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Bandhini Movie : ‘बंधिनी’ मधून उलगडणार स्त्री भावविश्वाची संवेदनशील कहाणी!

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:49 PM IST
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सारांश

मराठी चित्रपटसृष्टीतील स्त्रीप्रधान कथांची परंपरा पुढे नेणारा ‘बंधिनी’ चित्रपट ९ ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सत्या फिल्म्स निर्मित आणि संतोष मांजरीकर दिग्दर्शित हा चित्रपट देविका या स्त्री पात्राच्या भावनिक प्रवासावर आधारित आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

 

मराठी चित्रपटसृष्टीतील स्त्रीप्रधान कथांची समृद्ध परंपरा पुढे नेणारा ‘बंधिनी’ हा चित्रपट येत्या ९ ऑक्टोबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी चित्रपटाची संपूर्ण टीम उपस्थित होती. सत्या फिल्म्स कंपनी निर्मित, सतीश वाघेला लिखित आणि संतोष मांजरीकर दिग्दर्शित ‘बंधिनी’ हा चित्रपट देविका या मध्यवर्ती पात्राभोवती फिरतो. एका स्त्रीच्या आयुष्यातील प्रेम, त्याग, कर्तव्य, कुटुंब आणि स्वतःच्या अस्तित्वाच्या शोधाचा संवेदनशील प्रवास या चित्रपटातून मांडण्यात आला आहे. ‘बंधिनी’ ही केवळ संघर्षाची कथा नसून नात्यांमधील प्रेम, आत्मसन्मान आणि भावनांचा वेध घेणारी कहाणी आहे.

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अश्विनी बागल, भूषण शिवतरे आणि योगेश तनपुरे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात स्त्रीच्या भावनिक संघर्षासोबतच तिच्या स्वत्वाच्या शोधाची कथा प्रभावीपणे उलगडणार आहे. दिग्दर्शक संतोष मांजरीकर यांनी सांगितले की, आजच्या काळातील प्रत्येक स्त्री स्वतःची स्वप्ने आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असते. ‘बंधिनी’ ही अशाच एका स्त्रीची कथा असून ती अनेक महिलांच्या आयुष्याशी जोडली जाईल.

निर्माता सतीश वाघेला यांनी सांगितले की, ‘बंधिनी’ हा केवळ मनोरंजन करणारा चित्रपट नसून प्रत्येक कुटुंबाला आणि स्त्रीला स्वतःच्या आयुष्याकडे नव्याने पाहायला लावणारा भावनिक अनुभव आहे. चित्रपटात प्रसाद सुर्वे, अविनाश किर्ती, मिलिंद संगावार यांच्यासह अनेक कलाकारांच्या भूमिका आहेत.

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चित्रपटाचे संगीत रोहन पगारे यांनी दिले असून प्रशांत शांताराम नांदगावकर यांनी संगीत संयोजन केले आहे. कविता कृष्णमूर्ती, राहुल देशपांडे, वैशाली सामंत आणि देविका पणशीकर यांच्या सुरेल आवाजातील गाण्यांमुळे चित्रपटाची भावनिक बाजू अधिक प्रभावी होणार आहे. ‘बंधिनी’च्या माध्यमातून स्त्री मनातील भावना, संघर्ष आणि आत्मविश्वासाचा प्रवास प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.

Web Title: A sensitive story exploring the emotional world of a woman unfolds in bandhini

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:49 PM

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