Solapur News: सोलापूरच्या विकासाला ‘पाणी’ मिळणार! १३७८ कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाला मंजुरी

महापालिकेच्या वतीने १ मे महाराष्ट्र दिन आणि महापालिकेचा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. इंद्रभुवन येथे मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रम पार पडला. महापौर विनायक कोंड्याल यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले.

Updated On: May 02, 2026 | 05:28 PM
Solapur Municipal Corporation Employee Hike 2026

सोलापूरच्या विकासाला 'पाणी' मिळणार! १३७८ कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाला मंजुरी

  • सर्व कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ
  • सेविका आणि शिक्षिकांच्या मानधनात दरमहा ५०० रुपयांची वाढ
  • १२० कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अर्जित रजेच्या मोबदल्यात ४ कोटी रुपयांचे वितरण
 

Solapur News:  सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी महापालिका कटिबद्ध असून नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी विविध विकासकामांना गती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र दिन आणि सोलापूर महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त महापौर विनायक कोंड्याल यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी ३ टक्के महागाई भत्ता वाढ, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन ५० रुपये वाढ, अंगणवाडी सेविका-शिक्षिकांना दरमहा ५०० रुपये वाढ तसेच १२० कर्मचाऱ्यांना सुमारे ४ कोटी रुपयांच्या अर्जित रजेच्या देयकांचे वितरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

महापालिकेच्या वतीने १ मे महाराष्ट्र दिन आणि महापालिकेचा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. इंद्रभुवन येथे मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रम पार पडला. महापौर विनायक कोंड्याल यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, सभागृह नेते नरेंद्र काळे, स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते, महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, नगरसेवक विनोद भोसले, नगरसेविका कल्पना कदम, संगीता जाधव, नगरसेवक ज्ञानेश्वर माकल, महेश देवकर, नागेश खरात, पृथ्वीराज कोंड्याल, अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, वीणा पवार, उपायुक्त आशिष लोकरे, उपायुक्त सोनाली यादव उपस्थित होते.

महापौर कोंड्याल म्हणाले की, सर्वसाधारण सभेत २०६० पर्यंतच्या गरजांचा विचार करून ‘सोलापूर सिटी वॉटर सप्लाय इंटरनल डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम’ या सुमारे १३७८.४२ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे शहराला नियमित, पुरेशा दाबाने आणि न्याय्य पाणीपुरवठा सुनिश्चित होणार आहे. तसेच शहरातील विविध भागांमध्ये लागू असलेल्या ‘बी-२ सत्ता’ प्रकारासंदर्भातही शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

पदोन्नती, वेतनवाढ आणि अनुकंपा नियुक्त्यांवर भर

महापालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देत पदोन्नती, वेतनवाढ आणि अनुकंपा नियुक्त्यांवर विशेष भर दिला आहे. वर्षभरात ४० अनुकंपा नियुक्त्या, ५५ जणांना जमादार पदोन्नती, १०८ जणांना कालबद्ध पदोन्नती देण्यात आली. तसेच लाड समितीतून ४५२ नियुक्त्या आणि ३४१ वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांना १०-२०-३० योजनेचा लाभ देण्यात आला.

 

 

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

