Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Indian Share Market Likely To Open Flat Today At 16 June Experts Recommend These Stocks To Buy

Share Market Today: आज कोणते शेअर्स देतील दमदार परतावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Updated On: Jun 16, 2026 | 08:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

Share Market Update: जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांमुळे आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात संथ राहण्याची शक्यता आहे. मात्र तज्ज्ञांनी काही निवडक शेअर्समध्ये खरेदीची संधी असल्याचे सांगत गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत.

Share Market Today: आज कोणते शेअर्स देतील दमदार परतावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Share Market Today: आज कोणते शेअर्स देतील दमदार परतावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टीच्या संकेतांनुसार आज सेन्सेक्स आणि निफ्टीची सुरुवात सपाट होण्याची शक्यता आहे.
  • प्रभुदास लिलाधरच्या वैशाली पारेख यांनी हीरो मोटोकॉर्प, पाइन लॅब्स आणि एम अँड एम फायनान्शियल सर्व्हिसेस या शेअर्सची खरेदीसाठी शिफारस केली आहे.
  • चॉईस ब्रोकिंग आणि मोतीलाल ओसवालच्या तज्ज्ञांनी निप्पॉन लाईफ इंडिया एएमसी, एलेकॉन इंजिनिअरिंग, भारत फोर्ज, बीएसई आणि द फिनिक्स मिल्स यांसारख्या शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांचा विचार करता आज १६ जून रोजी मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, संथ गतीने उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात सपाट असल्याचे दर्शवतात. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १५ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २३,९३२ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही वधारली! किंमती पाहून ग्राहकांची चिंता वाढली

सोमवारी, अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या घोषणेनंतर भारतीय शेअर बाजारात मोठी तेजी पाहायला मिळाली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,८०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ७३६.३८ अंकांनी, म्हणजेच ०.९७ टक्क्यांनी वाढून ७६,२६४.३३ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २३१.०० अंकांनी, म्हणजेच ०.९८ टक्क्यांनी वाढून २३,८५३.९० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३८४.०० अंकांनी, म्हणजेच ०.६८% ने वाढून ५७,१९८.८० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये हीरो मोटोकॉर्प, पाइन लॅब्स आणि एम अँड एम फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, भारतीय सामान्य विमा महामंडळ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस, तेल भारत, येस बँक, अदानी एंटरप्रायझेस, क्राफ्ट्समन ऑटोमेशन, देवयानी इंटरनॅशनल, बंधन बँक या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

फक्त 15 दिवस… काळा पैसा भारतात परतणार! परदेशात जमा मालमत्तेवर सरकार नियम आणण्याच्या तयारीत

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार निप्पॉन लाईफ इंडिया असेट मॅनेजमेंट, एलेकॉन इंजिनिअरिंग, हिंदुस्तान फूड्स, मनाली पेट्रोकेमिकल्स आणि बेलराईज इंडस्ट्रीज हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंट विभागातील डेरिव्हेटिव्हज अँड टेक्निकल्सचे प्रमुख चंदन तापारिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना भारत फोर्ज, बीएसई आणि द फिनिक्स मिल्सचे शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Indian share market likely to open flat today at 16 june experts recommend these stocks to buy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 08:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लॉटरी लागली रे… गुंतवणूकदार झटक्यात मालामाल, ‘या’ कंपनीने 1 शेअर बदल्यात दिले 4 मोफत शेअर्स, आज झाली धमाकेदार लिस्टिंग
1

लॉटरी लागली रे… गुंतवणूकदार झटक्यात मालामाल, ‘या’ कंपनीने 1 शेअर बदल्यात दिले 4 मोफत शेअर्स, आज झाली धमाकेदार लिस्टिंग

ट्रम्प यांच्या एका घोषणेने शेअर बाजार सुसाट… ‘या’ 10 शेअर्सचा मार्केटमध्ये धुमाकुळ; गुंतवणूकदारांची बल्लेबल्ले
2

ट्रम्प यांच्या एका घोषणेने शेअर बाजार सुसाट… ‘या’ 10 शेअर्सचा मार्केटमध्ये धुमाकुळ; गुंतवणूकदारांची बल्लेबल्ले

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनोsss आज हे शेअर्स ठरू शकतात गेमचेंजर… बाजारातील तज्ज्ञांनी केली खरेदीची शिफारस
3

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनोsss आज हे शेअर्स ठरू शकतात गेमचेंजर… बाजारातील तज्ज्ञांनी केली खरेदीची शिफारस

शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या घडामोडी; सेन्सेक्स 74900 च्या जवळ तर निफ्टीत 200 अंकांची वाढ
4

शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या घडामोडी; सेन्सेक्स 74900 च्या जवळ तर निफ्टीत 200 अंकांची वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market Today: आज कोणते शेअर्स देतील दमदार परतावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Share Market Today: आज कोणते शेअर्स देतील दमदार परतावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Jun 16, 2026 | 08:35 AM
विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची महत्त्वपूर्ण रणनीती; निवडणुकीपर्यंत मतदारांना ठेवणार एकत्र

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची महत्त्वपूर्ण रणनीती; निवडणुकीपर्यंत मतदारांना ठेवणार एकत्र

Jun 16, 2026 | 08:32 AM
Pune Crime: तरुणीला पाण्यात ढकलून आरोपीनेही मारली उडी; तरुण वाचला मात्र…

Pune Crime: तरुणीला पाण्यात ढकलून आरोपीनेही मारली उडी; तरुण वाचला मात्र…

Jun 16, 2026 | 08:30 AM
Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय

Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय

Jun 16, 2026 | 08:25 AM
वजन- अपचनाचा त्रास कायमचा होईल कमी! सकाळी उठल्यानंतर न चुकता करा ‘या’ पेयाचे सेवन, पारंपरिक उपायांनी करा दिवसाची सुरुवात

वजन- अपचनाचा त्रास कायमचा होईल कमी! सकाळी उठल्यानंतर न चुकता करा ‘या’ पेयाचे सेवन, पारंपरिक उपायांनी करा दिवसाची सुरुवात

Jun 16, 2026 | 08:04 AM
साध्या डोसाला द्या हेल्दी ट्विस्ट! वाटीभर मुगाचा वापर करून बनवा टेस्टी कुरकुरीत पनीर स्टफ्ड डोसा, नोट करा रेसिपी

साध्या डोसाला द्या हेल्दी ट्विस्ट! वाटीभर मुगाचा वापर करून बनवा टेस्टी कुरकुरीत पनीर स्टफ्ड डोसा, नोट करा रेसिपी

Jun 16, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही वधारली! किंमती पाहून ग्राहकांची चिंता वाढली

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही वधारली! किंमती पाहून ग्राहकांची चिंता वाढली

Jun 16, 2026 | 07:56 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा