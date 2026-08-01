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महागडे कोलेजन ड्रिंक पिणे कायमचे जाल विसरून! चेहऱ्यावरील नॅचरल चमक वाढवण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पेयाचे सेवन

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:37 AM IST
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सारांश

चेहऱ्यावरील चमक वाढवण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या सप्लिमेंट्सचे सेवन करण्याऐवजी घरगुती आणि नॅचरल पेयांचे सेवन करावे. यामुळे त्वचेवरील चमक वाढते आणि चेहरा अतिशय सुंदर दिसतो.

महागडे कोलेजन ड्रिंक पिणे कायमचे जाल विसरून! चेहऱ्यावरील नॅचरल चमक वाढवण्यासाठी नियमित करा 'या' पेयाचे सेवन

महागडे कोलेजन ड्रिंक पिणे कायमचे जाल विसरून! चेहऱ्यावरील नॅचरल चमक वाढवण्यासाठी नियमित करा 'या' पेयाचे सेवन

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विस्तार

महिलांसह सर्वच पुरुषांना सुद्धा डागविरहित त्वचा हवी असते. पण वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे त्वचेच्या समस्या वाढू लागतात. पिंपल्स, ऍक्ने, सुरकुत्या, काळे डाग याशिवाय त्वचेच्या इतर समस्या वाढू लागतात. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम त्वचेवर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे त्वचेची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. वय वाढल्यानंतर किंवा तरुण वयात शरीरातील कोलेजनची पातळी कमी होण्यास सुरुवात होते. ही पातळी वाढवण्यासाठी हागड्या कोलेजन पावडर, डिटॉक्स सप्लिमेंट्स किंवा केमिकल प्रॉडक्ट्स वापरण्यावर जास्त भर दिला जातो. पण वारंवार महागडे सप्लिमेंट्स किंवा हानिकारक डिटॉक्स ड्रिंक प्यायल्यामुळे किडनीच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)

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कोलेजनची पातळी कमी झाल्यानंतर त्वचेवरील चमक कमी होते आणि त्वचा सैल पडण्यास सुरुवात होते. त्वचा सैल पडल्यानंतर ती पुन्हा एकदा घट्ट आणि चमकदार करण्यासाठी कायमच वेगवेगळे उपाय केले जातात. पण त्याऐवजी घरगुती पेयांचे सेवन करून त्वचेवरील नैसर्गिक चमक वाढवावी. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावरील नॅचरल चमक वाढवण्यासाठी नॅचरल कोलेजन ड्रिंक कसे तयार करावे? यामुळे शरीराला नेमके काय फायदे होतात? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. त्वचेवरील चमक वाढवण्यासाठी केलेले उपाय एका रात्रीमध्ये त्वचेची गुणवत्ता सुधारत नाही. यासाठी वारंवार घरगुती पेयांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे.

त्वचेवरील नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी उपाय:

त्वचेची पोत आणि चेहऱ्यावरील चमक कायम टिकवून ठेवण्यासाठी शरीर हायड्रेट ठेवणे फार आवश्यक आहे. यासाठी आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा लिंबू पाणी पिणे फार आवश्यक आहे. लिंबाच्या रसात असलेले विटामिन सी त्वचा अधिक चमकदार करतात. लिंबू पाण्यासोबतच आठवड्यातून दोनदा नारळ पाणी पिणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. लिंबू पाणी त्वचा पूर्णपणे डिटॉक्स करत नाही तर शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यास मदत करते. लिंबू पाणी प्यायल्यामुळे शरीरात नैसर्गिकरित्या कोलेजन वाढते.

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सकाळी उठल्यानंतर दुधाचा चहा पिण्याऐवजी उपाशी पोटी ग्रीन टी प्यावा. ग्रीन टी च्या सेवनामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जातात आणि शरीर स्वच्छ होते. यामध्ये पॉलीफेनॉल आणि EGCG सारखे अँटी-ऑक्सिडंट्स त्वचेमध्ये वाढलेली जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. उन्हामुळे होणारे त्वचेचे नुकसान टाकण्यासाठी ग्रीन टी पिणे फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे नियमित ग्रीन टी, ब्लु टी किंवा जास्वदींच्या फुलांचा चहा प्यावा. डॉक्टरांच्या मते, कोणतेही सप्लिमेंट्स त्वचेची गुणवत्ता लगेच सुधारत नाहीत. त्यासाठी आहारात फळे, पालेभाज्या आणि इतर आवश्यक पोषक घटकांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Make this drink a regular part of your routine to boost your faces natural glow skin care tips

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Published On: Aug 01, 2026 | 09:37 AM

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