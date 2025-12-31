Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

महाराष्ट्राला नवीन वर्षाची भेट! नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट ‘ग्रीनफील्ड’ महामार्गाला मंजुरी; प्रवास १७ तासांनी होणार जलद

Nashik Solapur highway project: नाशिक ते अक्कलकोट हे प्रवासाचे अंतर तब्बल २०१ किलोमीटरने कमी होणार आहे. सध्या या प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेत १७ तासांची घट होईल (सुमारे ४५% वेळेची बचत).

Updated On: Dec 31, 2025 | 05:43 PM
महाराष्ट्राला नवीन वर्षाची भेट! नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट 'ग्रीनफील्ड' महामार्गाला मंजुरी (Photo Credit- X)

Nashik Solapur Highway Project News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. ३७४ किलोमीटर लांबीच्या, सहा पदरी (Six-Lane) नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट कॉरिडॉरच्या बांधकामाला अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. १९,१४२ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारा ठरेल.

प्रकल्पाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:

खर्च: ₹१९,१४२ कोटी (BOT – टोल पद्धत).

स्वरूप: सहा पदरी, ग्रीनफील्ड, प्रवेश-नियंत्रित (Access-Controlled) महामार्ग.

वेग: ताशी १०० किमी डिझाइन स्पीड आणि ताशी ६० किमी सरासरी वेग.

प्रवासाचे गणित बदलणार: १७ तासांची मोठी बचत

या महामार्गामुळे नाशिक ते अक्कलकोट हे प्रवासाचे अंतर तब्बल २०१ किलोमीटरने कमी होणार आहे. सध्या या प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेत १७ तासांची घट होईल (सुमारे ४५% वेळेची बचत). यामुळे भाविक, प्रवासी आणि मालवाहतूकदारांचा वेळ आणि इंधन दोन्ही वाचणार आहे.

कनेक्टिव्हिटीचे जाळे: ‘समृद्धी’ ते ‘दिल्ली-मुंबई’ एक्सप्रेसवेपर्यंत

पंतप्रधानांच्या ‘गति शक्ती’ मास्टर प्लॅन अंतर्गत हा महामार्ग अनेक प्रमुख मार्गांना जोडला जाईल:

१. नाशिक जंक्शन: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे आणि आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला जोडणार.

२. पांगरी: समृद्धी महामार्गाशी कनेक्टिव्हिटी मिळणार.

३. पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवे: हा नवीन मार्ग महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेला पूरक ठरेल.

४. दक्षिण भारत: हा मार्ग कुर्नूल मार्गे चेन्नई बंदरापर्यंतच्या लॉजिस्टिक्स नेटवर्कला जोडला जाईल, ज्यामुळे पश्चिम ते पूर्व किनारपट्टी थेट रस्ते जोडणी मिळेल.

आर्थिक विकास आणि रोजगाराची संधी

या प्रकल्पामुळे केवळ रस्तेच सुधारणार नाहीत, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळेल. सुमारे २५१ लाख मानव-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि ३१३ लाख मानव-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.  नाशिक, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील औद्योगिक आणि कृषी विकासाला गती मिळेल.

थोडक्यात फायदे:

अंतर कमी: २०१ किमीचे अंतर वाचणार.

वेळ वाचणार: १७ तासांचा प्रवास कमी होणार.

सुरक्षा: हाय-स्पीड कॉरिडॉरमुळे अपघात आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल.

लॉजिस्टिक्स: मालवाहतूक जलद झाल्यामुळे व्यापार क्षेत्राला मोठा नफा होईल.

Published On: Dec 31, 2025 | 05:43 PM

