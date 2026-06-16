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BSNL Recharge Plan: किंमत कमी अन् फायदे जास्त! डेली 2GB डेटासह मिळणार तब्बल 35 दिवसांची व्हॅलिडीटी

Updated On: Jun 16, 2026 | 09:51 AM IST
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सारांश

BSNL त्यांच्या यूजर्सना 249 रुपयांचा एक रिचार्ज प्लॅन ऑफर करते. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना तब्बल 35 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. खाजगी टेलिकॉम कंपन्या 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी देत असताना बीएसएनएल आपल्या ग्राहकांसाठी अधिक फायदेशीर प्लॅन्स ऑफर करत आहे

BSNL Recharge Plan: किंमत कमी अन् फायदे जास्त! डेली 2GB डेटासह मिळणार तब्बल 35 दिवसांची व्हॅलिडीटी

BSNL Recharge Plan: किंमत कमी अन् फायदे जास्त! डेली 2GB डेटासह मिळणार तब्बल 35 दिवसांची व्हॅलिडीटी

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विस्तार
  • बीएसएनएलच्या 249 रुपयांच्या FRC प्लॅनमध्ये 35 दिवसांची व्हॅलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि दररोज 2GB डेटा मिळतो.
  • या प्लॅनमध्ये देशभरात मोफत नॅशनल रोमिंग आणि दररोज 100 SMS चा लाभही दिला जातो.
  • बीएसएनएलचा 108 रुपयांचा FRC प्लॅन 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी, डेली 1GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगसह उपलब्ध आहे.
सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल त्यांच्या यूजर्सना विविध रिचार्ज प्लॅन ऑफर करत असते. विशेषत: कमी किंमतीत जास्त फायदे देणारे रिचार्ज प्लॅन ही कंपनीची विशेषत: आहे. या स्वस्त रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटासह अनेक फायदे ऑफर केले जातात. आता अशाच एका रिचार्ज प्लॅनबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. कंपनी त्यांच्या यूजर्सना 35 दिवसांची व्हॅलिडीटी असलेला एक खास रिचार्ज प्लॅन ऑफर करते.

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एकीकडे खाजगी टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या यूजर्सना 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी असलेले रिचार्ज प्लॅन ऑफर करत असतात. तर दुसरीकडे सरकारी टेलिकॉम कंपनी यूजर्ससाठी तब्बल 35 दिवसांची व्हॅलिडीटी असलेला रिचार्ज प्लॅन घेऊन आली आहे. या प्लॅनची किंमत 300 रुपयांपेक्षा कमी आहे. म्हणजेच यूजर्सना अत्यंत कमी किंमतीत दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी आणि इतर फायदे देखील ऑफर केले जाणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

बीएसएनएल रिचार्ज प्लॅनची किंमत

35 दिवसांची व्हॅलिडीटी असलेल्या या रिचार्ज प्लॅनची किंमत केवळ 249 रुपये आहे. म्हणजेच यूजर्सना 300 रुपयांहून कमी पैशांत एका महिन्याहून अधिक दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे.

रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे

भारत संचार निगम लिमिटेडच्या या स्वस्त रिचार्ज प्लॅनमध्ये मिळणाऱ्या फायद्यांबद्दल बोलायचं झालं तर, हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना अनलिमिटेड कॉलिंग आणि डेली 2GB हाय स्पीड डेटा ऑफर केला जाणार आहे. याशिवाय, यूजर्सना संपूर्ण देशात मोफत नॅशनल रोमिंगची सुविधा देखील मिळणार आहे. इतकंच नाही तर या प्लॅनमध्ये दररोज 100 एसएमएसचा लाभ देखील मिळणार आहे.

बीएसएनएलचा हा रिचार्ज प्लॅन विशेषत: नव्या यूजर्ससाठी सुरु करण्यात आला आहे. म्हणजेच या प्लॅनचा फायदा केवळ नवीन बीएसएनएल यूजर्सना मिळणार आहे. हा एक FRC म्हणजेच फर्स्ट रिचार्ज प्लॅन आहे. कंपनीकडे यापेक्षा कमी किंमतीचा फर्स्ट रिचार्ज प्लॅन देखील उपलब्ध आहे. ज्याची किंमत 108 रुपये आहे.

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बीएसएनएलचा 108 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

बीएसएनएलच्या पोर्टफोलिओमध्ये 108 रुपयांचा फर्स्ट रिचार्ज प्लॅन देखील आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. 108 रुपयांचा हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना रोज 1GB डेटा मिळणार आहे. डेली डेटा लिमीट संपल्यानंतर इंटरनेट स्पीड 80Kbps होणार आहे. या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि एकूण 500 एसएमएस मिळणार आहे.

Web Title: Bsnl recharge plan worth rupees 250 users will get amazing benefits and long term validity

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Published On: Jun 16, 2026 | 09:51 AM

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