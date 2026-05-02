Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Calls Us Navy Pirates After Seizing Iranian Oil Tanker

US Navy : ‘आम्ही समुद्री डाकू’ , Donald Trump यांच्या विधानाने पेटला वाद, अमेरिकन नौदलाची समुद्री डाकूंशी तुलना?

Donald Trump : ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त व्यक्तव्य केले आहे. नौदलाची तुलना त्यांनी समुद्री डाकूंशी केली आहे. ज्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणातच नव्हे, संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 05:51 PM
Trump Calls US Navy Pirates

US Navy : 'आम्ही समुद्री डाकू' , Donald Trump यांच्या विधानाने पेटला वाद, अमेरिकन नौदलाची समुद्री डाकूंशी तुलना? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांच्या विधानाने जागतिक राजकारणात पुन्हा खळबळ
  • अमेरिकन नौदलाची समुद्री डाकूंशी तुलना?
  • नेमकं काय म्हणाले ट्रम्प?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या नौदलाच्या सामर्थ्याचे वर्णन करताना चक्क समुद्री लुटारुंशी(Pirates) तुलना केली आहे. यामुळे अमेरिकेत नवा वादाला तोंड फुटले आहे. काही वेळापूर्वीच ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर ताश पत्तांचा फोटो पोस्ट केल्याने खळबळ माजवली होती.

Trump Cards Post : ‘खेळ माझ्या हातात आहे’; ट्रम्प यांचा इराणला मोठा इशारा, युद्धाच्या तयारीत अमेरिका? ‘त्या’ पोस्टने खळबळ

नेमकं काय म्हणाले ट्रम्प ?

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका सार्वजनिक सभेत बोलताना ट्रम्प यांनी अमेरिकन नौदलाच्या इराणचे जहाज जप्त केल्याच्या कारवाईचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले की, आम्ही जहाजावर नियंत्रण मिळवले, त्यातील माल जप्त केला आणि तेलही आमच्या ताब्यात आहे. हा एक अत्यंत फायदेशीर व्यवसाय असल्याचे त्यांनी म्हटले. ट्रम्प यांनी नौदलाचे कौतुक करत आपण एका अर्थाने समुद्री लुटरे आहोत, पण इथे कोणताही खेळ खेळत नाही असेही त्यांनी म्हटले.

अमेरिकेची नाकेबंदी

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्त कारवाई केली. यानंतर मध्यपूर्वेतील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ वर ताबा मिळवत या मार्गावरुन जाणाऱ्या जहाजांना रोखून धरले. जगताली जवळपास २० टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा जागतिक बाजारपेठेत या मार्गावरुन होतो. यामुळे जागतिक स्तरावर इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण झाले होते.

इराणची कोंडी

याला उत्तर म्हणून ट्रम्प सरकारने इराणी जहाजांची आणि बंदराची नाकेबंदी सुरु केली. अमेरिकन नौदलाने आतापर्यंत अनेक इराणी टँकर्स आणि कंटेनर जहाजे जप्त केली आहेत. ही कारवाई अमेरिकेला फायदेशीर ठरत असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.

खामेनेईंची अमेकिन लष्करावर टीका

याच वेळी मोजतबा खामेनेईं यांनी अमेरिकेच्या लष्करावर टीका केली आहे. अमेरिकेच्या सैन्याला कागदी शेर म्हणत आखाती देशातील अमेरिकन लष्करी तळ केवळ एक भ्रम असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी पर्शियन गल्फ इराणच्या सभ्यतेचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले. होर्मुझवरही नियंत्रणाचा दावा त्यांनी केला.

सध्या ट्रम्प यांच्या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तवरावर संभ्रम निर्माण होत आहे. एकीकडे अमेरिका आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करत असल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे अशा विधांनामुळे त्यांच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

‘अमेरिकेची दादागिरी चालणार नाही’ ; ‘या’ छोट्या देशानं नाकारला कोट्यावधींच्या मदतीचा प्रस्ताव, प्रकरण काय?

Web Title: Donald trump calls us navy pirates after seizing iranian oil tanker

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 05:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार
1

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार

PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर
2

PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर

US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?
3

US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?

Trump China Visit : ‘… ते माझा आदर करतात’, चीन दौऱ्यापूर्वी ट्रम्प यांचा मोठा दावा; तैवानच्या सुरक्षेबाबत मोठे विधान
4

Trump China Visit : ‘… ते माझा आदर करतात’, चीन दौऱ्यापूर्वी ट्रम्प यांचा मोठा दावा; तैवानच्या सुरक्षेबाबत मोठे विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

May 13, 2026 | 02:35 AM
सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

May 13, 2026 | 12:30 AM
GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

May 12, 2026 | 11:02 PM
तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

May 12, 2026 | 10:12 PM
जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

May 12, 2026 | 09:23 PM
GT Vs SRH Live: वॉशिंग्टनची गुजरातसाठी ‘सुंदर’ खेळी; सनरायझर्सला ‘तब्बल’ इतक्या रन्सचे टार्गेट

GT Vs SRH Live: वॉशिंग्टनची गुजरातसाठी ‘सुंदर’ खेळी; सनरायझर्सला ‘तब्बल’ इतक्या रन्सचे टार्गेट

May 12, 2026 | 09:22 PM
Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट ‘सिल्व्हर ओक’वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट ‘सिल्व्हर ओक’वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

May 12, 2026 | 09:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM