Solapur News: सोलापूरच्या विकासाला ‘पाणी’ मिळणार! १३७८ कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाला मंजुरी

Solapur News: सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी महापालिका कटिबद्ध असून नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी विविध विकासकामांना गती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र दिन आणि सोलापूर महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त महापौर विनायक कोंड्याल यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी ३ टक्के महागाई भत्ता वाढ, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन ५० रुपये वाढ, अंगणवाडी सेविका-शिक्षिकांना दरमहा ५०० रुपये वाढ तसेच १२० कर्मचाऱ्यांना सुमारे ४ कोटी रुपयांच्या अर्जित रजेच्या देयकांचे वितरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
महापालिकेच्या वतीने १ मे महाराष्ट्र दिन आणि महापालिकेचा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. इंद्रभुवन येथे मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रम पार पडला. महापौर विनायक कोंड्याल यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, सभागृह नेते नरेंद्र काळे, स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते, महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, नगरसेवक विनोद भोसले, नगरसेविका कल्पना कदम, संगीता जाधव, नगरसेवक ज्ञानेश्वर माकल, महेश देवकर, नागेश खरात, पृथ्वीराज कोंड्याल, अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, वीणा पवार, उपायुक्त आशिष लोकरे, उपायुक्त सोनाली यादव उपस्थित होते.
महापौर कोंड्याल म्हणाले की, सर्वसाधारण सभेत २०६० पर्यंतच्या गरजांचा विचार करून ‘सोलापूर सिटी वॉटर सप्लाय इंटरनल डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम’ या सुमारे १३७८.४२ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे शहराला नियमित, पुरेशा दाबाने आणि न्याय्य पाणीपुरवठा सुनिश्चित होणार आहे. तसेच शहरातील विविध भागांमध्ये लागू असलेल्या ‘बी-२ सत्ता’ प्रकारासंदर्भातही शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पदोन्नती, वेतनवाढ आणि अनुकंपा नियुक्त्यांवर भर
महापालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देत पदोन्नती, वेतनवाढ आणि अनुकंपा नियुक्त्यांवर विशेष भर दिला आहे. वर्षभरात ४० अनुकंपा नियुक्त्या, ५५ जणांना जमादार पदोन्नती, १०८ जणांना कालबद्ध पदोन्नती देण्यात आली. तसेच लाड समितीतून ४५२ नियुक्त्या आणि ३४१ वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांना १०-२०-३० योजनेचा लाभ देण्यात आला.