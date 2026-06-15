ट्रम्प यांच्या एका घोषणेने शेअर बाजार सुसाट… ‘या’ 10 शेअर्सचा मार्केटमध्ये धुमाकुळ; गुंतवणूकदारांची बल्लेबल्ले

अमेरिका-इराणमधील शांतता करारावर अखेर शिक्कामोर्तब झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवती सुरू असलेली नाकेबंदी तात्काळ उठवण्यास मान्यता दिली आहे आणि जगातील तेल- वायूच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा हा सागरी मार्ग पुन्हा एकदा नव्या जोषात सुरु झाला आहे. इकडे ट्रम्प यांनी ही आनंदाची घोषणा केली आणि दुसरीकडे त्याचा परिणाम जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये जोरदार वाढीच्या रूपात दिसून आला.
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भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवातही दमदार झाली. गेल्या शुक्रवारी जोरदार तेजीसह बंद झालेल्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या 30 -शेअर सेन्सेक्सने सुरुवातीलाच ७६,००० चा टप्पा ओलांडला. बाजार उघडताच त्यात ११०० हून अधिक अंकांची वाढ दिसून आली. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या निफ्टी निर्देशांकानेही सेन्सेक्सच्या पावलावर पाऊल ठेवत ३३० हून अधिक अंकांच्या वाढीसह सुरुवात केली.
गेल्या आठवड्यातील शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी, शुक्रवारी, बीएसई सेन्सेक्स १६९५ अंकांच्या जोरदार उसळीसह ७५,५२७.९५ वर बंद झाला होता, तर एनएसई निफ्टी ४६१ अंकांच्या वाढीसह २३,६२२.९० वर बंद झाला होता.
शेअर बाजारातील या जोरदार तेजीच्या पार्श्वभूमीवर, बीएसई लार्ज कॅपवर सूचीबद्ध असलेल्या सर्व ३० कंपन्यांच्या शेअर्सनी हिरव्या कंदीलमध्ये व्यवहारांना सुरुवात केली. इंडिगो शेअर (४.०५%), एलटी शेअर (३.६०%), बजाज फायनान्स शेअर (३.५६%), इटरनल शेअर (३.४०%) आणि अदानी पोर्ट्स शेअर (३.८०%) मध्ये सर्वाधिक वाढ दिसून आली.
सेन्सेक्स-निफ्टीमधील या प्रचंड वाढीचे संकेत परदेशातून आधीच दिसू लागले होते. खरे तर, अमेरिका-इराण कराराच्या बातमीनंतर आशियाई शेअर बाजारांमध्ये तेजीने दिवसाची सुरुवात झाली आहे. जपानचा निक्केई ३,५०० अंकांच्या वर व्यवहार करत होता, हाँगकाँगचा हँग सेंग १३० अंकांनी वाढला होता आणि दक्षिण कोरियाचा कोस्पी ४३० अंकांनी वाढला होता. इतकेच नाही तर, सेन्सेक्स-निफ्टीच्या हालचालींचा प्रमुख निर्देशक मानला जाणारा गिफ्ट निफ्टी निर्देशांक ४०० हून अधिक अंकांनी वाढून २४,००० चा टप्पा ओलांडला.
ट्रम्प यांनी इराण कराराची घोषणा केल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या घसरणीचा शेअर बाजारातील भावना सुधारण्यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे. खरे तर, कच्च्या तेलाच्या किमती ४% पेक्षा जास्त घसरल्या आहेत, ज्यात ब्रेंट क्रूड ८३ डॉलरपर्यंत खाली आले आहे. यामुळे जागतिक महागाईचा धोका कमी झाला आहे आणि पेट्रोल व डिझेलपासून ते एलपीजीपर्यंतच्या सर्व गोष्टींच्या किमती कमी होण्याची आशा वाढली आहे. या सकारात्मक बदलांमुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये वेगळाच आत्मविश्वास जाणवला आहे.
शेअर बाजारातील या जोरदार तेजीच्या पार्श्वभूमीवर, बीएसई लार्ज कॅपवर सूचीबद्ध असलेल्या सर्व ३० कंपन्यांच्या शेअर्सनी हिरव्या रंगाने व्यवहारांना सुरुवात केली. इंडिगो शेअर (४.०५%), एलटी शेअर (३.६०%), बजाज फायनान्स शेअर (३.५६%), इटरनल शेअर (३.४०%) आणि अदानी पोर्ट्स शेअर (३.८०%) मध्ये सर्वाधिक वाढ दिसून आली.याव्यतिरिक्त, मिडकॅप कंपन्यांमध्ये, अशोक लेलँड शेअर (5%), मुथूट फायनान्स शेअर (4.60%), हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेअर (4.40%), गोदरेज प्रॉपर्टीज शेअर (4%), जीएमआर एअरपोर्ट शेअर (3.30%) हे वाढीसह व्यवहार करत होते.
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