  • Major Changes Introduced For The First Time In The 99 Year History Of The Oscars In Academy Award 2027

Academy Award 2027 : भारतासाठी मोठी संधी? Oscar च्या 99 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केले मोठे बदल

जगप्रसिद्ध Academy Awards मध्ये 2027 पासून मोठे बदल लागू होणार आहेत. आता एकाच कलाकाराला एका कॅटेगरीत दोनदा नॉमिनेशन मिळण्याची संधी दिली जाणार आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 05:49 PM
जगभरातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कारांपैकी एक असलेल्या Academy Awards संदर्भात 2027 पासून मोठे बदल होणार आहेत. जवळपास शंभर वर्षांचा इतिहास असलेल्या या सोहळ्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात आणि यावेळीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांमुळे कलाकारांना अधिक न्याय मिळेल, तसेच बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर चित्रपटसृष्टीला नवे दिशादर्शन मिळेल, असे मानले जात आहे.

पहिला आणि सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता एकाच कलाकाराला एका कॅटेगरीमध्ये एकापेक्षा जास्त वेळा नामांकन मिळू शकते. यापूर्वी एका कॅटेगरीत एकाच कलाकाराला फक्त एकदाच नॉमिनेशन मिळत असे. मात्र आता जर एखाद्या कलाकाराने एका वर्षात दोन उत्कृष्ट भूमिका साकारल्या असतील आणि दोन्ही भूमिकांना चांगला प्रतिसाद मिळाला असेल, तर त्या दोन्ही कामगिरीसाठी त्याला एकाच कॅटेगरीत दोन वेळा नॉमिनेशन मिळू शकते. यामुळे खऱ्या अर्थाने टॅलेंटला योग्य न्याय मिळणार आहे.

दुसरा महत्त्वाचा बदल तंत्रज्ञानाशी संबंधित आहे. आजकाल चित्रपटांमध्ये Artificial Intelligence (AI) चा वापर वाढत चालला आहे. काही वेळा कलाकारांच्या परफॉर्मन्समध्ये सुधारणा करण्यासाठी किंवा विशेष दृश्ये तयार करण्यासाठी एआयचा वापर केला जातो. मात्र नव्या नियमानुसार एआयच्या प्रभावाखाली तयार झालेल्या परफॉर्मन्सना ऑस्कर्समध्ये नामांकन दिले जाणार नाही. यामुळे मूळ मानवी अभिनयाला अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे.

तिसरा मोठा बदल Best International Feature Film या कॅटेगरीत करण्यात आला आहे. यापूर्वी प्रत्येक देशाला फक्त एकच चित्रपट ऑस्करसाठी पाठवता येत होता. आता मात्र एका देशाला दोन चित्रपट पाठवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हा बदल भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा ठरू शकतो, कारण भारतात विविध भाषांमध्ये अनेक दर्जेदार चित्रपट तयार होतात. त्यामुळे आता अधिक चित्रपटांना जागतिक पातळीवर संधी मिळू शकते.

हे सर्व बदल Academy of Motion Picture Arts and Sciences तर्फे जाहीर करण्यात आले असून 2027 मधील 99व्या ऑस्कर्सपासून लागू होतील. 14 मार्च 2027 रोजी होणाऱ्या या सोहळ्यात हे नवे नियम प्रथमच लागू होतील. ऑस्कर्सने याआधीही काळानुसार बदल स्वीकारले आहेत आणि यावेळीही चित्रपटसृष्टीतील बदलत्या ट्रेंडनुसार हे निर्णय घेतले गेले आहेत. एकूणच, या नव्या नियमांमुळे कलाकारांना अधिक संधी, पारदर्शकता आणि योग्य सन्मान मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच भारतासारख्या देशांना जागतिक स्तरावर आपली ताकद दाखवण्याची ही एक मोठी संधी ठरू शकते.

Published On: May 02, 2026 | 05:48 PM

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
