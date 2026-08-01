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Today in History : आज लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती; जाणून घ्या १ ऑगस्टचा इतिहास..

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:33 AM IST
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सारांश

Today in History 1st August: १ ऑगस्ट रोजी इतिहासात काय घडले? लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती, लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी यांसह ऐतिहासिक घडामोडींची सविस्तर माहिती वाचा.

आण्णाभाऊ साठे

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Today in History 1st August: लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे (तुकाराम भाऊराव साठे) यांची जयंती आज साजरी केली जाते. त्यांचा जन्म १ ऑगस्ट १९२० रोजी सांगली जिल्ह्यातील वाटेगाव या लहानशा गावात एका अत्यंत गरीब कुटुंबात झाला. कोणत्याही औपचारिक शिक्षणाचा अभाव असतानाही त्यांनी आपल्या अथांग प्रतिभा आणि संघर्षाच्या जोरावर मराठी साहित्यात व लोककलेत क्रांतिकारक योगदान दिले. त्यांनी रचलेल्या लावण्या, पोवाडे, कथा आणि कादंबऱ्यांमधून समाजातील शोषित, वंचित, कष्टकरी व कामगार वर्गाच्या व्यथा आणि संघर्षाला वाचा फोडली. ‘फकीरा’ ही त्यांची कादंबरी मराठी साहित्यातील एक मैलाचा दगड मानली जाते. तसेच, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत त्यांच्या शाहिरीने आणि कवनांनी जनतेला जागृत करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. अण्णाभाऊ साठे यांचा जन्मदिवस हा त्यांच्या विचारांचे स्मरण करण्याचा आणि समाजपरिवर्तनाची प्रेरणा घेण्याचा दिवस म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.

१ ऑगस्ट रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1461 : एडवर्ड चौथा इंग्लंडच्या सिंहासनावर आरूढ झाला.
  • 1774 : जोसेफ प्रिस्टली आणि कार्ल स्कील या शास्त्रज्ञांनी ऑक्सिजन मूलद्रव्य वेगळे केले.
  • 1800 : ग्रेट ब्रिटन आणि आयर्लंडचे राज्य युनायटेड किंगडममध्ये विलीन झाले.
  • 1831 : लंडन ब्रिज वाहतुकीसाठी खुला.
  • 1876 : कोलोरॅडो अमेरिकेचे 38 वे राज्य बनले.
  • 1902 : अमेरिकेने पनामा कालवा बांधण्याचे आणि वापरण्याचे अधिकार फ्रान्सकडून विकत घेतले
  • 1914 : पहिले महायुद्ध – जर्मनीने रशियाविरुद्ध युद्ध पुकारले.
  • 1920 : असहकार चळवळ सुरू झाली
  • 1944 : पोलंडची राजधानी वॉर्सा येथे नाझींविरुद्ध सशस्त्र उठाव झाला.
  • 1960 : बेनिनला फ्रान्सपासून स्वातंत्र्य.
  • 1960 : इस्लामाबाद पाकिस्तानची राजधानी बनली.
  • 1981 : अमेरिकेत एम.टी.व्ही. चे प्रसारण सुरु झाले.
  • 1994 : भारतातील रेल्वे प्रवाशांसाठी विमा योजना सुरू करण्यात आली.
  • 1996 : कन्नड चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते-निर्माते डॉ. दादासाहेब फाळके पुरस्कार राजकुमार यांना जाहीर.
  • 2001 : सोलापूर विद्यापीठाची स्थापना झाली.
  • 2008 : जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च शिखर K2 वर अकरा गिर्यारोहकांचा मृत्यू.
  • 2022 : मंकीपॉक्सच्या साथीमुळे केरळमध्ये पहिला मृत्यू नोंदवला गेला.
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१ ऑगस्ट रोजी जन्म दिनविशेष

  • 10 : 10ई.पूर्व : ‘क्लॉडियस’ – रोमन सम्राट यांचा जन्म.
  • 1744 : ‘जीन बाप्टिस्टे’ – लॅमार्क फ्रेंच शास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 18 डिसेंबर 1829)
  • 1835 : ‘महादेव मोरेश्वर कुंटे’ – कवी व संस्कृतचे प्राध्यापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 8 ऑक्टोबर – पुणे)
  • 1882 : ‘पुरुषोत्तम दास टंडन’ – भारतरत्‍न, राष्ट्रभाषा हिन्दीचे समर्थक, अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 1 जुलै 1962)
  • 1899 : ‘कमला नेहरू’ – जवाहरलाल नेहरू यांच्या पत्‍नी यांचा जन्म. (मृत्यू : 28 फेब्रुवारी 1936)
  • 1913 : ‘भगवान आबाजी पालव’ – चित्रपट अभिनेते दिग्दर्शक यांचा जन्म. (मृत्यू : 4 फेब्रुवारी 2002)
  • 1915 : ‘श्री. ज. जोशी’ – कथाकार कादंबरीकार यांचा जन्म.
  • 1920 : ‘अण्णाभाऊ साठे’ – लोकशाहीर यांचा जन्म. (मृत्यू : 18 जुलै 1969)
  • 1924 : ‘सर फ्रँक वॉरेल’ – वेस्ट इंडिजचे क्रिकेटपटू यांचा जन्म. (मृत्यू : 13 मार्च 1967)
  • 1933 : ‘मीना कुमारी’ – हिंदी चित्रपट सृष्टीतील अभिनेत्री, गायिका व कवयित्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 31 मार्च 1972)
  • 1948 : ‘एव्ही अराद’ – मार्वल स्टुडिओ चे संस्थापक यांचा जन्म.
  • 1952 : ‘यजुर्वेंद्र सिंग’ – क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1955 : ‘अरुण लाल’ – क्रिकेटपटू समालोचक यांचा जन्म.
  • 1969 : ‘ग्रॅहॅम थॉर्प’ – इंग्लिश क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1987 : ‘तापसी पन्नू’ – भारतीय सिने-अभिनेत्री यांचा जन्म.

१ ऑगस्ट रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1137 : ‘लुई (सहावा)’ – फ्रान्सचा राजा यांचे निधन. (जन्म : 1 डिसेंबर 1081)
  • 1920 : ‘लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक’ – यांचे निधन. (जन्म : 23 जुलै 1856 – रत्‍नागिरी)
  • 1999 : ‘निरादसी चौधरी’ – बंगाली साहित्यिक यांचे निधन. (जन्म : 23 नोव्हेंबर 1897)
  • 2005 : ‘फहाद’ – सौदी अरेबियाचा राजा यांचे निधन. (जन्म : 16 मार्च 1921)
  • 2008 : ‘हरकिशनसिंग सुरजित’ – मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते यांचे निधन. (जन्म : 23 मार्च 1916)
  • 2008 : ‘अशोक मंकड’ – क्रिकेटपटू यांचे निधन.
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Web Title: Today in history 1st august dinvishesh annabhau sathe jayanti lokmanya tilak

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Published On: Aug 01, 2026 | 09:33 AM

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