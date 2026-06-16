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Maharashtra Breaking News Updates Today: आज कोणते शेअर्स देतील दमदार परतावा?

Updated On: Jun 16, 2026 | 09:30 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking News- प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये हीरो मोटोकॉर्प, पाइन लॅब्स आणि एम अँड एम फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांचा समावेश आहे.

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Maharashtra Breaking News Updates Today:

Maharashtra Breaking News Updates Today:

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विस्तार

  • 16 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    16 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    आज कोणते शेअर्स देतील दमदार परतावा?

    प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये हीरो मोटोकॉर्प, पाइन लॅब्स आणि एम अँड एम फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, भारतीय सामान्य विमा महामंडळ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस, तेल भारत, येस बँक, अदानी एंटरप्रायझेस, क्राफ्ट्समन ऑटोमेशन, देवयानी इंटरनॅशनल, बंधन बँक या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

  • 16 Jun 2026 09:19 AM (IST)

    16 Jun 2026 09:19 AM (IST)

    सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही वधारली!

    भारतात 16 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,154 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,891 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,366 रुपये आहे. भारतात 16 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,660 रुपये आहे. भारतात 16 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 265.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,65,100 रुपये आहे.

  • 16 Jun 2026 09:04 AM (IST)

    16 Jun 2026 09:04 AM (IST)

    Mumbai Water Crisis, Monsoon Delay: पुढील आठवड्यापासून २० टक्के पाणी कपातीची शक्यता

    मुंबई: जून महिना अर्धा संपत आला तरी राज्यात मान्सूनचे अद्याप आगमन न झाल्याने मुंबईकरांना असह्य उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे; त्यातच आता मुंबईकरांची चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये सद्यस्थितीत केवळ १० टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पाऊस लांबल्यामुळे निर्माण झालेले पाणीटंचाईचे संकट पाहता, मुंबई महानगरपालिका पुढील आठवड्यापासून शहरात २० टक्के पाणी कपात करण्याचा विचार करत आहे. सध्या मुंबईत अनेक ठिकाणी आधीच १० टक्के पाणी कपात लागू आहे, मात्र धरणक्षेत्रातील चिंताजनक साठा लक्षात घेता पालिका प्रशासन यामध्ये आणखी १० टक्के वाढ करून ती २० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

  • 16 Jun 2026 09:03 AM (IST)

    16 Jun 2026 09:03 AM (IST)

    India A Defeat: वैभव सूर्यवंशीची श्रीलंकन खेळाडूंसोबत बाचाबाची

    India A Defeat: श्रीलंकेत सुरू असलेल्या तिरंगी क्रिकेट मालिकेत भारतीय अ संघाला श्रीलंका अ विरुद्धच्या सामन्यात सुपर ओव्हरमध्ये ८ धावांनी पराभवाचा धक्का बसला असून, स्पर्धेतील या सलग दुसऱ्या पराभवामुळे टीम इंडियाचा अंतिम फेरी गाठण्याचा मार्ग आता अधिक खडतर झाला आहे. दोन्ही संघांनी निर्धारित ५० षटकांत २६५ धावा केल्याने सामना टाय झाला, ज्यानंतर सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंकेने उभारलेल्या १६ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताचे सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी आणि सूर्यांश शेडगे केवळ ९ धावांपर्यंतच मजल मारू शकले. हाय-व्होल्टेज ठरलेला हा सामना मैदानातील खराब प्रकाश, वादग्रस्त पंचगिरी (अंपायरिंग) आणि भारताच्या वैभव सूर्यवंशीची श्रीलंकन खेळाडूंसोबत झालेली बाचाबाची व धक्काबुक्की यामुळे प्रचंड वादग्रस्त ठरला.

  • 16 Jun 2026 08:55 AM (IST)

    16 Jun 2026 08:55 AM (IST)

    Fuel Price Hike India: अमेरिका-इराण शांतता कराराने जागतिक बाजारात कच्चे तेल घसरले 

    Fuel Price Hike India: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील प्रदीर्घ लष्करी संघर्ष आणि युद्ध अखेर शांतता कराराने संपुष्टात आले आहे. या सकारात्मक घडामोडीमुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिलासा मिळत असतानाच, देशांतर्गत बाजारात मात्र केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेला इंधन दरवाढीचा आणखी एक मोठा दणका दिला आहे.

    जागतिक बाजारात घसरण, होर्मुझ खाडी पूर्ववत युद्धकाळात इराणने जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाची असलेली 'होर्मुझ खाडी' पूर्णपणे बंद केली होती, ज्यामुळे जगभरात एलपीजी (LPG) आणि कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) तीव्र तुटवडा निर्माण झाला होता आणि किमती सातत्याने वाढत होत्या.

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Share Market Today: आज कोणते शेअर्स देतील दमदार परतावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

India Share Market Update: जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांचा विचार करता आज १६ जून रोजी मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, संथ गतीने उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात सपाट असल्याचे दर्शवतात. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १५ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २३,९३२ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

Web Title: 16th june2026 live breaking news marathi maharashtra politics national international politics crime sports gold silver price oil price

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Published On: Jun 16, 2026 | 08:46 AM

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