US Navy : ‘आम्ही समुद्री डाकू’ , Donald Trump यांच्या विधानाने पेटला वाद, अमेरिकन नौदलाची समुद्री डाकूंशी तुलना?

Trump Cards Post : ‘खेळ माझ्या हातात आहे’; ट्रम्प यांचा इराणला मोठा इशारा, युद्धाच्या तयारीत अमेरिका? ‘त्या’ पोस्टने खळबळ
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका सार्वजनिक सभेत बोलताना ट्रम्प यांनी अमेरिकन नौदलाच्या इराणचे जहाज जप्त केल्याच्या कारवाईचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले की, आम्ही जहाजावर नियंत्रण मिळवले, त्यातील माल जप्त केला आणि तेलही आमच्या ताब्यात आहे. हा एक अत्यंत फायदेशीर व्यवसाय असल्याचे त्यांनी म्हटले. ट्रम्प यांनी नौदलाचे कौतुक करत आपण एका अर्थाने समुद्री लुटरे आहोत, पण इथे कोणताही खेळ खेळत नाही असेही त्यांनी म्हटले.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्त कारवाई केली. यानंतर मध्यपूर्वेतील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ वर ताबा मिळवत या मार्गावरुन जाणाऱ्या जहाजांना रोखून धरले. जगताली जवळपास २० टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा जागतिक बाजारपेठेत या मार्गावरुन होतो. यामुळे जागतिक स्तरावर इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण झाले होते.
याला उत्तर म्हणून ट्रम्प सरकारने इराणी जहाजांची आणि बंदराची नाकेबंदी सुरु केली. अमेरिकन नौदलाने आतापर्यंत अनेक इराणी टँकर्स आणि कंटेनर जहाजे जप्त केली आहेत. ही कारवाई अमेरिकेला फायदेशीर ठरत असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.
याच वेळी मोजतबा खामेनेईं यांनी अमेरिकेच्या लष्करावर टीका केली आहे. अमेरिकेच्या सैन्याला कागदी शेर म्हणत आखाती देशातील अमेरिकन लष्करी तळ केवळ एक भ्रम असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी पर्शियन गल्फ इराणच्या सभ्यतेचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले. होर्मुझवरही नियंत्रणाचा दावा त्यांनी केला.
सध्या ट्रम्प यांच्या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तवरावर संभ्रम निर्माण होत आहे. एकीकडे अमेरिका आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करत असल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे अशा विधांनामुळे त्यांच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
