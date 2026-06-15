लॉटरी लागली रे… गुंतवणूकदार झटक्यात मालामाल, ‘या’ कंपनीने 1 शेअर बदल्यात दिले 4 मोफत शेअर्स, आज झाली धमाकेदार लिस्टिंग

जागतिक तणावावर शांतता कराराचं उत्तर मिळाल्यानंतर आता शेअर मार्केट स्थिरस्थावर झालेलं आहे. लाल पट्टीत चालणारं मार्केट आता हिरव्या रंगांत रंगत आहेत. या सगळ्यात शेअर मार्केटमध्ये एका कंपनीने त्यांच्या गुंतवणूकदारांना आनंदाची बातमी दिली आहे. ही कंपनी आहे वेदांता ग्रुप. नेमकी काय आहे ही आनंदाची बातमी आणि त्याचा कसा सकारात्मक परिणाम झाला आहे. समजून घेऊयात.
सोमवारी वेदांता ग्रुपमधून वेगळ्या झालेल्या चार कंपन्यांचे शेअर्स शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाले. यापैकी, वेदांता ॲल्युमिनियम मेटल लिमिटेडने सर्वोत्तम कामगिरी केली, तिचा शेअर ₹५२२ प्रति शेअर दराने सूचीबद्ध झाला. अब्जाधीश अनिल अग्रवाल यांच्या ग्रुपच्या कमोडिटी व्यवसायातून वेगळ्या झालेल्या इतर कंपन्यांच्या तुलनेत ही कामगिरी लक्षणीयरीत्या चांगली होती.
वेदांता ऑइल अँड गॅस लिमिटेड एनएसईवर ₹३८ प्रति शेअर दराने सूचीबद्ध झाली, तर वेदांता पॉवर लिमिटेड आणि वेदांता आयर्न अँड स्टील लिमिटेड अनुक्रमे ₹४१.८ आणि ₹२० दराने सूचीबद्ध झाल्या. वेदांता लिमिटेडच्या (जी मूळ लिस्टिंग कंपनी आहे) शेअर्सचा व्यवहार ₹३११.२ वर झाला, ज्यात १.६ टक्क्यांची वाढ झाली. एकूणच, नव्याने वेगळ्या झालेल्या चारही कंपन्यांची सूची मजबूत होती.
१ मे या रेकॉर्ड तारखेपर्यंत ज्या गुंतवणूकदारांकडे वेदांता लिमिटेडचे शेअर्स होते, त्यांना त्यांच्याकडील प्रत्येक शेअरमागे चार नवीन कंपन्यांपैकी प्रत्येकी एक मोफत शेअर मिळाला आहे. पण हे चार शेअर्स लिस्टिंगनंतर पुढील १० दिवस T2T सेगमेंटमध्येच राहतील, म्हणजेच त्यांची इंट्राडे खरेदी-विक्री करता येणार नाही. डिमर्जरनंतर, मूळ कंपनी वेदांता लिमिटेड प्रामुख्याने तांबे, जस्त आणि इतर मूलभूत धातूंचे व्यवहार हाताळेल.
वेदांताच्या नवीन कंपन्यांना लिस्टिंगनंतर प्रॉफिट-बुकिंगचा फटका बसला. वेदांता ॲल्युमिनियम ₹५२२ प्रति शेअरवर लिस्ट झाले होते, परंतु मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विक्रीमुळे त्यात ५% घसरण होऊन ते ₹४९५.९० वर आले. वेदांता ऑइल अँड गॅसलाही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला. ₹३९ वर लिस्ट झाल्यानंतर, शेअर्सने दिवसभरात ₹४०.९५ चा उच्चांक गाठला. हा स्टॉकदेखील विक्रीच्या दबावाला बळी पडला आणि दिवसभरात ₹३७.०५ च्या नीचांकावर घसरला. वेदांता पॉवर आणि वेदांता आयर्न अँड स्टीलच्या शेअर्सनाही अशाच परिणामांचा सामना करावा लागला.
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