पालक-कोबीमधील किडे पोटात गेल्यास काय होते? डॉक्टरांनी दिला इशारा, भाजी धुण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

तुम्ही अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील एक बातमी वाचली असेल ज्यामध्ये कोबीतील किडे मेंदूत शिरल्याने एका तरुणीचा मृत्यू झाला. या बातमीने पालेभाज्यांच्या सेवनाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्पष्टपणे सांगायचे झाले तर, पालेभाज्यांसह अनेक भाज्या किड्यांनी ग्रस्त असतात. कधीकधी हे किडे इतके लहान असतात की सामान्यतः भाजी धुताना ते दिसत नाहीत आणि चुकून भाज्यांसह आपल्या शरीरात प्रवेश करतात. प्रश्न असा आहे की अशा भाज्या खाल्ल्याने कोणते आरोग्य धोके उद्भवू शकतात आणि तुम्ही तुमचे आरोग्य कसे राखू शकता. तज्ज्ञांनी सविस्तरपणे याचे उत्तर दिले आहे.
भाजीतील किडे शरीरात शिरले तर काय होते?
डॉ. विजय शर्मा, कन्सल्टंट-इंटर्नल मेडिसिन, रीजन्सी हॉस्पिटल, गोरखपूर, स्पष्ट करतात की जर जंत चुकून भाज्यांसह शरीरात शिरले तर त्यांचे परिणाम व्यक्तीच्या प्रतिकारशक्तीवर अवलंबून असतात. जर तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत असेल तर थोड्या प्रमाणात जंतांमुळे गंभीर समस्या उद्भवू शकत नाहीत. तथापि, ही परिस्थिती कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्या लोकांसाठी, मुले आणि वृद्धांसाठी धोकादायक असू शकते.
पोटाच्या समस्यांचा धोका
जर कीड किंवा त्यांची अंडी चुकून शरीरात गेली तर ते पोटाच्या विविध समस्या निर्माण करू शकतात. अशा परिस्थितीत, एखाद्या व्यक्तीला पोटदुखी, उलट्या, अतिसार, गॅस आणि आम्लता जाणवू शकते. काही लोकांना ऍलर्जी किंवा अन्न विषबाधेची लक्षणे देखील जाणवू शकतात. डॉक्टरांच्या मते, काही जंतांमध्ये बॅक्टेरिया किंवा परजीवी असतात, ज्यामुळे आतड्यांसंबंधी संसर्ग होऊ शकतो आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
दीर्घकालीन गंभीर आजार होऊ शकतात
जर एखादी व्यक्ती दीर्घकाळ न धुतलेल्या हिरव्या भाज्या वारंवार खात असेल तर त्यामुळे पोटातील जंत, अशक्तपणा आणि पौष्टिक कमतरता होण्याचा धोका वाढतो. बरेच रुग्ण पोटात जळजळ, भूक न लागणे, थकवा आणि अशक्तपणाची तक्रार करतात.
या लक्षणांवर बारकाईने लक्ष ठेवा
जर तुम्हाला हिरव्या भाज्या खाल्ल्यानंतर सतत पोटदुखी, वारंवार उलट्या किंवा अतिसार, ताप किंवा अत्यंत अशक्तपणा येत असेल तर ते हलके घेऊ नये. अशी लक्षणे संसर्ग दर्शवू शकतात, म्हणून वेळेवर आणि योग्य उपचारांसाठी त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे.
फक्त पाण्याने हिरव्या भाज्या धुणे पुरेसे का नाही?
लोक सहसा हिरव्या भाज्या फक्त एकदा किंवा दोनदा पाण्याने धुतात, परंतु ही पद्धत पुरेशी नाही, विशेषतः पालक, मेथी आणि कोबी सारख्या भाज्यांसाठी. घाण, कीटक आणि कीटकनाशके त्यांच्या पानांमध्ये सहजपणे लपतात.
हिरव्या भाज्या योग्यरित्या कशा स्वच्छ करायच्या
सुरक्षित हिरव्या पालेभाज्या सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रथम सर्व पाने वेगळी करा आणि खराब झालेले काढून टाका. नंतर, भाज्या स्वच्छ पाण्यात १०-१५ मिनिटे भिजवा, नंतर पाणी बदला आणि दोनदा पूर्णपणे धुवा. एक लिटर पाण्यात थोडे मीठ किंवा व्हिनेगर मिसळून धुणे अधिक प्रभावी आहे. शेवटी, भाज्या चाळणीत काढून टाका, त्या पूर्णपणे निथळू द्या आणि नंतर त्यांचे पोषक तत्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्या कापून टाका.
योग्य स्वयंपाक करणे देखील महत्वाचे आहे. डॉक्टरांच्या मते, पूर्णपणे शिजवलेल्या भाज्या खाल्ल्याने संसर्गाचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो. विशेषतः मुले आणि वृद्धांसाठी, कमी शिजवलेल्या किंवा कच्च्या हिरव्या भाज्या टाळाव्यात.