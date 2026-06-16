Bhiwandi Accident: हृदयद्रावक! पार्किंगमध्ये खेळताना काळाचा घाला; सेप्टिक टँकमध्ये पडून 5 वर्षीय चिमुकल्याचा बळी

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काय घडलं नेमकं?
या दुर्दैवी घटनेतील मृत्यू झालेल्या चिमुकल्याचा नाव मोहम्मद अहमद मसूद असे आहे. १५ जुन हा विध्यार्थ्यांच्या शाळेचा पहिला दिवस त्यामुळे विध्यार्थ्यांना अर्धा दिवस सुट्टी देण्यात आली होती. दुपारी वडील मसूद हे आपल्या मोठ्या मुलाला शाळेतून घरी घेऊन आले. त्यांनतर लहानगा मोहम्मद अहमदत हा राहत्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये मुलांसोबत खेळण्यासाठी गेला. खेळतांना तो पार्किंगमधील सेप्टिक टँकवर ठेवलेल्या पत्र्याच्या झाकणावर चढला. (Bhiwandi Accident) मात्र, हे झाकण आधीपासूनच खराब व कमकुवत अवस्थेत होते. त्यामुळे तो अचानक आत कोसळला आणि मोहम्मद अहमद थेट सेप्टिक टँकमध्ये पडला.
या घटनेनंतर खेळत असलेल्या मुलांनी आरडाओरडा करत घरच्यांना आणि नागरिकांना माहिती दिली. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने धाव घेत चिमुकल्याला बाहेर काढले आणि खाजगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्याला मृत घोषित केले. या घटनेने चिमुकल्याच्या आई वडिलांनी टाहो फोडला.(Bhiwandi Accident)
तपास सुरु
निजामपूरा पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह इंदिरा गांधी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला असून पोलीस पुढील तपास करत आहे.
स्थानिक नागरिकांचा आरोप
इमारतीच्या देखभालीकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळेच हा निष्पाप जीव गेल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. लाखो रुपये खर्चून उभारलेल्या इमारतींमध्ये सुरक्षेच्या मूलभूत सुविधांकडे बिल्डर आणि सोसायटी प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे या घटनेतून पुन्हा एकदा समोर आले आहे. (Bhiwandi Accident)
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Ans: मोहम्मद अहमद मसूद असे मृत बालकाचे नाव होते.
Ans: खेळताना चिमुकला सेप्टिक टँकच्या जीर्ण झाकणावर चढला आणि झाकण तुटल्याने तो आत पडला.
Ans: निजामपूरा पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे.