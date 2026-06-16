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UPSC Prelims Result 2026: नागरी सेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर; १३,३४३ उमेदवार पात्र, मुख्य परीक्षेसाठी पुढे काय करायचं?

Updated On: Jun 16, 2026 | 09:23 AM IST
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सारांश

UPSC Prelims Result 2026: नागरी सेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या परिक्षेसाठी १३,३४३ उमेदवार पात्र असून त्यांनी मुख्य परीक्षेसाठी १९ ते २८ जून दरम्यान अर्ज करावेत.

यूपीएससी

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

UPSC Prelims Result 2026: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) सोमवारी नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ (Civil Services Preliminary Examination 2026) चा निकाल जाहीर केला आहे. यंदा या परीक्षेतून एकूण १३,३४३ उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले आहेत. ही पूर्व परीक्षा २४ मे २०२६ रोजी देशात घेण्यात आली होती.

काय आहे पुढील प्रक्रिया?

पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या सर्व पात्र उमेदवारांना त्यांच्या अर्जातील तपशील अपडेट करण्यासाठी आणि काही नवीन माहिती भरण्यासाठी १९ जून ते २८ जून २०२६ या कालावधीत यूपीएससीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर विंडो उपलब्ध करून दिली जाईल. या विंडोदरम्यान उमेदवारांना खालील गोष्टी करणे अनिवार्य आहे.

परीक्षा शुल्क: मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी उमेदवारांना २०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. (महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) उमेदवारांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे).

विशेष सुविधा: उमेदवारांना लेखनिक (Scribe) तपशील, सहाय्यक उपकरणे आणि मोठ्या फॉन्टमधील प्रश्नपत्रिका (आवश्यकतेनुसार) याबद्दलची माहिती अपडेट करावी लागेल.

कॅडर पसंतीक्रम: उमेदवारांना नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२६ साठी आपला संवर्ग पसंतीक्रम (Cadre Preference) भरावा लागेल.

‘लॉगिन’ करणे अनिवार्य; अन्यथा मुख्य परीक्षेला बसता येणार नाही!

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या उमेदवारांनी आधीच सर्व कागदपत्रे अपलोड केली आहेत आणि ज्यांच्या अर्जात कोणताही बदल नाही, त्यांनाही या पोर्टलवर ([https://upsconline.nic.in](https://upsconline.nic.in)) लॉगिन करून माहितीची पडताळणी करणे आणि फॉर्म सबमिट करणे बंधनकारक आहे.

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४ फेब्रुवारी २०२६ च्या नागरी सेवा परीक्षा नियमांनुसार, जो उमेदवार दिलेल्या मुदतीत फॉर्म री-कन्फर्म किंवा सबमिट करणार नाही, त्याचे ई-ॲडमिट कार्ड (e-Admit Card) जनरेट केले जाणार नाही आणि त्याला पुढील परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही.

कट-ऑफ आणि उत्तरतालिका कधी येणार?

यूपीएससीने माहिती दिली आहे की, नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ चे गुण (Marks), कट-ऑफ (Cut-off Marks) आणि उत्तरतालिका (Answer Keys) अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतरच उपलब्ध करून दिल्या जातील. म्हणजेच नागरी सेवा परीक्षा २०२६ आणि भारतीय वन सेवा परीक्षा २०२६ ची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच हे तपशील वेबसाईटवर अपलोड केले जातील.

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मदत आणि संपर्क क्रमांक

उमेदवारांना या परीक्षेच्या संदर्भात काही माहिती किंवा स्पष्टीकरण हवे असल्यास, ते आयोगाच्या कॉल सेंटरशी ०११-४०३०३४४४ किंवा २४०४१००१ या क्रमांकावर सकाळी ९ ते रात्री ८ या वेळेत संपर्क साधू शकतात.

Web Title: Upsc prelims result 2026 declared candidates qualified main exam marathi news

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Published On: Jun 16, 2026 | 09:23 AM

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