 | 12:22 PM
Nagpur Crime: रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी वाचवण्याचा केला प्रयत्न, पण… दुसऱ्या मालगाडीवर उडी मारताच तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

Nagpur Crime: रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी वाचवण्याचा केला प्रयत्न, पण… दुसऱ्या मालगाडीवर उडी मारताच तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

Jul 15, 2026 | 12:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा