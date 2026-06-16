Share Market Today: आज कोणते शेअर्स देतील दमदार परतावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

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सोमवारी, अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या घोषणेनंतर भारतीय शेअर बाजारात मोठी तेजी पाहायला मिळाली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,८०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ७३६.३८ अंकांनी, म्हणजेच ०.९७ टक्क्यांनी वाढून ७६,२६४.३३ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २३१.०० अंकांनी, म्हणजेच ०.९८ टक्क्यांनी वाढून २३,८५३.९० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३८४.०० अंकांनी, म्हणजेच ०.६८% ने वाढून ५७,१९८.८० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये हीरो मोटोकॉर्प, पाइन लॅब्स आणि एम अँड एम फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, भारतीय सामान्य विमा महामंडळ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस, तेल भारत, येस बँक, अदानी एंटरप्रायझेस, क्राफ्ट्समन ऑटोमेशन, देवयानी इंटरनॅशनल, बंधन बँक या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
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चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार निप्पॉन लाईफ इंडिया असेट मॅनेजमेंट, एलेकॉन इंजिनिअरिंग, हिंदुस्तान फूड्स, मनाली पेट्रोकेमिकल्स आणि बेलराईज इंडस्ट्रीज हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंट विभागातील डेरिव्हेटिव्हज अँड टेक्निकल्सचे प्रमुख चंदन तापारिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना भारत फोर्ज, बीएसई आणि द फिनिक्स मिल्सचे शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.