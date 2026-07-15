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रुग्णसुरक्षा आणि नियमपालनाला सर्वाधिक प्राधान्य! कॅडिला फार्मास्युटिकल्सची पुन्हा स्पष्ट भूमिका, जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jul 15, 2026 | 10:31 AM IST
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सारांश

कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने पुन्हा अधोरेखित केले की ती गुणवत्ता, रुग्णसुरक्षा आणि नियामक पालन यांच्या सर्वोच्च मानकांचे जतन करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी रचनात्मक पद्धतीने काम करत राहील.

रुग्णसुरक्षा आणि नियमपालनाला सर्वाधिक प्राधान्य! कॅडिला फार्मास्युटिकल्सची पुन्हा स्पष्ट भूमिका, जाणून घ्या सविस्तर

रुग्णसुरक्षा आणि नियमपालनाला सर्वाधिक प्राधान्य! कॅडिला फार्मास्युटिकल्सची पुन्हा स्पष्ट भूमिका, जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार

मुंबई: संशोधन-आधारित औषध कंपनी असलेल्या कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने, आपल्या Aciloc श्रेणीसंबंधी अलीकडील नियामक संवादानंतर रुग्णसुरक्षेबाबतची आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.कंपनीने पुन्हा सांगितले की सर्व Aciloc उत्पादनांच्या पॅकेजिंग आणि लेबल्सवर सक्रिय औषधी घटक (Active Pharmaceutical Ingredient) लागू असलेल्या नियामक आवश्यकतांनुसार नेहमीच स्पष्टपणे आणि ठळकपणे नमूद करण्यात आला आहे. कंपनीच्या वैज्ञानिक आणि नियामक टीम्स संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून या प्रकरणाचा सविस्तर अभ्यास करत आहेत.(फोटो सौजन्य – AI)

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कॅडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडचे अध्यक्ष डॉ. अरनी चॅटर्जी म्हणाले, “रुग्णसुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. लागू असलेल्या नियामक आवश्यकतांनुसार प्रत्येक Aciloc पॅकवर सक्रिय औषधी घटक स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांशी जवळून काम करत आहोत, पूर्ण सहकार्य देत आहोत आणि या प्रकरणाचा काळजीपूर्वक आढावा घेत आहोत. आमच्या औषधांची गुणवत्ता, सुरक्षा आणि योग्य वापर याबाबतचा विश्वास कायम राहावा यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”

कंपनीने पुढे स्पष्ट केले की Aciloc 150+ आणि Aciloc 300+ ही H2 receptor antagonists या समान चिकित्सीय गटात मोडतात, आणि प्रत्येक पॅकवर त्यांचे संबंधित सक्रिय घटक नियामक आवश्यकतांनुसार स्पष्टपणे नमूद केलेले आहेत.75 वर्षांहून अधिक काळ कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने भारतीय आरोग्यसेवा उद्योगात अग्रणी भूमिका बजावली आहे. लागू नियामक मानके, मजबूत गुणवत्ता प्रणाली आणि नैतिक व्यावसायिक प्रथा यांचे पालन करत कंपनी उच्च दर्जाची आणि परवडणारी औषधे विकसित करत आहे. कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने पुन्हा अधोरेखित केले की ती गुणवत्ता, रुग्णसुरक्षा आणि नियामक पालन यांच्या सर्वोच्च मानकांचे जतन करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी रचनात्मक पद्धतीने काम करत राहील.

Web Title: Top priority for patient safety and regulatory compliance cadila pharmaceuticals reiterates its clear stance read the details

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Published On: Jul 15, 2026 | 10:31 AM

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