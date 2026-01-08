Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Why Alcohol Affects Women Instantly More Than Men Know The Science Behind Truth

पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना लवकर का चढते ‘दारूची नशा’, यामागे काय आहे विज्ञान; तुम्हाला माहीतच नसेल

तुम्हाला माहीत आहे का? दारूचा परिणाम पुरुषांपेक्षा महिलांवर जास्त लवकर होतो? हो, हे एक संपूर्ण विज्ञान आहे, जे तुम्ही सहज समजू शकता. पुरुषांपेक्षा महिलांवर दारूचा जास्त परिणाम का होतो ते जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 08, 2026 | 03:11 PM
खरंच महिलांना दारू लवकर चढते का? (फोटो सौजन्य - iStock)

खरंच महिलांना दारू लवकर चढते का? (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • पुरुषांपेक्षा लवकर महिलांना दारूची नशा अधिक लवकर 
  • काय आहे यामागील कारण 
  • वैज्ञानिक कारणामुळे दारू लवकर चढते 
दारू पिणे हे सर्वांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे, परंतु त्याचे परिणाम पुरुषांपेक्षा महिलांवर जास्त असू शकतात. या दाव्यामागे ठोस वैज्ञानिक कारणे आहेत, जी स्पष्ट करतात की दारूचा परिणाम पुरुषांपेक्षा महिलांवर लवकर का होतो. जर तुम्हालाही या रंजक प्रश्नाचे उत्तर जाणून घ्यायचे असेल, तर चला त्यामागील कारणे शोधूया.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थने केलेल्या अभ्यासानुसार ही माहिती आम्ही आमच्या वाचकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आता खरं तर महिला या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लाऊन प्रत्येक क्षेत्रात काम करताना दिसतात. इतकंच नाही तर सिगारेट ओढण्याच्या आणि दारू पिण्याच्या बाबतीतही पुरुषांइतक्या अनेक महिला अग्रेसर झाल्याचे दिसून येत आहे. पण वैज्ञानिकदृष्ट्या पुरुषांपेक्षा महिलांना दारू अधिक लवकर नशा आणत असल्याचे दिसून आले आहे. कसे ते पाहूया. 

पुरुषांपेक्षा महिलांवर जास्त परिणाम का होतो?

लोक बहुतेकदा याला सहनशक्तीशी जोडतात. असे मानले जाते की काही लोकांमध्ये अल्कोहोल सहनशीलता जास्त असते, तर काहींमध्ये कमी असते. परंतु हे सहनशक्तीचा विषय अजिबात नाही. खरं तर, विज्ञान असे सुचवते की पुरुष आणि महिलांमधील नशेतील या फरकाचे मुख्य कारण शरीराची रचना आहे. हो, अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की महिला त्यांच्या शरीराच्या रचनेमुळे अल्कोहोलला जास्त संवेदनशील असतात.

भारतात पहिल्यांदा दारू कधी आली? मुघल आणि ब्रिटिशांची यांचा नेमका संबंध काय? जाणून घ्या सविस्तर

शरीराच्या रचनेवर कसा परिणाम होतो?

कमी एंजाइम Activity हेदेखील एक कारण आहे. यावर एक अभ्यास करण्यात आला आणि त्या अभ्यासात, पुरुष आणि महिलांना त्यांच्या वजनाच्या प्रमाणात समान प्रमाणात अल्कोहोल देण्यात आले. या प्रयोगाच्या निकालांमधून एक आश्चर्यकारक शोध समोर आला. संशोधनात असे आढळून आले आहे की महिलांच्या शरीराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अल्कोहोल तोडणारे एंजाइम पुरुषांपेक्षा कमी सक्रिय असतात.

खरं तर, जेव्हा अल्कोहोल शरीरात प्रवेश करते तेव्हा हे एन्झाइम्स चयापचय करण्याचे किंवा ते तोडण्याचे काम करतात. तथापि, महिलांमध्ये या एन्झाइम्सची क्रिया कमी झाल्यामुळे, अल्कोहोलचा मोठा भाग रक्तप्रवाहात विघटित न होता प्रवेश करतो. म्हणूनच महिलांच्या रक्तातील अल्कोहोलची पातळी जलद वाढते आणि त्या अधिक लवकर मादक होतात.

शरीराचा आकार आणि वजन

तज्ज्ञांच्या मते, शरीराचे वजन आणि आकार नशेची पातळी निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. साधारणपणे, महिलांचे शरीर पुरुषांपेक्षा लहान असते. म्हणून, जेव्हा लहान व्यक्ती आणि मोठ्या व्यक्तीला समान प्रमाणात अल्कोहोल दिले जाते तेव्हा लहान शरीरात अल्कोहोलचे प्रमाण जास्त असते. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की महिलांचे लहान शरीर पुरुषांपेक्षा समान प्रमाणात अल्कोहोल कमी पातळ करण्यास सक्षम असतात, परिणामी अधिक जलद परिणाम होतो.

नववर्षात दारूच्या विक्रीत वाढ! ग्राहकांचा कल झुकला बिअर आणि वाईनकडे, जिल्ह्यात सुमारे १ कोटी ९ लाख रुपयांची विक्री

मेंदूची प्रतिक्रिया नक्की काय असते?

अल्कोहोलचे परिणाम रक्तप्रवाहापुरते मर्यादित नाहीत; ते थेट मेंदूवर परिणाम करतात. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की महिलांचे मेंदू पुरुषांपेक्षा अल्कोहोलच्या प्रभावांवर अधिक लवकर प्रतिक्रिया देतात. अल्कोहोल रक्तप्रवाहाद्वारे मेंदूपर्यंत पोहोचत असल्याने, महिलांच्या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ते अधिक लवकर जाणवतात. म्हणूनच ते पुरुषांपेक्षा अधिक लवकर प्रमाणात महिला दारू पिऊन नशेत जातात. 

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Web Title: Why alcohol affects women instantly more than men know the science behind truth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं
1

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

Women Health: ‘हे’ जीवघेणे आजार असतात सर्वच महिलांचे शत्रू! कोणत्याही वयात होऊ शकते लागण, वेळीच ओळख लक्षणे
2

Women Health: ‘हे’ जीवघेणे आजार असतात सर्वच महिलांचे शत्रू! कोणत्याही वयात होऊ शकते लागण, वेळीच ओळख लक्षणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM